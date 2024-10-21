2024聖誕限定彩妝盤點 Clé de Peau、Hourglass、Charlotte Tilbury 絕美夢幻新品推介(持續更新)

踏入10月，各大品牌如Clé de Peau Beauté、HOURGLASS、Bobbi Brown 、NARS及CHARLOTTE TILBURY，紛紛陸續推出聖誕限量彩妝，特別版的設計包裝，加上只得一次的限定色調，充滿濃濃節日氣氛，無論是年尾送給閨蜜禮物，或是犒賞一下辛苦了一整年的自己，都適合不過！以下看看今年的限量彩妝有哪些！

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Dior Golden Ball 節日彩妝系列 Dior今年第三年委託意大利藝術家暨品牌摯友Pietro Ruffo參與創作，粉飾盛大的聖誕夢幻舞會。為配合年末的節日氣氛，Dior各款經典產品均換上金色盛裝隆重登場，Ruffo在作品中綴上皇家象徵的圖騰設計，尤如走入城堡中舉行的盛大化裝舞會！

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Dior 恆久貼肌亮采蜜粉餅 ( 珍藏版 ) 今個佳節，Pietro Ruffo以夢幻舞會作為其原創圖騰的設計靈感，矚目呈現於粉盒之上，更化為恆久貼肌亮采蜜粉餅上的浮雕細節。作為節日限定珍藏版，蜜粉提供兩種閃爍妝效選擇：包括綻放金光的001 Or Lumière，以及閃爍粉紅色002 Corail Lumière，塑造獨一無二的金屬妝感，可說是今年最值得收藏的佳節精品！ 聖誕限量化妝品 2024 ｜ Dior 鏡光誘惑唇膏 ( 珍藏版 ) 鏡光誘惑唇膏外殼Grand Bal飾上珍藏版限定的金色圖騰和「Christian Dior」標記，並以今季兩款限定色調攜手登場，包括低調的珊瑚色324 Festive Coral，色澤豐富而優雅；以及深邃的紫灰色704 Divine Plum。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Dior 傲姿持色閃亮唇釉 ( 珍藏版 ) 傲姿持色閃亮唇釉冠上耀眼金色瓶蓋登場。首先如常塗抹唇膏般將唇釉塗在唇上，靜待幾分鐘，待唇釋完全乾透後輕抿雙唇，瞬即綻放閃爍虹彩效果。持久不脫色配方無比舒適，上妝後感覺輕如無物。 聖誕限量化妝品 2024 ｜ Dior 傲姿唇膏 ( 珍藏版 ) 傲姿唇膏同樣換上全金色外殼華麗登場，連其標誌性的CD飾邊亦不例外。珍藏版設計更在唇膏芯鐫刻由Pietro Ruffo為Dior創作的皇室氣派圖騰。傲姿唇膏配方傾注保濕花卉唇部修護成分，為雙唇帶來極致舒適感，同時持久顯色。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Dior 高級訂製五色眼影 ( 珍藏版 ) 兩款高級訂製五色眼影綴飾皇室氣派浮雕圖騰，收入珍藏版金色粉盒中，流露華麗精緻感。 643 Golden Masquerade配色璀璨耀目，猶如金碧輝煌的舞廳，泛著淡淡紫調的裸色與好比一襲精緻塔夫綢禮服的啞緻酒紅色尤其悅目。而863 Soir de Bal配色更輕柔冷艷，由細膩的粉嫩玫瑰色、珠光粉紅、低調的灰紫、感性的灰啡和亮麗的金屬銀色組成，頌揚繁花似錦的皇家花園。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Cl é de Peau Beaut é City of Dreamlight 光幻夢城限量系列 Clé de Peau Beauté今年以故事形式貫穿整個系列，講述女孩在夢幻飛馬的領航下，在空中翩躚飛翔，探索在巴黎喜悅而幸福的旅程，體驗每個瞬間的無限可能。 系列與法國藝術家Mr. Jean Dalin合作，以想像力為每件產品創作不同場景，糅合節日氛圍的同時，讓人沉浸在巴黎的變奏之美。光幻夢城限量系列包括高效亮膚精華、四色眼影組合、迷你全效修護精華油套裝、柔亮唇膏、亮膚光映粉及最具標誌性的臻緻再生高效面霜。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Cl é de Peau Beaut é 光幻夢城限量系列 四色眼影組合 細緻優雅的四色眼影組合，宛如飛馬優雅穿梭於迷人的色調，閃爍金、柔和米、綠藍及玫瑰赤啡交織而成的眼影調色盤，喚醒斑斕之夢。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Cl é de Peau Beaut é 光幻夢城限量系列 柔亮唇膏 唇膏偏粉紅的柔和紅色調代表著無限創意中綻放的馬卡龍花，色彩與唇部及肌膚色澤完美融合，極致舒適質感，提供6小時保濕力。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Cl é de Peau Beaut é 光幻夢城限量系列亮膚光映粉 靈感源自寶石光芒，閃爍的粉紅色調宛如那奇幻的冰封河流，詮釋無限喜悅。亮膚光映粉締造由內而外的菱動光芒，肌膚在光影變化下躍動原生光采。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ SUQQU HOLIDAY COLLECTION 2024 (11 月 1 日發售 ) SUQQU 今年的聖誕系列主打易於配搭的大地色及深邃冷色調，系列包括輝熠的深色系眼影盤、溫暖色調胭脂及加入珠光的王牌晶采潤艷唇膏，恍如窗外飄舞的雪花，熠熠生輝，呼應節日。

