2023聖誕彩妝推介 Chanel、Dior、Clé de Peau 最平$120入手【持續更新】

踏入11月，各大化妝品牌陸續推出限量的聖誕彩妝系列，為王牌熱賣產品換上充滿節日氣氛的特別版包裝，今次介紹的包括Clé de Peau Beauté人魚故事，向來重視動物權益的HOURGLASS亦推出以水母、豹紋等圖案的包裝，還有金光絢爛的NARS，為節日添上閃爍感。 聖誕彩妝 2023 ｜ Cl é de Peau Beaut é 人魚故事 聖誕是一年將結的節日，不少人在總結回望過去的同時，對新一年也有不同期許。Clé de Peau Beauté今年限定的粼光姬影系列，正正就講述海底世界裏的魚姬，尋覓自我、追求未來光芒的故事。系列由美國藝術家Katie Rodgers創作不同場景，捕捉海底世界各種光線，將魚姬受啟發、崛起、轉化、尋覓自我的故事，場景呈現在多款王牌產品之上，包括亮膚光映粉、唇膏、四色眼影組合、煥活細胞精華、鉑鑽煥膚潔顏油、鉑鑽淨膚潔面泡沫及激活細胞再生的臻緻再生高效面霜，粼光靈動的新裝，鼓勵女生在新一年尋找並超越自我。

聖誕彩妝 2023 ｜亮膚光映粉 $800/10g 光映粉採用獨家光感變彩技術，以珍貴蛋白石及精緻摩洛哥堅果油為靈感的雅致亮膚光映粉，為肌膚提供水分並更顯光滑，輕掃於顴骨及太陽穴上，令肌膚每個角度都躍動原生光采。

聖誕彩妝 2023 ｜啞緻柔滑唇膏 $480/2.8g 質地炫麗光澤，持久的滋潤度及舒適感，融合賦活光感技術，完美融合唇色和膚色。

聖誕彩妝 2023 ｜四色眼影組合 $630/6g 眼影橙色、粉色和銅棕色的色調，靈感來自大海變化萬千的光線，加上煙花圖案，比喻全新開始。賦活光感技術讓眼影色平衡光影，善用光線折射與肌膚完美融合，締造細膩光澤的妝效。

聖誕彩妝 2023 ｜煥活細胞精華 $1,250/30ml 、 $2,080/50ml 精華激活肌膚再生智慧——肌膚與生俱來就有分辨好壞刺激的能力，提升肌膚自我修復和防禦潛能，協助肌膚達致及維持最佳狀態，為肌膚提供營養成分，同時提升後續護膚品的吸收力及功效。 聖誕彩妝 2023 ｜ La Cr è me 臻緻再生高效面霜 $4,600/30ml 、 $6,000/50ml 面霜蘊含最高濃度的智慧亮肌精華，一夜倍大肌膚智慧，激活三重幹細胞，為肌膚細胞傾注最珍貴養分，展現緊緻光華，激活無限力量和潛能，向下一個階段進發。

聖誕彩妝 2023 ｜ Chanel 珠片浮雕 1920年代的巴黎是裝飾藝術風格全盛時期，當年流行以珠片綴飾引領潮流。CHANEL今年聖誕向這種大膽先鋒精神致敬，在眼影、光影粉綴上珠片浮雕圖案，讓百年前的時代光華再度流轉生輝，同時向奢逸的「咆哮的二十年代」(Roaring Twenties)致敬。

聖誕彩妝 2023 ｜ Chanel LUMIÈRE GRAPHIQUE 眼影 $620/4.5g 眼影組合的五種色調，流露耀目閃粉光芒，包括珍美炫目的Pink Gold、DiamondWhite與Shimmering Black，塑造鮮明對比的眼妝。

聖誕彩妝2023｜Chanel LUMIÈRE GRAPHIQUE眼影 $620/4.5g

聖誕彩妝 2023 ｜ Chanel DUO LUMIÈRE 光影粉 $555/7.5g 光影粉的Pink Champagne與Crystal White兩種色調，含有反光色素粒子，以蜜粉掃輕掃於顴骨頂部及鼻樑，為肌膚營造閃爍動人光影，令肌膚更見明亮光采，透現細緻柔美珍珠亮澤。

聖誕彩妝2023｜Chanel DUO LUMIÈRE光影粉 $555/7.5g

聖誕彩妝 2023 ｜ Chanel LE VERNIS 甲油 $230/13ml 裝飾藝術風格，一直延伸到指尖。甲油最新色調包括帶一抹玫紅的白色White Silk、古金色Tuxedo和閃爍黑色Sequins，為聖誕節而設，更令光芒在新一年無盡延續。

