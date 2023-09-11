2023秋冬底妝趨勢關鍵字：柔焦與光澤感「雲朵肌」風潮持續

踏入9月，各大品牌都開始換季，除了秋系的眼影、唇膏之外，也少不了一系列底妝產品。今年春夏吹起「雲朵肌」(Cloud Skin)風潮，所謂的「雲朵肌」，是指肌膚彷如陽光從雲層中散發的光茫，不開濾鏡也有柔焦效果，具體一點是「自然光澤的柔焦肌膚」，而2023秋冬也延續了這個底妝趨勢，主打「Soft Focus Skin」及「Glowing Skin」，講求的就是「柔焦」及「光澤感」，展現似有還無的光澤感裸妝，底妝自然也是以輕透質地、展現肌膚的自生光澤為主。 今次介紹一系列入秋底妝新品，無論你是用開粉底液、氣墊粉底，還是粉餅，相信都可以找到心頭好！

2023 秋冬底妝好物｜ VALENTINO BEAUTY GO-CUSHION GLOW 高光輕透氣墊粉底 粉底的輕薄透氣質感帶來舒適感，採用網紗氣墊技術，幫助均勻融合肌膚，配方蘊含滋養護膚成分及品牌獨有的光感科技，展現全天候奢華光澤，同時實現高遮瑕妝效。白色皮革粉盒，中央加入經典的金色VLogo標誌鉚釘，而且粉盒更比品牌另一氣墊粉底更薄身，方便放入手袋。

2023 秋冬底妝好物｜ Dior 恆久貼肌氣墊粉底 恆久貼肌亮澤氣墊粉底換上全新形象，全新色調添加可改善膚色的高濃度色素粒子，並備有不暈染的啞緻和水潤亮澤妝效兩種妝效：柔霧版本妝效如天鵝絨般絲滑，貼服不暈染；水潤亮澤版本猶如為肌膚披上一抹光蘊。氣墊粉底盛載於兩款別具時尚感的全新粉盒中，包括刺繡藤格紋圖騰，低調的刺繡布料讓人聯想到經典的Lady D-Lite手袋，展現精緻柔美的優雅氣質。另一款漆皮藤格紋圖騰，以閃亮漆皮象徵光采。

2023 秋冬底妝好物｜ 嬌蘭 金鑽修顏粉餅 全新粉餅將金鑽修顏粉底液的眾多功效融入配方中，締造亮澤啞緻效果，同時具賦活護膚作用。具不脫色科技，擁有柔滑，優越的啞緻粉質，上底妝感覺猶如塗上護膚品，亦不會浮粉，完美融入肌膚，令容顏更亮麗平滑，輪廓倍顯飽滿。

2023 秋冬底妝好物 ｜ KANEBO 輕柔透亮粉底液 SPF25 ． PA+++ 蘊含保濕成分「滋潤彈性複合物」，於肌膚上輕盈延展，保持肌膚水潤保濕，防止卡粉或浮粉。「修復粉末啫喱」讓粉底液均勻緊密地貼合肌膚凹凸表面，並散射光線帶來柔焦效果，令素肌變得清澈明亮，締造柔軟飽滿的明亮妝效。

2023秋冬底妝好物｜KANEBO 輕柔透亮粉底液 SPF25．PA+++ $470/30ml

2023 秋冬底妝好物｜ Laura Mercier 純淨無瑕柔霧粉底液 結合高效修護及抗氧植萃精華，有效保護肌膚，免受環境污染物及藍光侵害，同時保濕控油。新研創3D柔滑貼膚粉末及修正膚色科技，上妝貼服肌膚，柔焦黑眼圈、乾紋及毛孔等臉部瑕疵、修正膚色不均，化妝同時活膚，透出輕透自然柔霧妝效。

2023秋冬底妝好物｜Laura Mercier親膚無痕粉底掃 $450 配合親膚無痕粉底掃，柔軟綿密的纖維掃毛，不留粉痕。水滴型斜角設計切合不同輪廓，圓拱表面有助均勻上妝，尖頭位置則貼合眼角、鼻翼、唇部周邊等部位。重覆點拍更可疊塗粉底而不厚重，打造貼薄高遮瑕底妝。

2023 秋冬底妝好物｜ Laura Mercier 純淨無瑕裸光蜜粉餅 採用3D柔滑貼膚粉末及修正膚色科技，修正暗沉膚色。糅合細緻珍珠粉末，塑造自然細膩原生光感，締造如濾鏡的柔膚透光效果。親膚配方蘊含洋甘菊及玫瑰油萃取，為肌膚滋養保濕。配合革新水油衡控科技，有效平衡及控制肌膚水油比例，全面提升底妝持久度。粉體極致輕盈絲滑，可集中用於眼底或雙頰定妝，瞬間提亮黑眼圈、柔焦細紋。全新配方不含滑石粉， 更親膚不留白。

2023秋冬底妝好物｜Laura Mercier 純淨無瑕裸光蜜粉餅 $420

2023 秋冬底妝好物｜ RMK 持久水凝柔霧粉底霜 如果喜歡自然輕透的妝容，不妨考慮這款粉底霜，品牌首次採用「清透平滑啫喱」，啫喱狀不單帶來舒適感，更同時撫平及修飾毛孔等凹凸位置，同時均勻調整膚色；而「光線擴散粉末」則能散射光線，模糊瑕疵。同具抗汗和控油效果，防止脫妝和暗沉，維持肌膚的天然透明感，同時具遮瑕力，帶來素肌可呼吸的清爽妝容。

2023秋冬底妝好物｜RMK 持久水凝柔霧粉底霜 $420/30g

2023 秋冬底妝好物｜ Hourglass VEIL 水亮透薄粉底霜 粉底霜輕薄的遮蓋力能遮蔽瑕疵，均勻膚色，同時能明顯豐盈和平滑膚色。這款粉底霜更粉底霜含有94%天然成分，以透明質酸深層滋潤和提亮皮膚，而植物性角鯊烯、白芒花籽油和紅毛丹混合物，則能立即使皮膚看起來更光滑，展現水潤、健康的光澤美肌。