2022 Yahoo全年搜尋人氣榜出爐！MIRROR演唱會意外列榜首 炎明熹排名高過Anson Lo？

2022年度「香港十大新聞事件」榜首，遺憾地由MIRROR演唱會意外奪得。香港最當紅的偶像組合MIRROR今年7月首度登陸紅館開騷，本應歡天喜地，卻因為螢幕墮下導致舞蹈員重傷而成為悲劇。全城關注追蹤意外成因以及傷者情況，令「MIRROR演唱會意外」成為本年度「香港十大新聞事件」榜首。其餘9個排名都與民生息息相關，包括與特區政府領導換屆相關的第2名「李家超 / 特首選舉」以及第3名「習近平訪港」。與經濟相關的第5名「第二輪消費券」以及第10名「恒指失守16000點」。於疫情持續下，防疫措施鬆榜消息亦打入十大排名，包括第6名「『0+3』檢疫鬆綁」以及第8名「日圓兌港元新低位」，足以反映港人出外旅遊的渴望。

姜濤蟬聯十大熱搜娛樂圈人物第一名 炎明熹排名超越 Anson Lo

人氣王姜濤更連續兩年登上「十大熱搜娛樂圈人物」榜首。姜濤另外兩位隊友呂爵安以及Anson Lo分別奪得第2及第4名，而所屬團隊MIRROR則奪得第5名。《聲夢傳奇》首屆冠軍炎明熹北上參與湖南衛視與無綫電視合辦的《聲生不息》幾度成為熱搜，於MIRROR成員圍攻之下成功得到第3名。影壇大亨古天樂排名第6。「具俊曄 大S」分手20年後憑電話重新聯繋再閃婚，成為第7位。韓國公共產之一、國民老公玄彬與女神孫藝真宣佈婚訊與懷孕消息，佔據第8位。

今年港產片大收旺場，由黃子華擔任主角領軍的溫情笑片《飯戲攻心》、古天樂牽頭經年製作的科幻片《明日戰記》、演技大爆發引起案情討論的《正義迴廊》、影后毛舜筠聯同「鏡仔」姜濤及柳應廷主演的《阿媽有咗第二個》，登上本年度「十大熱搜電影」頭4位，連同第6位鄭中基聯同吳君如兩大笑匠主演的《闔家辣》以及第9位岑珈其首次擔任男主角的《緣路山旮旯》，頭十位排名港產片佔6個，成績驕人！擁有龐大粉絲群的Marvel Studios繼續發威，旗下3套超級英雄電影搶佔第5、7、10位。湯告魯斯主演、親身上陣操控戰機的《壯志凌雲》續作《壯志凌雲：獨行俠》登上第8位，力證個人魅力不減。