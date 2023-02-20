2023春妝新品合集：Hourglass柔滑唇膏/ Charlotte Tilbury Pillow Talk胭脂筆/ TOM FORD限量玫瑰系列 (持續更新)

來到2月尾，天氣逐漸回暖，在為衣櫃換上薄衣的同時，不妨亦為妝容轉調，以溫婉的色調迎接春天來臨。今次介紹一系列新推出的化妝品，包括Hourglass UNLOCKED 緞光柔滑唇膏、Charlotte Tilbury的 Pillow Talk胭脂筆，以及TOM FORD BEAUTY 限量的Rose Prick系列，點綴春日造型。 2023 春妝合集｜ Hourglass UNLOCKED 緞光柔滑唇膏系列 最近有傳下個月無需再戴口罩，相信不少女生都非常渴望搽唇膏！HOURGLASS新推出UNLOCKED緞光柔滑唇膏，唇膏採用創新的純素蠟質，不單具有超強保濕成效，而且顯色度高。配方加入了芒果籽油、牛油果油和摩洛哥堅果油，如唇膏乳霜的質地輕盈順滑，用後讓雙唇更柔軟，輕透舒適，獨特定制的子彈外形讓使用時變得更精準。

2023春妝新品合集｜Hourglass UNLOCKED 緞光柔滑唇膏系列

值得一提的是，系列的Red 0色號，特別採用獨家的純素紅色素，以代替傳統的動物性深紅染料。目前製作1磅美妝產品的傳統深紅染料，需要接近約70,000隻雌性昆蟲，HOURGLASS突破地以獨家技術，取代美妝業從研磨雌性昆蟲提煉而成的胭脂紅色素。經過與合作夥伴聯合利華(Unilever)的多年研究，最終成功研製出首支100%純素紅色唇膏，體現品牌對動物福祉的承諾：不使用任何動物副產品，不傷害任何動物。HOURGLASS更會將整個UNLOCKED系列產品的5%年度利潤捐贈給NhRP，協助其保護動物基本權利的工作。

2023 春妝新品合集｜ Charlotte Tilbury Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand 胭脂筆 Charlotte Tilbury 2013年首次推出Pillow Talk唇線筆後，深受熱捧，並由此延伸至整個PILLOW TALK系列。品牌最近推出Pillow Talk胭脂筆，加入霧光技術，液體質感隨即霧化於雙頰，帶來粉嫩細緻好氣色；色彩可輕易層疊，隨時打造日常、約會或派對妝容。特製海綿頭，只要輕輕一點一印，即可精準提升紅潤感。

品牌同時推出Pillow Talk色調的魅惑單色眼影，玫瑰金色注入鑽光顏料以折射光線，打造如鑽石閃光的色澤，細滑粉質比絲綢更柔軟，帶來絲般柔軟的感覺。

2023春妝新品合集｜Pillow Talk色調的魅惑單色眼影 $290

2023 春妝新品合集｜ TOM FORD BEAUTY Rose Prick 限量版美妝系列 春天是粉紅色的季節，TOM FORD BEAUTY亦看準了這個柔美特質，推出Rose Prick限量版系列，具對比設計的粉黑色包裝特顯玫瑰的溫婉與刺感。系列包括Satin Matte Lip Color唇膏，絲絨霧面配上啞光外包裝，粉嫩蜜桃色以及濃郁紅色色調，突顯豐盈唇部，提升魅惑氣質。

系列同時推出兩款Rose Prick系列眼影盤，粉紅包裝的Eye Color Quad眼影盤，可配搭不同感覺的妝容，最新色號#01 Forbidden Pink以禁忌玫瑰紅為主調，配上迷人玫瑰金光澤、粉紅啞光及濃厚大地棕，勾勒出動人眼部線條；而#35 Rose Topaz則包括不同空靈中性色調，包括能令眼睛更立體的奶油金及性感棕色。而Rose Prick氣墊盒則可應用於品牌任何一款氣墊粉餅，粉紅外盒突顯溫柔性感氣質。

2023 春妝新品合集｜ THREE 2023 年系列 THREE 2023年春天以「太陽的能量」為主題，把太陽溫暖的色澤與光芒，詩意唯美地呈現於今季彩妝之中，喻意將太陽的溫暖純淨能量，注入身心，並轉換為自己的力量。 系列包括魅光幻眸眼采盒、金及指甲油。4色眼影集結種不同色澤、光燦、質感，將赤煉瓦色幻化為具有春季柔和感的暖橘色彩，可以單色或交疊使用。而魅光柔采唇漾同樣走暖色調子，並在塗搽時分為「雙效薄膜配方」，基底層的「色彩薄膜」完整貼服於唇部，然後在上方形成宛如保鮮膜般輕透的「透明薄膜」，打造豐郁的光澤妝感。