2023聖誕限定彩妝推介 Clé de Peau Beauté人魚主題、HOURGLASS自選色調

踏入11月，各大化妝品牌陸續推出限量的聖誕彩妝系列，為王牌熱賣產品換上充滿節日氣氛的特別版包裝，今次介紹的包括Clé de Peau Beauté人魚故事，向來重視動物權益的HOURGLASS亦推出以水母、豹紋等圖案的包裝，還有金光絢爛的NARS，為節日添上閃爍感。 聖誕彩妝 2023 ｜ Cl é de Peau Beaut é 人魚故事 聖誕是一年將結的節日，不少人在總結回望過去的同時，對新一年也有不同期許。Clé de Peau Beauté今年限定的粼光姬影系列，正正就講述海底世界裏的魚姬，尋覓自我、追求未來光芒的故事。系列由美國藝術家Katie Rodgers創作不同場景，捕捉海底世界各種光線，將魚姬受啟發、崛起、轉化、尋覓自我的故事，場景呈現在多款王牌產品之上，包括亮膚光映粉、唇膏、四色眼影組合、煥活細胞精華、鉑鑽煥膚潔顏油、鉑鑽淨膚潔面泡沫及激活細胞再生的臻緻再生高效面霜，粼光靈動的新裝，鼓勵女生在新一年尋找並超越自我。

聖誕彩妝 2023 ｜亮膚光映粉 $800/10g 光映粉採用獨家光感變彩技術，以珍貴蛋白石及精緻摩洛哥堅果油為靈感的雅致亮膚光映粉，為肌膚提供水分並更顯光滑，輕掃於顴骨及太陽穴上，令肌膚每個角度都躍動原生光采。

聖誕彩妝 2023 ｜啞緻柔滑唇膏 $480/2.8g 質地炫麗光澤，持久的滋潤度及舒適感，融合賦活光感技術，完美融合唇色和膚色。

聖誕彩妝 2023 ｜四色眼影組合 $630/6g 眼影橙色、粉色和銅棕色的色調，靈感來自大海變化萬千的光線，加上煙花圖案，比喻全新開始。賦活光感技術讓眼影色平衡光影，善用光線折射與肌膚完美融合，締造細膩光澤的妝效。

聖誕彩妝 2023 ｜煥活細胞精華 $1,250/30ml 、 $2,080/50ml 精華激活肌膚再生智慧——肌膚與生俱來就有分辨好壞刺激的能力，提升肌膚自我修復和防禦潛能，協助肌膚達致及維持最佳狀態，為肌膚提供營養成分，同時提升後續護膚品的吸收力及功效。 聖誕彩妝 2023 ｜ La Cr è me 臻緻再生高效面霜 $4,600/30ml 、 $6,000/50ml 面霜蘊含最高濃度的智慧亮肌精華，一夜倍大肌膚智慧，激活三重幹細胞，為肌膚細胞傾注最珍貴養分，展現緊緻光華，激活無限力量和潛能，向下一個階段進發。

聖誕彩妝 2023 ｜ HOURGLASS 自選修容盤色調 HOURGLASS今年推出4款期間限定的AMBIENT柔光亮顏修容粉餅盤UNLOCKED，並提供3組全新顏色，讓客人自行選擇喜歡的色調，創作專屬的調色盤。限定的粉餅盤由倫敦藝術家KATIE SCOTT設計，採用水母、豹紋、蛇及貓頭鷹為靈感的動物圖案(貓頭鷹設計只於hourglasscosmetics.com發售)，彰顯品牌對動物福利的承諾，HOURGLASS更會把系列產品的5%收益，撥捐美國唯一一個保障動物法定基本權利的組織「NONHUMAN RIGHTS PROJECT」，在扮靚的同時為動物保育出一分力。

限定的AMBIENT柔光亮顏修容粉餅盤，加入柔光系列的全新色調，6格調色板包括色調、定妝粉及腮紅，以及3款全新腮紅、古銅色亮膚粉和亮顏粉，加入獨有的光致發光技術，在任何類型的光線及閃光攝影下都可增加皮膚的光澤及柔和度，做到散射、提升及增加膚色光澤度的效果。6款色調可以單獨或一起使用。品牌同時推出蛇紋圖案的限量版旅行裝粉掃，粉掃獲PETA認證，採用超柔軟的純素和沒有進行動物測試的刷毛製成，打造無瑕妝感。