聖誕彩妝2023｜Chanel LE VERNIS 甲油 $230/13ml

聖誕彩妝 2023 ｜ Dior 金色巴黎古蹟圖案 Dior節日彩妝系列以金色呈現巴黎古蹟，與冬日的純白色和諧協奏，杜樂麗花園的巴洛克風格細節點綴美妝盒上及唇膏上，儼如藝術作品。系列中最特別一定要數傲姿唇膏套裝晚宴包-珍藏版，晚宴包從復古的Christian Dior粉餅擷取靈感，長方形晚宴包以棱紋金屬金色呈現簡潔俐落的線條設計，並以銀色的CD標記作為表面僅有的裝飾細節，配備可拆式幼鏈帶，可因應場合調整作手拿包或揹於肩上，締造時尚與優雅兼備的造型。4色調的傲姿唇膏分別演繹四時變化，向著名的巴黎式庭園致敬，包括：透亮粉紅色Paris、深邃粉紅色Classic、溫暖的緞光紅色Rouge Cinéma以及傳奇的Dior紅色999，唇膏配方傾注紅牡丹萃取，為雙唇帶來持久妝效及修護，塑造高級訂製時尚妝效。系列另一亮點是珍藏版鏡光誘惑唇膏及氣墊粉底，換上以白色配搭金色華麗登場，打造白雪飄落在杜樂麗花園鍍金大門上的場景。 品牌同時推出兩款彩妝組合，包括節日珍藏版彩妝組合及節日珍藏版眼影組合，綴上優雅的金色蔓藤圖騰與時尚別緻的花卉圖騰，揭開今季眼妝、唇妝和底妝必備的和諧色調，無論日夜妝容都能得心應手。

聖誕彩妝 2023 ｜ HOURGLASS 自選修容盤色調 HOURGLASS今年推出4款期間限定的AMBIENT柔光亮顏修容粉餅盤UNLOCKED，並提供3組全新顏色，讓客人自行選擇喜歡的色調，創作專屬的調色盤。限定的粉餅盤由倫敦藝術家KATIE SCOTT設計，採用水母、豹紋、蛇及貓頭鷹為靈感的動物圖案(貓頭鷹設計只於hourglasscosmetics.com發售)，彰顯品牌對動物福利的承諾，HOURGLASS更會把系列產品的5%收益，撥捐美國唯一一個保障動物法定基本權利的組織「NONHUMAN RIGHTS PROJECT」，在扮靚的同時為動物保育出一分力。

限定的AMBIENT柔光亮顏修容粉餅盤，加入柔光系列的全新色調，6格調色板包括色調、定妝粉及腮紅，以及3款全新腮紅、古銅色亮膚粉和亮顏粉，加入獨有的光致發光技術，在任何類型的光線及閃光攝影下都可增加皮膚的光澤及柔和度，做到散射、提升及增加膚色光澤度的效果。6款色調可以單獨或一起使用。品牌同時推出蛇紋圖案的限量版旅行裝粉掃，粉掃獲PETA認證，採用超柔軟的純素和沒有進行動物測試的刷毛製成，打造無瑕妝感。

聖誕彩妝 2023 ｜ Givenchy 瑰麗雪境 Givenchy今年延續去年的雪境漫遊主題，換上閃爍的瑰麗包裝，將節日氛圍展現得淋漓盡致。這個系列是Thom Walker出任Givenchy Beauty的全球彩妝創意總監後，首個創作的節日系列。他利用一貫喜愛的明艷大膽的瑰麗色彩，融合五光十色的彩帶、舞池的閃光球等元素，打造華麗閃爍的節日限定彩妝。系列包括9色眼影、Le Rouge唇膏及Prisme Libre系列的首支液體光影。

聖誕彩妝 2023 ｜ Givenchy 魅彩九色眼影 LE 9.10 $605/8g 9個色彩囊括啞緻、緞面及金屬感3種妝效，突顯大膽風格。9色組合包括桃紅、橘橙、金銅、銀白等配色，色調大膽張揚但百搭，簡單使用兩色即可打造日常妝容；4色則輕鬆畫出個性眼妝；6色混搭更可變出奪目派對眼妝。粉質細緻極高的延展性，創造出富有層次感的眼妝效果，不褪色或掉粉，整夜狂歡亦能保持艷麗妝容。

