2024秋季唇膏推介：嬌蘭寶石唇膏重新整合/Valentino鉚釘新款

踏入初秋，不少品牌都推出新唇膏，無論是絲絨或霧感，又或者是水光亮澤質地，都主打妝感輕盈，並有保濕滋潤的舒適感，為秋冬季妝容揭開序幕。 唇膏2024｜嬌蘭全新 ROUGE G 寶石唇膏 品牌的寶石唇膏於09年誕生，今年迎來新的更修護版本，改良配方呵護唇肌，全新整合系列有40款緞面或絲絨啞緻色調，以及9款唇膏盒供選擇。全新唇膏配方具備89%護膚基底成分，以天然來源的蠟質獨家研發，質感輕盈，別具紓緩、保濕和豐盈功效，同時有保護作用，加強唇部肌膚再生。

唇膏2024｜Valentino Beauty Spike Valentino 高訂持色霧感唇膏 全新唇膏靈感來自品牌的Garavani Rockstud Spike手袋，鋪滿132粒充滿Valentino標誌性Rockstud鉚釘，將奢華融入高訂唇膏中。這款超霧面「窩釘唇膏」主打濃郁色彩且妝效持久，配方有12%色素濃度配合半透明基底，令色調更顯色和明亮，共有13款唇色，其中6款更可補充替換。

唇膏2024｜MAKE UP FOR EVER ROUGE ARTIST FOR EVER 持色唇膏 持色唇膏提供極柔霧持色唇膏(Matte)及絹光持色唇膏(Satin)兩款妝感，各有20色選擇。持色之餘也具舒適感，後者更可提升滋潤及保濕效能。子彈形狀設計帶來專業上妝手法：尖端設計可重塑雙唇線條，平角邊緣可勾畫唇峰及上唇，而弧形底部則可精準塗抹下唇。 品牌同步推出ARTIST極持色玩魅唇筆($195)，集防暈染、防水、持色不脫及KISS-PROOF於一身。唇筆質感柔滑，輕易上色，同時確保勾畫持久而顯色的唇妝，柔滑配方提供舒適感。

MAKE UP FOR EVER ROUGE ARTIST FOR EVER 持色唇膏 $240

唇膏 2024 ｜ Givenchy 高訂禁忌絲滑緞彩唇膏 Givenchy以標誌性的啞光唇膏聞名，品牌最近為禁忌唇膏加入新成員——高訂禁忌絲滑緞彩唇膏，提供亮澤唇妝效果。為達至亮澤的絲滑妝效，Givenchy將兩種互補的白色珠光完美揉合：第一種珠光在唇部塑造出一層光感的薄紗；第二種則把光線加以折射，營造深層次的超亮澤的印象。唇膏含90%天然來源成分，更加入透明質酸，為唇膏提供保濕和平滑效果，並具有豐盈雙唇的功效。唇膏採用真皮製作的纖細外殼，並壓印上品牌4G標誌，具標誌性的4G圖案同時亦展現於膏體表面，呼應著時尚元素。