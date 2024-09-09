2024秋季香水推介｜盤點話題新品：Jo Malone London神聖檜木、Penhaligon’s威士忌香水、Gucci首支蘭花香氛

踏入9月，颱風剛過的日子，天氣仍然有點夏意。趁著仍未要穿上外套的日子，不妨率先噴上秋日香水，以香氣先行轉季！今次介紹多款香水，包括Penhaligon’s的威士忌基調香水、Jo Malone London的神聖檜木香、Aesop的清新綠香、Maison Francis Kurkdjian無性別香水及Gucci首支蘭花香氛等，無論是醇厚酒香、清新木調，還是迷人花香都通通都有，又是時候換季補貨了！ 2024 秋季香水推介｜ Penhaligon’s The Dandy香水 臨近中秋，總會與親友團聚，更少不了美酒。Penhaligon’s新出的The Dandy，正是以威士忌為基調的木質香水，伴隨著充滿活力的佛手柑，向無眠晚上致敬。

2024秋季香水推介｜Penhaligon’s The Dandy香水 $1,780/100ml

香味首先取自橡木桶中的陳年威士忌酒香，伴隨著清新又充滿活力的佛手柑，醇厚餘香；緊接覆盆子和廣藿香的香氣交織，加上香檸檬的清涼感帶來愉悅。最後以龍涎香醚、橡木、雪松和煙燻氣息，勾勒出流暢起伏的爵士低音線，神秘且浮華。

2024秋季香水推介｜Penhaligon’s The Dandy香水 $1,780/100ml

2024 秋季香水推介｜ Jo Malone London 檜木與雪松芳醇古龍水 清新芳木香調恍如沐於森境之中，清新而純粹。香水以神聖的日本檜木古樹為主調，檜木歷史源遠流長，被譽為古老珍寶的神聖木材，生於高海拔山區，散發著清新淡然、令人平靜心神的天然木香。無論是古老宮殿、神社寺廟、或是溫泉浴池，都覓得它的蹤影。為持續保育檜木，品牌堅持不砍不伐，只取已跌落的樹枝萃取香氣，絲毫無損珍稀的檜木古樹。

2024秋季香水推介｜Jo Malone London 檜木與雪松芳醇古龍水 $1,215/50ml、$1,750/100ml

漫步穿越檜木林，沐浴於清新療癒氛圍之中，讓留白不染的侘寂，瞬間沉澱澎湃思緒。空氣滲透著乾淨清新的芳香初調，蔥綠微辛，深呼吸感受檜木主調的淡然清香，彷彿有種點燃焚香的肅然靜穆，禪意繚繞，頃刻淨化身心，緩緩沉澱至溫暖柔和的雪松基調，瀰漫極致純粹、清新迷人的木質氣息。以香氣於煩囂都市中喚起心中的寧靜，來一場洗滌心靈的森林浴，沾染一身靜謐禪意。

2024 秋季香水推介｜ Maison Francis Kurkdjian APOM 香水 Francis Kurkdjian於09年創作了APOM(A Part of me)對香，同一嗅覺主題但有兩款男女變奏。如今Francis重新探索當年配方，大膽地將兩款作品合而為一，跳出了性別框架，自由而不受拘束，「APOM pour femme和APOM pour homme是兩款由同一嗅覺基底調配而成的香水，結合薰衣草和橙花，並帶有甜美的琥珀基調。對於新的APOM，我選取兩者中的精華：女性版的陽光感性和男性版的優雅魅惑。」他希望將香水獻給喜愛香水並樂於分享自我的人，「香味就是將屬於自己的一部分留給他人。」

2024秋季香水推介｜Maison Francis Kurkdjian APOM香水 $ 1,100/35ml、$1,780/70ml、$3,500/200ml

15年後的新版APOM不僅是前作的延續，更有著偏向現代風格的結構。明亮的前調香氣，以晶瑩的橙花為基礎，散發甜美的花香主調。爆發性強的薰衣草跟橙花巧妙融合，再被溫暖和細膩的香草氣息包圍。這股香氣在陽光的依蘭依蘭花香襯托下份外持久，並以舒適的白麝香作為延續，散發出溫柔乾淨的氣息，與肌膚融合後散發出熟悉貼膚的氣息。