聖誕限量彩妝2024｜SUQQU HOLIDAY COLLECTION 2024 (11月1日發售)

聖誕限量化妝品 2024 ｜ SUQQU 晶采眼頰盤 $640 眼頰盤包括4款眼影和1款高光，以深色系眼影表現冬季的夢幻風景，而高光紋理的設計靈感，更是來自將牛奶倒入紅茶裡，呈現的美麗大理石紋，充滿節日的溫馨感。兩款煙熏調及暖色調的眼頰盤，均是限定色，品牌粉絲不要錯過！ 聖誕限量化妝品 2024 ｜ SUQQU 晶采韻妍胭脂 $420 輕盈感胭脂可疊加掃上，增加血色感，演繹紅潤妝容。雅致的限量配色，柔和地點綴肌膚，可自然暈染的漸變設計，無需任何技巧即可打造美麗雙頰，由內而外散發好氣色。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ SUQQU 晶采絢澤眼線筆 $230 液體型眼線筆可靈活描畫。金色和煙熏粉構成的金屬色，為深邃感眼妝增添華美感。速乾眼線不易暈染，遇水亦不易脫妝，更可用溫水卸除。 聖誕限量化妝品 2024 ｜ SUQQU 晶采潤艷唇膏 $430 晶采潤艷唇膏以濃密光澤薄膜為雙唇「上釉」，自推出以來備受好評，今年聖誕換上3款限定色。靈感來自暖飲的溫馨色調，清透包覆雙唇，營造自然與肌膚融合的妝效。光澤膜中含有大量大顆粒珠光，突顯適合節日的光澤與光芒，煥發令人怦然心動的雙唇。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Laura Mercier Atelier Enchant é 鑽粉光映限量節日系列 Laura Mercier今年的Atelier Enchanté 鑽粉光映限量節日系列，靈感源自巴黎和紐約市閃爍的街道，以一系列夢幻閃爍的精緻彩妝，向充滿奇妙與喜悅的冬季魔法致敬。限量節日系列以傳統巴黎建築的拱門為靈感，將充滿節日氛圍的閃爍鑽粉元素，巧妙糅合優雅法式美學，變奏出夢幻妝品。全系列15 款套裝換上絕美鑽粉限定包裝，包括王牌蜜粉套裝及鑽光幻魅眼影筆套裝等，另外亦涵蓋品牌的暢銷產品，如眼部彩妝、唇部彩妝、底妝及身體護理系列，感受美妙浪漫的佳節。發售日期：2024年11月1日

聖誕限量彩妝2024｜Laura Mercier Atelier Enchanté 鑽粉光映限量節日系列 聖誕限量化妝品 2024 ｜ Laura Mercier Atelier Enchant é 鑽粉光映限量節日系列 Laura Mercier今年的Atelier Enchanté 鑽粉光映限量節日系列，靈感源自巴黎和紐約市閃爍的街道，以一系列夢幻閃爍的精緻彩妝，向充滿奇妙與喜悅的冬季魔法致敬。限量節日系列以傳統巴黎建築的拱門為靈感，將充滿節日氛圍的閃爍鑽粉元素，巧妙糅合優雅法式美學，變奏出夢幻妝品。全系列15 款套裝換上絕美鑽粉限定包裝，包括王牌蜜粉套裝及鑽光幻魅眼影筆套裝等，另外亦涵蓋品牌的暢銷產品，如眼部彩妝、唇部彩妝、底妝及身體護理系列，感受美妙浪漫的佳節。發售日期：2024年11月1日

