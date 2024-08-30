2024秋妝新品：DIOR、SUQQU、Chantecaille秋季彩妝率先睇(持續更新)

踏入9月，各大品牌開始陸續推出秋季化妝品，今次盤點討論度極高的Dior巴黎地圖系列、日牌SUQQU的「低飽和妝容」好物，以及Chantecaille的獵豹保育秋日彩妝系列，打造充滿氣質的秋日妝容！ 秋妝 2024 ｜ Dior 巴黎地圖系列 Dior今個秋季以法國首都巴黎的大街小巷為主題，設計出一系列「顏值」極高的彩妝，包括五色眼影、眼線筆、唇膏及粉盒。 系列上的Plan de Paris圖騰源自品牌歷史檔案中1950年代的絲巾，這幅以線條勾勒的鳥瞰圖，將巴黎地圖巨細無遺地呈現出來：由Dior先生偶遇其幸運星的聖奧諾雷市郊路，以至他創立自家高級訂製時裝品牌的發源地蒙田大道30號，並首度用於彩妝設計上。

在具有歷史感又細緻的黑白塗鴉之下，內藏著Dior今季的不同妝物，彩妝創作及形象總監Peter Philips今季彩妝系列以銀色、金色、粉紅與藍色為主調，靈感源自連繫法國首都巴黎與Dior的歷史古跡，頌讚巴黎的日與夜。 秋妝 2024 ｜ Dior 巴黎地圖系列 高級訂製五色眼影 4款眼影組合收入Plan de Paris收納袋中，其浮雕圖騰的設計靈感源自經典的Dior標記飾邊。各款珍藏版配色以獨特的極致閃爍妝效登場，向光之城巴黎致敬。高級訂製五色眼影配方糅合兩種天然護膚成分，包括確保妝感舒適的矢車菊花水，以及帶來柔和質感的松樹油。

秋妝2024｜Dior巴黎地圖系列 高級訂製五色眼影 $730

秋妝 2024 ｜ Dior 巴黎地圖系列 傲姿唇膏 傲姿唇膏的唇膏芯特別刻上精緻入微的Plande Paris圖騰，以宏偉的戴高樂廣場和凱旋門映襯這款由Dior先生創作的第一款唇膏。唇膏配方由Peter Philips今年重新研製，蘊含雙倍濃度花卉成分，確保唇妝持久水潤顯色。絲絨妝效的傲姿唇膏呈現如絲絨般深沉而豐富的啞緻色澤；而絲滑妝效的傲姿唇膏則塑造如絲綢般柔亮迷人的唇妝。

秋妝2024｜Dior巴黎地圖系列 傲姿唇膏 $410

秋妝 2024 ｜ Dior 巴黎地圖系列 珍藏版恆久貼肌氣墊粉底粉盒 恆久貼肌氣墊粉底粉盒綴上Plan de Paris圖騰及經典Christian Dior標記飾邊。氣墊粉底配方傾注花卉護膚成分，可保持肌膚水潤，並提供啞緻或亮澤兩種妝效選擇，締造細緻膚質，並維持無瑕妝效達24小時。

秋妝 2024 ｜ SUQQU 低飽和妝容好物 近年興起充滿鬆弛感的「低飽和妝容」，所謂的「低飽和妝容」，不需要過多鮮明色彩，令整體妝容看起來恍如原生裸肌一樣。選用同色調的眼影和胭脂，以及自然色號的唇色也會選用較淡，帶來清淡乾淨妝感。 秋妝 2024 ｜ SUQQU 絕緻艶澤妝前乳 SPF15/PA+ 日本美妝護膚品牌SUQQU今年來港，引起不少女生關注，品牌於9月6日為絕緻艷澤系列增添新成員絕緻艶澤妝前乳。這款妝前乳的賣點是能夠孕育出深層光澤，令肌膚由內而外散發出「高光感」，營造貴氣十足的美麗肌膚光澤。塗上後不單消除暗啞，更實現通透的白皙膚色，打造「低飽和妝容」的自然原生肌。

秋妝 2024 ｜ SUQQU 全新眉妝系列 品牌會於同日推出多款全新眉妝產品，包括晶采塑型眉膏($235)、晶采艷色染眉膏($235)、晶采順滑眉筆($290)和晶采3D眉彩盤($475)，各有多種顏色以供選擇，讓用家根據眉毛的顏色和喜好，塑造「低飽和妝容」的自然眉毛。

秋妝 2024 ｜ SUQQU 亮采高光蜜粉餅 各 $420/6g 另一全新限定的亮采高光蜜粉餅，以天然石為研發靈感的高光蜜粉餅，採用賦予肌膚精緻珠光和透明感的提亮配方，輕輕一抹，為底妝增添透明感，清透妝效提升妝容層次感。為慶祝位於雙子匯G/F崇光百貨啟德店隆重開幕，全新限定的高光蜜粉餅將於9月16日在新專櫃率先推出。

秋妝2024｜SUQQU 亮采高光蜜粉餅 各$420/6g

秋妝 2024 ｜ Chantecaille 2024 獵豹保育秋日彩妝系列 經常透過不同彩妝系列作保育的Chantecaille，今年推出獵豹保育秋日彩妝系列，支持獵豹保護基金Cheetah Conservation Fund及其於非洲索馬利蘭的非洲獵豹研究、救援和保育計畫，包括營運當地的3個獵豹安全屋及為獲救的幼豹提供24/7醫療服務，藉此制止當地幼豹的非法交易。 非法交易野生動物嚴重影響獵豹的繁殖。在非洲，野生獵豹媽媽被趕殺，幼兒則被偷走並於世界各地被當作寵物非法販賣，其中只有五分一能成功被運到目的地，其他幼兒在途中就因疾病和營養不良而死亡。自2018年以來，基金的獵豹救援和保育中心已成功從非法交易中救援逾150隻幼豹，至今於保育中心需要治療及照顧的獵豹達100隻。

秋妝 2024 ｜ Chantecaille 獵豹保育秋日彩妝系列 3 色眼影盒 獵豹保育秋日彩妝系列3色眼影盒，靈感源自野生獵豹棲息的草原大地色調，結合柔滑啞緻及透亮閃爍2種質感，塑造適合不同埸合的「美拉德風」妝容，這妝容強調立體感，關鍵在於保持整個臉部妝容的一致性，由眼影、胭脂，再到唇色，都選用相近色系但深淺不一的顏色。

秋妝2024｜Chantecaille 獵豹保育秋日彩妝系列 3色眼影盒 $690/4g

秋妝 2024 ｜獵豹保育秋日彩妝系列花妍柔澤 $480/2.5g 花妍柔澤配方加入經「FairWild公平及野生認證」的有機猴麵包樹油，於秋日為雙唇提供保濕和修復功效；質地幼滑，打造立體豐滿又色澤飽和的唇妝。獵豹保育秋日彩妝系列花妍柔澤推出3款限定自然裸色調，配合同系列的3色眼影，打造秋日溫柔妝容。