2大商場聯乘LEGO 6888枝LEGO花砌出花海+4米高LEGO彈珠台 免費抽獎贏$8888現金券

LEGO是不少大人細路至愛玩具。今個新春，MCP新都城中心及MOSTown新港城中心兩大商場攜手LEGO呈獻「新春開運全攻略」主題活動。1月10日至2月16日期間，新都城中心及新港城中心推出4大打卡位及9大遊樂區，當中最為矚目必屬由6,888支的 LEGO® Botanical 系列花朵砌成的LEGO花海及4米高巨型「MCP開運彈珠台」，盡情享受LEGO世界。不同LEGO公仔更會換上喜慶新裝，向各位拜年送祝福，甚至有機會贏取大獎價值$8,888 LEGO®現金券！

MCP 新都城中心 x LEGO®新春開運遊樂園

LEGO 花海 LEGO花海登陸新港城中心！商場的春日開運花園設4大打卡位及4大遊樂區，LEGO粉絲萬勿錯過焦點打卡位LEGO花海。亞太區 LEGO®專業認證大師Andy Hung使用逾 680,000粒LEGO®積木砌出共6,888支鮮艷奪目的 LEGO® Botanical系列花朵，將新港城中心變身成為全港最大樂高®Botanical 系列花海。樂高®蝴蝶、樂高®招財貓及樂高®開運小屋同樣是重要拍照點，不妨擺出拜年甫士，與穿上新裝的LEGO®角色合照。

旁邊的3大免費遊樂區內，可以任玩「家肥屋潤團圓桌」、「開運許願亭」及「招運鯉魚拼砌區」。只要集齊2個免費遊戲區的印章，即有機會獲得揭揭卡1張，贏取過萬份獎品，大獎更包括價值$8,888 LEGO®現金券。H‧COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿HK$300即可參加「招運轉轉鯉魚池」釣魚遊戲，達到指定分數更有機會獲得 LEGO®迷你蘭花。

4 米高巨型彈珠台 同時間，新都城中心化身為LEGO新春開運遊樂園，各位LEGO粉絲可免費任玩5大遊戲區： 4米高巨型「MCP 開運彈珠台」將LEGO®顆粒巨大化及加入彈珠玩法，粉絲們不妨用彈珠台預測明年運程。 「貓肥屋潤主子殿」，圓潤可愛的招財福貓親身坐鎮深，加上吉祥的祝福語，相信能為大家於新一年帶來美滿如意的財運。 巨型 3.5 米高 LEGO®桃花樹下的「大吉大利許願池」讓大家能夠發揮創意拼砌 LEGO®新年擺件。 挑戰小朋友創意的「LEGO® DUPLO®行運花車」，小朋友能利用不同的LEGO® DUPLO®顆粒設計各種吉祥圖案，創作出屬於自己獨特的「行運花車」，根據電腦編程於花車路線上巡遊。 充滿動感的賀歲賽車「步步『GO』昇極速挑戰」，小朋友們可以利用LEGO®積木自行組裝賽車部件，發揮無限創意。