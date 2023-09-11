熱門搜尋:
水浸 將軍澳 天氣 黑雨 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 綠色債券 福島核污水 好去處 網上熱話 親海駅II MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 夜市經濟 減肥 日圓匯率 黃大仙 紅山半島 冼迪琦 大閘蟹2023 摩洛哥地震 觀塘
返回
生活
2023-09-11 12:30:00

2023秋冬底妝趨勢關鍵字：柔焦與光澤感「雲朵肌」風潮持續

分享：
2023秋冬底妝趨勢關鍵字：柔焦與光澤感「雲朵肌」風潮持續

2023秋冬底妝趨勢關鍵字：柔焦與光澤感「雲朵肌」風潮持續

踏入9月，各大品牌都開始換季，除了秋系的眼影、唇膏之外，也少不了一系列底妝產品。今年春夏吹起「雲朵肌」(Cloud Skin)風潮，所謂的「雲朵肌」，是指肌膚彷如陽光從雲層中散發的光茫，不開濾鏡也有柔焦效果，具體一點是「自然光澤的柔焦肌膚」，而2023秋冬也延續了這個底妝趨勢，主打「Soft Focus Skin」及「Glowing Skin」，講求的就是「柔焦」及「光澤感」，展現似有還無的光澤感裸妝，底妝自然也是以輕透質地、展現肌膚的自生光澤為主。

今次介紹一系列入秋底妝新品，無論你是用開粉底液、氣墊粉底，還是粉餅，相信都可以找到心頭好！

2023年的「雲朵肌」(Cloud Skin)風潮持續

2023年的「雲朵肌」(Cloud Skin)風潮持續

2023秋冬底妝好物｜VALENTINO BEAUTY GO-CUSHION GLOW 高光輕透氣墊粉底 

粉底的輕薄透氣質感帶來舒適感，採用網紗氣墊技術，幫助均勻融合肌膚，配方蘊含滋養護膚成分及品牌獨有的光感科技，展現全天候奢華光澤，同時實現高遮瑕妝效。白色皮革粉盒，中央加入經典的金色VLogo標誌鉚釘，而且粉盒更比品牌另一氣墊粉底更薄身，方便放入手袋。

2023秋冬底妝好物｜VALENTINO BEAUTY GO-CUSHION GLOW 高光輕透氣墊粉底 $680(補充裝$420) 2023秋冬底妝好物｜VALENTINO BEAUTY GO-CUSHION GLOW 高光輕透氣墊粉底 $680(補充裝$420)

2023秋冬底妝好物｜Dior恆久貼肌氣墊粉底

恆久貼肌亮澤氣墊粉底換上全新形象，全新色調添加可改善膚色的高濃度色素粒子，並備有不暈染的啞緻和水潤亮澤妝效兩種妝效：柔霧版本妝效如天鵝絨般絲滑，貼服不暈染；水潤亮澤版本猶如為肌膚披上一抹光蘊。氣墊粉底盛載於兩款別具時尚感的全新粉盒中，包括刺繡藤格紋圖騰，低調的刺繡布料讓人聯想到經典的Lady D-Lite手袋，展現精緻柔美的優雅氣質。另一款漆皮藤格紋圖騰，以閃亮漆皮象徵光采。

 

2023秋冬底妝好物｜Dior恆久貼肌亮澤氣墊粉底 (氣墊粉盒 各$240、氣墊粉底補充裝 $420) 2023秋冬底妝好物｜Dior恆久貼肌亮澤氣墊粉底 (氣墊粉盒 各$240、氣墊粉底補充裝 $420) 2023秋冬底妝好物｜Dior恆久貼肌亮澤氣墊粉底 (氣墊粉盒 各$240、氣墊粉底補充裝 $420) 2023秋冬底妝好物｜Dior恆久貼肌亮澤氣墊粉底 (氣墊粉盒 各$240、氣墊粉底補充裝 $420)

2023秋冬底妝好物｜嬌蘭 金鑽修顏粉餅 

全新粉餅將金鑽修顏粉底液的眾多功效融入配方中，締造亮澤啞緻效果，同時具賦活護膚作用。具不脫色科技，擁有柔滑，優越的啞緻粉質，上底妝感覺猶如塗上護膚品，亦不會浮粉，完美融入肌膚，令容顏更亮麗平滑，輪廓倍顯飽滿。

2023秋冬底妝好物｜嬌蘭 金鑽修顏粉餅 $810 2023秋冬底妝好物｜嬌蘭 金鑽修顏粉餅 $810 2023秋冬底妝好物｜嬌蘭 金鑽修顏粉餅 $810 2023秋冬底妝好物｜嬌蘭 金鑽修顏粉餅 $810 2023秋冬底妝好物｜嬌蘭 金鑽修顏粉餅 $810

