2024私院生仔要幾多錢？聖德肋撒最平2萬5 呢間8號風球生仔要加錢

不少準媽媽到醫院分娩時，或會擔心公立醫院服務不夠親切，所以選擇到私家醫院，希望有更舒適的環境，得到最佳呵護。以下盤點香港5大著名的私家醫院，一文睇清在港怡、法國、仁安、明德及養和分娩的費用！

港怡醫院：

仁安醫院：

養和醫院：

聖德肋撒醫院（法國醫院）：

明德醫院：