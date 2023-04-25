2023母親節下午茶│與媽媽一齊high tea歡度母親節(持續更新)

還有兩個多禮拜便是母親節，一於早點選定地方，約埋媽媽嘆個high tea，精緻美味的甜點一定能讓她又甜又開心，兩母女傾下笑下打下卡一齊chill返下，享受幸福的時刻。
2023母親節下午茶│挪亞方舟度假酒店：宇治醇逸海景下午茶
以綠茶作主題的精緻美點，採用宇治原產的綠茶成分入饌，甜品大部分都是綠意盈盈，絕對能滿足一眾綠茶控；加上餐廳坐擁180度青馬大橋及沙灘醉人海景，最適合跟媽咪傾心事，重拾歡樂時光！
各式鹹點包括：精緻的鵝肝凍批配綠茶慕絲、小龍蝦配綠茶乳酪及奇異果、意大利火腿香梨卷配綠茶忌廉芝士、白蝦沙律配蜂蜜綠茶啫喱、迷你帶子漢堡配綠茶蛋黃醬，滿載不同口感層次；多款甜蜜美點，如綠茶鬆餅、綠茶奶凍、綠茶紅豆卷、綠茶雲呢拿餅及綠茶焦糖燉蛋等，吸引綠茶控潮拜。
日期及時間：即日至6月30日(15:00–17:00)
地點：挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳
收費：$468 /兩位。持挪亞方舟當日門票或酒店住客或馬灣居民可享85折優惠 (另設加一服務費按原價計)
查詢：3411 8836
網站：https://www.noahsarkhotel.com.hk
2023母親節下午茶│麗晶酒店
與媽咪去high tea，當然要揀坐得舒適、又望到維港靚景，及食物好味的地方。麗晶酒店的經典下午茶套餐，由糕點行政總廚為佳節精心設計的，包括有手指三明治、馬德蓮貝殼蛋糕、配搭凝脂奶油和自製果醬的英式鬆餅，還有色彩繽粉、打卡一流的三款精緻甜品。除了茶品外，亦可由Sei Bellissimi Bellini、NV Duval Leroy、Femme de Champagne或Grand Cru Brut中揀選兩杯飲品，又是另一番風味。
日期及時間：
第一時段12:00-15:00
第二時段15:00-18:00
價錢：$1,088/兩位 配搭Sei Bellissimi Bellini氣泡雞尾酒兩杯
$1,488/兩位 配搭香檳兩杯
(以上價格另收加一服務費)
2023母親節下午茶│金域假日酒店 夏利吧 x Dermalogica
金域假日酒店夏利吧與Dermalogica合作推出下午茶，一系列味道豐富、色彩絢爛且帶健康元素的鹹甜小點，配合士多啤梨特飲，啱晒充滿少女心的媽咪，讓兩母女來個溫馨下午茶。而且每份母親節下午茶，更可獲贈價值$474的Dermalogica皇牌健康肌膚體驗套裝乙份及$100產品現金券，可說是最好的母親節禮物。
套裝包括：皇牌潔面啫喱、氨基酸潤面霜、維C活肌亮白眼部精華、微型美白酵素粉末。
「母親節下午茶套餐」餐單：
煙三文魚酸忌廉粗黑麥麵包
杏子鴨肝慕斯法式牛油吐司
魚子醬蛋沙拉撻
蟹肉牛油果釀櫻桃番茄
玫瑰荔枝紅桑子馬卡龍
玫瑰香檳啫喱
士多啤梨白朱古力撻
紅絲絨蛋糕
紅莓鬆餅配濃縮奶油及士多啤梨果醬
士多啤梨特飲
日期與時間：5月1至31日 周二至周日15:00-18:00
地點：香港金域假日酒店M層閣樓 夏利吧
價錢：兩位$388，另設加一服務費
查詢：2369 3111 (ext. 1345)