2024秋季香水推介｜Maison Francis Kurkdjian APOM香水 $ 1,100/35ml、$1,780/70ml、$3,500/200ml

2024 秋季香水推介｜ Aesop Virēre 蔚香水 這是一款帶有清新、綠意的木質香調香水，名字「Virēre」源自拉丁語動詞，意指「漸變為綠色」或「充滿生機」，呼應香水的活力香調之餘，也同時向大自然致意。 蔚香水的誕生來自調香師Barnabé Fillion的地中海度假回憶，在溫暖陽光下的早晨：「在無花果樹下，為自己泡上一壺無花果茶，對我而言充滿詩意。」香水以佛手柑、無花果、綠茶為主要香調，屬於清新調家族，但如同其他Aesop香水，蔚香水跳出傳統香調框架， 展現細緻入微的層次與個性，亦讓人憶起無花果的多重面貌──深邃的木質香氣、馥郁的青翠個性、暖陽下的柑橘氣息。

2024秋季香水推介｜Aesop Virēre 蔚香水 $1,100/50ml

香水以白松香、苦橙揭開感官序幕，煥發清晰的綠意香調，而充滿氣泡感的佛手柑，則為前調注入了美好活力。香水的中調轉化為溫暖人心的草本氣息，綠茶、薰陸香、粉紅胡椒的香氣交織，宛若一杯加入新鮮無花果的熱茶。香水的聯想印象逐漸延伸，來到了木質後調，以雪松、瑪黛茶、乾草作為基底，帶有一抹礦物質感，以茂盛絢爛的植物氣息襯托其底蘊。

2024秋季香水推介｜Aesop Virēre 蔚香水 $1,100/50ml

更特別的是，在香水中沒有真正使用無花果這款材料，但無花果擔任了「基調Accord」的角色，貫穿整支香水的主要調性，並透過織綜其它香材的堆疊，呈現出令人難忘的氣息。

2024秋季香水推介｜Aesop Virēre 蔚香水 $1,100/50ml

2024 秋季香水推介｜ TOM FORD BLACK LACQUER EDP TOM FORD推出全新香氛BLACK LACQUER，琥珀木質香氛閃耀著現代香水的兩種獨特創造：一種是熾熱的漆黑香調，捕捉充滿煙燻感覺的立體奢華調性；另一種是Makassar馬卡薩黑檀木調，喚起皮革和樺木的氣味。在光亮表面下，綻放深色牡丹香調的神秘氣息。 這款香水熾熱迷人的木質活力源自於Makassar馬卡薩黑檀木香調，香味靈感來自馬卡薩黑檀木的建築美學。BLACK LACQUER使用了頂空科技(headspace technology)，無需採伐馬卡薩黑檀木就可以精準分析、捕捉及模擬香氣，重現其氣味。這項技術讓調香師重新創造出複雜香調，不著痕跡地捕捉到這種生長在地球上最古老熱帶雨林之一的珍貴樹木氣息。

2024秋季香水推介｜TOM FORD BLACK LACQUER EDP $2,040/30ml、$3,245/50ml、$7,860/250ml

2024 秋季香水推介｜ Gucci Flora Gorgeous Orchid EDP Gucci首支以蘭花為主調的香氛，以創新手法為馥鬱花香注入香草的清新感覺，創造出令人著迷的組合，讓熟悉的香草甜味、臭氧香調與海洋產生的獨有香調相互交織在一起。這種非傳統的融合進一步突顯香莢蘭的明亮感性，將其豐盈的芬香提升了新的層次。其獨特的香調混合，散發出奶油般的花香，讓花香充滿空氣般的明亮感，更顯清新。香水以引人注目的黃色瓶身包裝，體現夢想成真的本質，鼓勵女性活出真我。

2024秋季香水推介｜Gucci Flora Gorgeous Orchid EDP $750/30ml、$1,040/50ml、$1,430/100ml

2024 秋季香水推介｜ Burberry Goddess EDP Intense Burberry Goddess新推出第二代Goddess EDP Intense，散發迷人木調。香氛加入全新的雲呢嗱木(雲呢嗱超臨界液體萃取)，將Goddess EDP香氛原有的經典三重雲呢嗱香氣昇華。四重雲呢嗱成分與明亮的薰衣草精華融合，交織出巧妙平衡的芳香，最後加入廣藿香，為香氛增添嫵媚氣息，帶出豐沛脫俗的煙燻餘韻。Goddess EDP Intense同樣為純素香水，並具備補充裝。

2024秋季香水推介｜Burberry Goddess EDP Intense $780/30ml、$1,170/50ml、$1,660/100ml

2024 秋季香水推介｜ Narciso Rodriguez wild tuberose香水 品牌的musc collection是一個向中東豐富的嗅覺文化致敬的稀有收藏系列，旗下全新的les transparences系列，呈現甜美和豐富多彩的一面，並與最精緻花朵融合，展現出截然不同的氛圍。其中花香木調的wild tuberose，將晚香玉和茉莉花放大，如同白色棉花般，帶來絲滑、清澈且包裹性強的獨特麝香香調。

2024秋季香水推介｜Narciso Rodriguez wild tuberose $2,070/100ml