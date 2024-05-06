1664 x 張敬軒｜1664啤酒全新L'ATELIER 1664期間限定體驗坊 張敬軒大宅舉行！免費試飲2款啤酒

法國啤酒品牌1664與張敬軒攜手，推出全新L'ATELIER 1664期間限定體驗坊，選址張敬軒位於薄扶林的大宅 舊玫瑰邨 Old Alberose所舉行，話題性極高！由 2024年5月11至19日，公眾可到1664網站預約登記，於指定零售商舖購買任何1664產品滿HK$45，在5月7日前透過 WhatsApp 參加抽獎，即有機會贏得與張敬軒獨家會面的機會！

L'ATELIER 1664期間限定體驗坊

L'Atelier 1664 期間限定體驗坊設於薄扶林舊玫瑰邨 Old Alberose，大宅不但是香港二級歷史建築古蹟，更是1664品牌大使、著名歌手張敬軒的住所，大宅建於1926年，屬新喬治亞風格的建築，至今仍然保存完好，曾是法籍名流 Albert Weill 家邸，能入內參觀的機會非常難得！體驗坊將會帶領參加者走進 Rue 1664 街道，沉浸式體驗這道巴黎小街，再試飲1664 Blanc 及 1664 Brut 兩款啤酒，1664 Blanc 充滿柑橘味、異國水果風味及一絲辛香，完美地平衡了略帶芫茜香氣的優雅啤酒花韻調；1664 Brut的氣泡輕盈細膩，擁有香檳般的口感，味道清爽，同時有氣泡酒的餘韻。此外還L'Atelier 1664提供獨特的美食配對活動，節目相當豐富！



L'ATELIER 1664 期間限定體驗坊

日期： 2024 年 5 月 11 – 19 日

地點： 薄扶林道 132 號舊玫瑰邨 Old Alberose

登記參加： 於1664網站即可登記預約體驗 L'Atélier 1664，活動費用全免，受條款及細則約束