聖誕彩妝 2023 ｜ Givenchy Le Rouge 唇膏 $380/3.4g Le Rouge系列唇膏披上奢華的銀色亮片登場，3款唇膏包括高訂禁忌絲滑啞亮唇膏、華麗魅彩紅絲絨唇膏、華麗魅彩粉絲絨唇膏，帶來不同妝效。煙燻裸杏色、豆沙玫瑰色及顯白亮紅色，適合不同女生。部分唇膏身刻上精緻的花押4G monogram標誌，盡見細緻度。

聖誕彩妝2023｜Givenchy 高級訂製稜鏡光影膏 $395/11ml 聖誕彩妝 2023 ｜ Givenchy 高級訂製稜鏡光影膏 $395/11ml 高級訂製稜鏡光影膏Prisme Libre Skin-Caring Highlighter，是Prisme Libre系列首支液體光影，富含90%護膚成分與珍珠粒子，質地細膩，滋潤肌膚同時亦能捕捉和反射光線，讓肌膚煥發如在聚光燈下的明亮感。兩款色號滿足所有膚色。

聖誕彩妝 2023 ｜ Guerlain 靈獸寓言 Guerlain今年邀請土耳其珠寶商Begüm Khan，為品牌的經典名作添上新變奏，藉此歌頌世家象徵——蜜蜂。幻妙奇獸寓言彩妝系列內，滿布大膽活潑的色彩，融合繽紛閃石、絲絨、大膽色彩和豹紋圖案，提升魅力。以Rouge G寶石唇膏、Ombres G鎏金四色眼影組合及Météorites幻彩流星彩妝粉搶盡風頭。 聖誕彩妝 2023 ｜ Guerlain ROUGE G 寶石唇膏 $270 、寶石唇膏盒 $280 Guerlain的標誌性Rouge G寶石唇膏盒換上兩款獨家新衣：包括在絲絨虎紋配上閃爍銀河的銀沙虎紋；碧璽豹紋則以典雅綠色拼接黑色豹紋圖案。3款新調包括N°234 Roaring Red，特具霧面妝效，完全啞緻，描出明亮濃郁的紅色。而N°521 Flamingo Pink，是清新粉緻的粉紅色，擁有絲絨妝效。最後N°41 Untamed Garnet是深邃大膽的櫻桃黑色調，具有緞光妝效。

聖誕彩妝 2023 ｜ Guerlain 鎏金四色眼影組合 $820 閃爍的虎紋大衣也出現在限量版鎏金四色眼影組合身上，閃粉調色盤備有活力金色，優雅的綠色搭點點金色，帶有金屬妝效；而柔美珍珠漾緞光粉紅色，能突出明眸；性感霧面紫色，則可用以強調眼部輪廓。

聖誕彩妝 2023 ｜ Guerlain 幻彩流星粉盒 $580 王牌產品Météorites幻彩流星粉盒不單可均勻膚色，更為臉龐添透亮光澤。粉盒設計靈感來自靈龜鱗片，沿用今季節日的黑色配搭綠色主題色，搖身變為限量版碧璽鱗紋包裝，值得珍藏。

聖誕彩妝 2023 ｜ Laura Mercier 璀璨星圖限量節日系列 系列靈感源自為黑夜注入溫暖光芒的閃爍星辰，以一系列優雅柔亮的氣質彩妝，點亮明眸及締造透亮底妝，為佳節注入閃亮愉悅力量。系列結合璀璨繁星與法式彩妝美學，換上亮金夢幻星圖的絕美限定包裝，包括蜜粉套裝及迷你粉金玫瑰幻魅眼影筆套裝等，更限定加推粉櫻綻光8色眼影盤新品，CP值非常常高。另外，王牌的透明蜜粉亦推出限定及增量版，忠粉不妨趁機入手。 聖誕彩妝 2023 ｜ Laura Mercier 粉櫻綻光 8 色眼影盤 $500 靈感源自日本、巴黎及紐約三大時尚都市，眼影盤帶來8款由法式裸調、日系櫻花淡粉及紐約暖系玫瑰木等的全新色調。配方加入閃爍細緻的多維珠光，一盒即可變奏出溫柔優雅的日常清透眼妝或適合派對的微燻閃亮眼妝。

聖誕彩妝 2023 ｜ NARS 閃爍金色包裝 NARS今年的Holiday 2023 Collection節日限量彩妝系列，囊括多款熱賣王牌及新星級彩妝產品，包括原生光蜜粉餅、蜜桃色Sex Appeal胭脂及遮瑕膏，全部配上限量絢爛閃爍的金色包裝設計。而六色胭脂及九色眼影亦集齊多種限量色調，輕鬆點亮節日妝容，成為眾人焦點。