2023/24年度香港理工大學應用數學碩士課程 現已接受申請！

隨着科技發展，各行各業亦紛紛轉型，無論是工作性質還是人才需求上，均走向數位化，希望可以與未來的發展趨勢接軌。香港理工大學應用數學系提供多元化的應用數學碩士課程，可以為學生奠立鞏固的數理基礙，引入最新科技主導的技能，提升學生的就業優勢。2023/24年度入學申請現已接受報名，截止日期為2023年4月30日。
「科技應用數學」理學碩士（課程編號：63022）
兩大專業：
(1) 精算與投資科學（Actuarial and Investment Science）（兩年全日制）
(2) 決策科學（Decision Science）（三年兼讀制）
課程希望以數學工具、資料分析及處理方法，解決科學、金融、運籌、統計等各領域中的不同問題，特別適合對數理科有興趣或從事工程、科學技術、金融行業或商業管理的人士修讀。
課程特點：
「精算及投資科學」專業為學生提供精算及投資科學的訓練，學科的教材融合各個應用數學的元素，並參照國際業界及專業精算學會厘訂的指標而設計，幫助學員鞏固基礎，成為精算及投資科學的專才，能在金融事務的風險分析、評估及管理範疇上，作出專業的判斷。
「決策科學」專業為學生提供統計學、運籌學及科學計算學的理論及應用知識，並教授數學建模技術及計算技術，幫助學生解決工程、金融、管理決策上的各種難題。
除了課本上的知識以外，以上課程亦著重實際應用，希望貫徹學以致用的教學理念，並切合全球科技經濟金融發展的需求。課程內容涵蓋了「非人壽精算學會（Casualty Actuarial Society（CAS）」的試卷一至四及「北美精算學會（Society of Actuaries（SOA）」的P, FM, MLC, MFE及C試卷；修畢課程後，學生可報考有關的專業考試，加快獲取專業資格。而學生又可選讀獲北美精算學會SOA認可為Validation by Education Experience（VEE）的學科，包括有經濟、企業財務、及應用統計學。
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課程專頁
https://www.polyu.edu.hk/ama/study/pg/master-applied-mathematics-aim/
「運籌及風險分析」理學碩士（課程編號：63024）
1.5年全日制或3年兼讀制
此課程為學生提供運籌、風險分析、數理分析及溝通技巧訓練，幫助他們瞭解運籌及風險分析在各範疇的應用，有助從事物流、供應鏈、風險管理及金融產品開發等工作。
課程特點：
根據2022 QS世界大學的分科排行榜，理大在統計及運籌學研究的分科排名為全球首100位。此課程由國際級學術團隊設計及教授，為學生提供高質而實用的教材。
無論在物流、零售、銀行、採購及供應鏈管理，甚至開發金融產品及定價，運籌及風險分析知識都極為重要。畢業生將能掌握專業的研究分析技能，對事業發展有莫大幫助。
課程涵蓋運籌研究方法、風險分析、財務模型、商業統計及預測、投資科學、統計資料採擷等商業金融世界必備的專業技能，有助學生透視宏觀商業世界，提升決策能力。
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課程專頁
https://www.polyu.edu.hk/ama/study/pg/master-operational-and-risk-analysis/
「數據科學及分析」理學碩士學位（課程編號：63027）
生活於大數據時代，各行各業每天從不同媒介，包括互聯網、社交媒體以至金融交易中獲取大量複雜的數據。要分析這些蘊含巨大價值的海量資料，需要結合數學與統計學的知識，再配合電腦編程有效處理及解讀當中潛藏的實用資訊，發掘更多商機，商界與科研機構因而對數據分析師（Data Analyst）的需求倍增。
課程特色
數據科學及分析是利用數學、統計學及電腦科學，從大量資料中採集有用的資訊，協助管理人員制定決策方案。現代數據科學是一門跨領域學科，主要由統計學、優化方法與電腦科學三大學科組成。課程設計正是揉合了這三大專業，培育未來的資料分析專才，迎合社會需求。
就業前景
課程旨在培育擁有結合數學、統計學與電腦科學三門專業知識的人才，訓練學生的分析力、批判性思考及解決疑難的能力，幫助他們在各行各業，特別是在金融及資訊科學界開展資料分析師事業。
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課程專頁
https://www.polyu.edu.hk/ama/study/pg/master-of-science-in-data-science-and-analytics/