2023亞洲素食展｜逾300個展商提供多元素食 全新主題館素．生活亮相

近年愈來愈多人追求健康飲食，素食成為不少人的選擇。而集眾多高質素食商品於一身的亞洲素食展，將於2月17至19日（星期五至日）在灣仔會展3FG舉行。今屆展會的規模為歷屆最大，場內有超過300個展商，600個品牌，為入場人士及業界提供超過5,000種素食、純素及植物製產品。而隨著疫情緩和，今年場內更恢復試食，試過產品才「素」貨回家就更安心啦！
素食產品琳琅滿目 滿足不同人士的素食需求
作為全港最大的素食展，場內的產品種類琳琅滿目，入場市民可於場內找到多元的素食及植物製產品，滿足不同素食人士的需求，精選商品包括：好素素檸檬雞丁（展位：F01, F03, E02, E04）、Califia Farms專業沖調用燕麥奶（展位：A17, A19）、丹尼船長米米花米的爆米花（展位：H06-1）、Salba Chia有機超營奇亞籽10克x15條【方便獨立包裝】（展位：F09）等。
除了近年推崇的素食文化，香港人亦喜歡「嘆咖啡」、打卡和慢活，因此大會今年特設全新主題館「素．生活」，讓市民感受更高品味的生活。
嚐啡品茶區
咖啡及茶絕對是各位「素友」的好伙伴，此區網羅了一系列純素咖啡、保健茶、花茶等飲品，為入場人士提供更多選擇。
素烘焙甜點區
甜品和糕點是不少人的快樂泉源，想沒有負擔地盡情享受？此區就至適合！今屆展會將特設烘焙及糕餅專區，食甜品都可以食得更健康。
除了物色心水貨品外，展會更設有多場專題講座、品味工作坊、綠色工作坊及首屆素食咖啡創作比賽等豐富節目，絕對能讓各位滿載而歸！精彩節目包括：
素食廚房：星級名廚坐鎮 烹調多國料理
闊別多年的素食廚房在今年強勢回歸！今屆設有三大主題——名廚坐鎮、家常素食及環球素食，其中「名廚坐鎮」將邀請專業酒店名廚、營廚等，現場為大家烹調素食料理，從中式到西式，以至主食到甜品，讓市民在素食廚房大飽眼福，欣賞各國料理。
多元工作坊體驗 2.15前報名可享早鳥優惠
展覽預備了多場不同主題的工作坊，讓市民體驗「素生活」。「品味工作坊」和「綠色工作坊」分別讓公眾體驗不同手作及食物製作體驗。凡於2月15日前報名更可享早鳥優惠，詳細可瀏覽：
品味工作坊：https://www.tasteofveg.com.hk/products/vfa-lestyle-workshops
綠色工作坊：https://www.tasteofveg.com.hk/products/vfa-green-workshops
著數優惠不容錯過 延續素食體驗
凡於展會現場以Facebook或Instagram打卡出貼文@，即有機會領取DREYER'S® REAL DELIGHT™ PLANT-BASED系列冰凍甜點杯或雪條1份。除此之外，入場觀眾只要到DREYER'S®於場內設立的A09攤位，即可憑票免費換領DREYER'S®系列冰凍甜點杯或雪條1份。以上優惠每日數量有限，送完即止。
此外，大會將向每日首100入場觀眾派發精美禮品1份。多個品牌及展商亦於展內推出不同優惠，精彩優惠多羅羅！今年大會更特設有獎問答遊戲，豐富獎品總值超過$50,000，其中包括：Royal Life NMN 200,000mcg、素馬遊世界旅遊現金券、香港海洋公園標準門票2張、素滿福袋、植物性美容福袋、常素福袋等。
為了延續素食體驗，入場人士只要憑「觀眾指南」於2月17至23日到指定合作餐廳及商店即可以享有優惠，部分餐廳及商店更低至8折！想知道更多聯乘優惠，歡迎瀏覽：https://www.vegfoodasiahk.com/restaurants-shops。
有興趣參觀第9屆亞洲素食展的讀者，可於2月15日或之前，於網上登記獲取免費門票（按此登記：http://bit.ly/40J5N0x），現場購票的入場費為HKD 25。