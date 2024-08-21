2024私院生仔要幾多錢？聖德肋撒最平2萬5 呢間8號風球生仔要加錢

不少準媽媽到醫院分娩時，或會擔心公立醫院服務不夠親切，所以選擇到私家醫院，希望有更舒適的環境，得到最佳呵護。以下盤點香港5大著名的私家醫院，一文睇清在港怡、法國、仁安、明德及養和分娩的費用！
港怡醫院：
特點：
港怡醫院設有心意服務，包括免費薑水包、代訂薑醋及護士產後電話跟進等，為一眾父母加油。
港島唯一醫院設有初生嬰兒深切治療部。假如BB不幸需要入住，選擇港怡分娩的父母不需擔心要另外將BB轉介至其他醫院，免除轉院煩惱。
另外，全港僅有270名的國際認證泌乳顧問也能協助在港怡生產的媽媽親餵。顧問經過嚴格的培訓及考試，比起普通護士更了解親餵，讓媽媽及BB享受親密時光。
仁安醫院：
特點：
與普通傳統醫院不同，仁安醫院是全港首次採用酒店式設計的醫院。陽光曬入醫院大堂，而且院內採用不含消毒味的清潔劑，令到訪者沒有入院感覺，減少緊張情緒。病床採取全自動控制，並設有電視機、洗手間、電話及雪櫃。另外，仁安醫院同時是香港唯一一所使用劃一收費政策的私家醫院。
養和醫院：
特點：
養和醫院是香港著名醫院，當中婦產科更是歷史悠久。過往不少名人如郭晶晶、張栢芝等，都選擇在養和產子。
醫院設有普通房、半私家房及私家房。私家房更有多種設施，包括私人坐廁及浴室、雪櫃、微波爐等；普通房病床之間亦特設有高至天花的趟門，可減低細菌散播風險，同時保障病人私隱。養和同時提供國際證書母乳育嬰顧問指導母乳餵育，令媽媽們可安心親餵。
聖德肋撒醫院（法國醫院）：
特點：
對比其他香港的私家醫院，聖德肋撒醫院分娩費用屬於較便宜。如果與養和醫院收費最貴的套餐對比，聖德肋撒醫院的私家房剖腹產套餐便宜了$16,500。
明德醫院：
特點：
明德醫院是不少名人富商產子的首選，有「貴族醫院」之稱，富商劉鑾雄妻子甘比2008年於明德醫院產下大女劉秀樺。
不過準父母要留意，如果在8號或以上颱風訊號正懸掛期間剖腹產，價錢會最多加收$23,900，打算選擇在明德剖腹產的父母要做好預算。明德醫院亦有社區助產士計劃，助產士團隊可以上門家訪為父母提供育兒及家居評估等指導，價錢約$2,100。