2024年度@cosme香港美妝大賞民選榜單出爐 逾20,000篇香港消費者評價 綜合大賞產品係呢款？

香港美妝評價平台@cosme HongKong舉辦的香港美妝大賞至今已踏入第五屆，參與分享的香港消費者愈來愈多。今年美妝大賞累積逾20,000 篇由香港用戶在平台上的真實評價，經統計分析，由多達28,400件產品中甄選出最受推崇的83款產品，包括殿堂賞共9件、綜合賞共10件、部門賞共66件、下半年新秀賞共8件。
「2024年度@cosme香港美妝大賞」根據 2023年11月1日至2024年10月31日期間發表、超過20,000篇使用心得，以公平公正的演算法嚴選最受本地用家歡迎的美妝品。
2024全年最強的「Best of the Best」綜合大賞
「@cosme香港美妝大賞」綜合賞是不分部門的10強榜單，代表香港消費者最為推崇的美妝產品，10強中的冠軍，即榮登年度Best of the Best「綜合大賞」的寶座。2024年度的綜合大賞由家傳戶曉的SK-II護膚精華獲得，這款素有「神仙水」外號的經典產品以卓越的提升肌膚透亮效果廣受讚譽，不少香港網友使用完SK-II護膚精華後，都大力讚賞產品能促進肌膚煥發光澤感，證明神仙水改善肌膚質素的效果明顯，難怪這款精華經久不衰，榮登排行榜之首。而綜合賞第2及第3名分別為 CeraVe長效保濕面霜及KERASTASE逆時光至臻香氛修護精華。
9款登上「殿堂賞」傳奇美妝產品
「@cosme香港美妝大賞 殿堂賞」的入選要求相當嚴格，必須連續3年獲得第1名或連續5年保持前3名，才能獲得此殊榮。今年有9款產品通過時間的考驗，包括BIODERMA深層卸妝潔膚水、LAURA MERCIER 柔光透明蜜粉，亦有開架品牌的excel、ettusais及CANMAKE等。這些多年來深受眾多用家追捧，榮登殿堂賞，象徵在消費者心中擁有無法撼動的「神級」地位。
2024年度@cosme香港美妝大賞「殿堂賞」
多款日本美妝產品 榮獲不同部門大賞認可
日本美妝產品功效出色並適合亞洲女生，加上價錢親民，深受香港用家喜愛，並在2024年度@cosme香港美妝大賞中榮獲多個部門賞，例如曾在2022年獲得「@cosme日本美妝大賞綜合大賞」的KATE TOKYO 怪獸級持色唇膏，今年於香港地區榮登「香港美妝大賞唇膏第1名」；在今年6月獲得「@cosme日本美妝大賞上半年新品睫毛膏第3名」的ettusais 束感雙頭 3D 睫毛液，再下一城躍升為「香港美妝大賞睫毛膏第1名」；多年入選日本美妝大賞的LOVE LINER 纖密流暢防水眼線液，今年獲得「香港美妝大賞眼線第2名」；在日本大賣的全新產品「CANMAKE TOKYO 淚袋眼影」一推出即獲得「香港美妝大賞眼影第2名」。
2024年度@cosme香港美妝大賞「部門賞」(部分)
多功能「潤色霜」成美妝焦點好物
隨著生活節奏加快，品牌發現，消費者對多效合一的產品需求日益增加，一瓶多效的「潤色霜」集調色、防曬與保濕效果於一身，逐漸成為香港用家的底妝新寵。潤色霜能夠修正膚色、塑造自然妝效，還能提供高效防曬保護及長效鎖水保濕效果，特別適合日常妝容，一物多用且輕巧方便更成為忙碌都市人的理想恩物，相信愈來愈多品牌會陸續推出多功能潤色霜。