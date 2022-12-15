2023/24年度香港理工大學應用數學碩士課程 現已接受申請！

隨着科技發展，各行各業亦紛紛轉型，無論是工作性質還是人才需求上，均走向數位化，希望可以與未來的發展趨勢接軌。香港理工大學應用數學系提供多元化的應用數學碩士課程，可以為學生奠立鞏固的數理基礙，引入最新科技主導的技能，提升學生的就業優勢。2023/24年度入學申請現已接受報名，截止日期為2023年4月30日。

「科技應用數學」理學碩士（課程編號： 63022 ）

兩大 專業：

(1) 精算與投資科學（Actuarial and Investment Science）（兩年全日制）

(2) 決策科學（Decision Science）（三年兼讀制）

課程希望以數學工具、資料分析及處理方法，解決科學、金融、運籌、統計等各領域中的不同問題，特別適合對數理科有興趣或從事工程、科學技術、金融行業或商業管理的人士修讀。

課程特點：

「精算及投資科學」專業為學生提供精算及投資科學的訓練，學科的教材融合各個應用數學的元素，並參照國際業界及專業精算學會厘訂的指標而設計，幫助學員鞏固基礎，成為精算及投資科學的專才，能在金融事務的風險分析、評估及管理範疇上，作出專業的判斷。

「決策科學」專業為學生提供統計學、運籌學及科學計算學的理論及應用知識，並教授數學建模技術及計算技術，幫助學生解決工程、金融、管理決策上的各種難題。

除了課本上的知識以外，以上課程亦著重實際應用，希望貫徹學以致用的教學理念，並切合全球科技經濟金融發展的需求。課程內容涵蓋了「非人壽精算學會（Casualty Actuarial Society（CAS）」的試卷一至四及「北美精算學會（Society of Actuaries（SOA）」的P, FM, MLC, MFE及C試卷；修畢課程後，學生可報考有關的專業考試，加快獲取專業資格。而學生又可選讀獲北美精算學會SOA認可為Validation by Education Experience（VEE）的學科，包括有經濟、企業財務、及應用統計學。

查詢

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課程專頁

https://www.polyu.edu.hk/ama/study/pg/master-applied-mathematics-aim/