2023秋冬底妝好物KANEBO 輕柔透亮粉底液 SPF25PA+++ 

蘊含保濕成分「滋潤彈性複合物」，於肌膚上輕盈延展，保持肌膚水潤保濕，防止卡粉或浮粉。「修復粉末啫喱」讓粉底液均勻緊密地貼合肌膚凹凸表面，並散射光線帶來柔焦效果，令素肌變得清澈明亮，締造柔軟飽滿的明亮妝效。

2023秋冬底妝好物｜KANEBO 輕柔透亮粉底液 SPF25．PA+++ $470/30ml

2023秋冬底妝好物｜KANEBO 輕柔透亮粉底液 SPF25．PA+++ $470/30ml

2023秋冬底妝好物｜Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 

結合高效修護及抗氧植萃精華，有效保護肌膚，免受環境污染物及藍光侵害，同時保濕控油。新研創3D柔滑貼膚粉末及修正膚色科技，上妝貼服肌膚，柔焦黑眼圈、乾紋及毛孔等臉部瑕疵、修正膚色不均，化妝同時活膚，透出輕透自然柔霧妝效。

2023秋冬底妝好物｜Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 $480 2023秋冬底妝好物｜Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 $480 2023秋冬底妝好物｜Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 $480
2023秋冬底妝好物｜Laura Mercier親膚無痕粉底掃 $450

2023秋冬底妝好物｜Laura Mercier親膚無痕粉底掃 $450

配合親膚無痕粉底掃，柔軟綿密的纖維掃毛，不留粉痕。水滴型斜角設計切合不同輪廓，圓拱表面有助均勻上妝，尖頭位置則貼合眼角、鼻翼、唇部周邊等部位。重覆點拍更可疊塗粉底而不厚重，打造貼薄高遮瑕底妝。

2023秋冬底妝好物｜Laura Mercier 純淨無瑕裸光蜜粉餅

採用3D柔滑貼膚粉末及修正膚色科技，修正暗沉膚色。糅合細緻珍珠粉末，塑造自然細膩原生光感，締造如濾鏡的柔膚透光效果。親膚配方蘊含洋甘菊及玫瑰油萃取，為肌膚滋養保濕。配合革新水油衡控科技，有效平衡及控制肌膚水油比例，全面提升底妝持久度。粉體極致輕盈絲滑，可集中用於眼底或雙頰定妝，瞬間提亮黑眼圈、柔焦細紋。全新配方不含滑石粉， 更親膚不留白。

2023秋冬底妝好物｜Laura Mercier 純淨無瑕裸光蜜粉餅 $420

2023秋冬底妝好物｜Laura Mercier 純淨無瑕裸光蜜粉餅 $420

2023秋冬底妝好物｜RMK 持久水凝柔霧粉底霜 

如果喜歡自然輕透的妝容，不妨考慮這款粉底霜，品牌首次採用「清透平滑啫喱」，啫喱狀不單帶來舒適感，更同時撫平及修飾毛孔等凹凸位置，同時均勻調整膚色；而「光線擴散粉末」則能散射光線，模糊瑕疵。同具抗汗和控油效果，防止脫妝和暗沉，維持肌膚的天然透明感，同時具遮瑕力，帶來素肌可呼吸的清爽妝容。

2023秋冬底妝好物｜RMK 持久水凝柔霧粉底霜 $420/30g

2023秋冬底妝好物｜RMK 持久水凝柔霧粉底霜 $420/30g

2023秋冬底妝好物｜Hourglass VEIL 水亮透薄粉底霜 

粉底霜輕薄的遮蓋力能遮蔽瑕疵，均勻膚色，同時能明顯豐盈和平滑膚色。這款粉底霜更粉底霜含有94%天然成分，以透明質酸深層滋潤和提亮皮膚，而植物性角鯊烯、白芒花籽油和紅毛丹混合物，則能立即使皮膚看起來更光滑，展現水潤、健康的光澤美肌。

2023秋冬底妝好物｜Hourglass VEIL 水亮透薄粉底霜 $420 品牌的Global Artistry Trainer Vanessa Eckels教路，先用手上粉底霜，再用化妝掃會更貼面。

2023秋冬底妝好物｜Gucci Beauty 亮肌光影液

Gucci Beauty推出首款亮肌光影液，能為不同膚色添上亮澤自然的健康氣息。光影液採用呵護肌膚和提亮膚色配方，一抹即時添上珍珠亮白光澤，完美捕捉光線，並為肌膚補充水分，同時保持清爽。金黃色的光影液用法簡單，可以直接塗於素肌上，即時提亮膚色；也能混合粉底或妝前底霜使用，塑造透亮光感效果；又或者塗抹於身體不同部位如鎖骨。

2023秋冬底妝好物｜Gucci Beauty 亮肌光影液 $450 2023秋冬底妝好物｜Gucci Beauty 亮肌光影液 $450 2023秋冬底妝好物｜Gucci Beauty 亮肌光影液 $450
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受