2023母親節下午茶│與媽媽一齊high tea歡度母親節(持續更新)

還有兩個多禮拜便是母親節，一於早點選定地方，約埋媽媽嘆個high tea，精緻美味的甜點一定能讓她又甜又開心，兩母女傾下笑下打下卡一齊chill返下，享受幸福的時刻。

2023 母親節下午茶│挪亞方舟度假酒店： 宇治醇 逸 海景下午茶

日期及時間：即日至6月30日(15:00–17:00)

地點：挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳

收費：$468 /兩位。持挪亞方舟當日門票或酒店住客或馬灣居民可享85折優惠 (另設加一服務費按原價計)

查詢：3411 8836

網站：https://www.noahsarkhotel.com.hk

2023 母親節下午茶│ 麗晶酒 店

與媽咪去high tea，當然要揀坐得舒適、又望到維港靚景，及食物好味的地方。麗晶酒店的經典下午茶套餐，由糕點行政總廚為佳節精心設計的，包括有手指三明治、馬德蓮貝殼蛋糕、配搭凝脂奶油和自製果醬的英式鬆餅，還有色彩繽粉、打卡一流的三款精緻甜品。除了茶品外，亦可由Sei Bellissimi Bellini、NV Duval Leroy、Femme de Champagne或Grand Cru Brut中揀選兩杯飲品，又是另一番風味。 日期及時間：

第一時段12:00-15:00

第二時段15:00-18:00

價錢：$1,088/兩位 配搭Sei Bellissimi Bellini氣泡雞尾酒兩杯

$1,488/兩位 配搭香檳兩杯

(以上價格另收加一服務費)



2023 母親節下午茶│ 金域假日酒 店 夏利吧 x Dermalogica

金域假日酒店夏利吧與Dermalogica合作推出下午茶，一系列味道豐富、色彩絢爛且帶健康元素的鹹甜小點，配合士多啤梨特飲，啱晒充滿少女心的媽咪，讓兩母女來個溫馨下午茶。而且每份母親節下午茶，更可獲贈價值$474的Dermalogica皇牌健康肌膚體驗套裝乙份及$100產品現金券，可說是最好的母親節禮物。 套裝包括：皇牌潔面啫喱、氨基酸潤面霜、維C活肌亮白眼部精華、微型美白酵素粉末。

「母親節下午茶套餐」餐單： 煙三文魚酸忌廉粗黑麥麵包

杏子鴨肝慕斯法式牛油吐司

魚子醬蛋沙拉撻

蟹肉牛油果釀櫻桃番茄

玫瑰荔枝紅桑子馬卡龍

玫瑰香檳啫喱

士多啤梨白朱古力撻

紅絲絨蛋糕

紅莓鬆餅配濃縮奶油及士多啤梨果醬

士多啤梨特飲