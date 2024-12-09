2024年度@cosme香港美妝大賞民選榜單出爐 逾20,000篇香港消費者評價 綜合大賞產品係呢款？

香港美妝評價平台@cosme HongKong舉辦的香港美妝大賞至今已踏入第五屆，參與分享的香港消費者愈來愈多。今年美妝大賞累積逾20,000 篇由香港用戶在平台上的真實評價，經統計分析，由多達28,400件產品中甄選出最受推崇的83款產品，包括殿堂賞共9件、綜合賞共10件、部門賞共66件、下半年新秀賞共8件。

「2024年度@cosme香港美妝大賞」根據 2023年11月1日至2024年10月31日期間發表、超過20,000篇使用心得，以公平公正的演算法嚴選最受本地用家歡迎的美妝品。