2023亞洲素食展｜逾300個展商提供多元素食 全新主題館素．生活亮相

第9屆亞洲素食展將於2月17至19日（星期五至日）在灣仔會展3FG舉行。

近年愈來愈多人追求健康飲食，素食成為不少人的選擇。而集眾多高質素食商品於一身的亞洲素食展，將於2月17至19日（星期五至日）在灣仔會展3FG舉行。今屆展會的規模為歷屆最大，場內有超過300個展商，600個品牌，為入場人士及業界提供超過5,000種素食、純素及植物製產品。而隨著疫情緩和，今年場內更恢復試食，試過產品才「素」貨回家就更安心啦！

素食產品琳琅滿目 滿足不同人士的素食需求

作為全港最大的素食展，場內的產品種類琳琅滿目，入場市民可於場內找到多元的素食及植物製產品，滿足不同素食人士的需求，精選商品包括：好素素檸檬雞丁（展位：F01, F03, E02, E04）、Califia Farms專業沖調用燕麥奶（展位：A17, A19）、丹尼船長米米花米的爆米花（展位：H06-1）、Salba Chia有機超營奇亞籽10克x15條【方便獨立包裝】（展位：F09）等。

除了近年推崇的素食文化，香港人亦喜歡「嘆咖啡」、打卡和慢活，因此大會今年特設全新主題館「素．生活」，讓市民感受更高品味的生活。

嚐啡品茶區

咖啡及茶絕對是各位「素友」的好伙伴，此區網羅了一系列純素咖啡、保健茶、花茶等飲品，為入場人士提供更多選擇。

素烘焙甜點區

甜品和糕點是不少人的快樂泉源，想沒有負擔地盡情享受？此區就至適合！今屆展會將特設烘焙及糕餅專區，食甜品都可以食得更健康。