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Laura Mercier Divinely Flawless 柔焦保濕蜜粉套裝 初秋必備的柔焦保濕蜜粉，加入高保濕透明質酸，控油同時高效保濕，一拍隱沒毛孔及瑕疵，締造零乾紋、零浮粉的輕透柔焦妝效，為佳節派對及約會鎖妝。 聖誕限量化妝品 2024 ｜ Laura Mercier Winter Wishes 幻魅眼影筆限定套裝 $360 套裝備有3款幻魅眼影筆人氣熱賣色調，包含奶茶霧棕Au Naturel、柔閃裸膚Strapless及微閃茶棕Cocoa。奶霜質地輕感無重，一筆輕劃融入眼肌，帶來法式深邃眼妝。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Laura Mercier Winter Interlude 冬日柔霧眼頰套裝 $340 套裝結合秋冬必備的柔霧幻魅眼影筆Caramel及極致潤色胭脂Chai，百搭的柔棕眼影色配上氣質奶茶色胭脂，由內而外散發知性魅力。 聖誕限量化妝品 2024 ｜ Laura Mercier Dreamy Embrace 花漾煥采潤唇筆套裝 $370 花漾煥采潤唇筆套裝備有暖甜裸粉色Ella及全新限定莓果紫色Lucie。筆狀設計輕巧又方便攜帶，注水修護櫻唇不顯唇紋，集潤唇與染唇於一身，輕輕塗一層呈零唇紋、顯白飽滿潤色櫻唇，展現光彩迷人好氣色。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ HOURGLASS 2024 節日限量版調色盤 主張純素及零動物測試的美妝品牌 Hourglass Cosmetics，今季再度與倫敦藝術家Katie Scott 合作，推出兩款象徵「幸運」的Ambient Lighting Edit Unlocked限量版調色盤。 全新柔光亮采六色限定彩盤特別注入Hourglass標誌性全新柔光亮采配色，塑造更精緻立體的效果，讓肌膚從多角度折射出光澤感。兩款調色盤的靈感來自古老神話，「龍」 (The Dragon) 象徵著超自然力量、智慧和好運；而「希望之眼」(The Evil Eye) 帶著普世隱喻，以敏銳洞察力留意自身周圍的能量，以擁抱正能量和帶來好運。

聖誕限量彩妝2024｜HOURGLASS 2024節日限量版調色盤

全新調色盤採用光效亮澤技術，從蜜粉、腮紅、修容及高光4大化妝步驟入手，每款均含5大新色，打造更光澤盈潤且提亮的高質感妝效。透過不同色調打造3D光澤感和平滑飽滿的細緻膚質，各色調可單獨或多層疊加使用，呈現紅潤且無瑕自然的妝容。品牌同時推出限量版 Veil便攜式蜜粉掃，採用獨特高質的Taklon纖維刷毛，觸感柔軟，特別設計的刷毛能更精準控制取粉用量。 今個系列亦是Unlocked系列之一，品牌會將產品淨利潤的5%捐贈予Nonhuman Rights Project，以支持其為動物爭取基本權益的工作，解救世界各地被囚禁於牢籠內的野生動物，令這份聖誕禮物更添意義。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Bobbi Brown 限量鎏金光影節日系列 系列靈感源自於華麗的金屬色調和充滿節日氣息的靈動水晶色調，走在五光十色的冬日紐約街頭，閃爍璀璨的聖誕裝飾點亮整個城市，沉浸於夢幻魔法之中。節日系列同樣加入閃亮金屬色調、奢華寶石色調和神秘煙燻裸色，輕鬆打造耀目妝容！

聖誕限量彩妝2024｜Bobbi Brown 限量鎏金光影節日系列

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Bobbi Brown 璀璨夢幻奢華眼影盤 8色眼影盤包含啞緻及金屬質地，搭配易襯的冷暖色調，加上其防脫色、防摺痕獨特配方，長達8小時不脫妝，確保眼妝持久鎖色，保證可以派對至夜深！ 聖誕限量化妝品 2024 ｜ Bobbi Brown 煙燻閃亮眼影盤 眼影盤以冷調中性色配搭柔和碎閃點綴色，配色每款經過精心挑選，提升日常煙燻眼妝造型。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ Bobbi Brown 極緻奢華柔絲唇膏 $350 人氣唇膏同樣換上節日包裝，經典正紅色#Parisian Red和奢華暗紅色 #Claret，適合各種膚色使用，一抹即時注入好氣息。唇膏注入高效護膚成分，為雙唇補水及撫平細紋，輕鬆塗抹出鮮明緞光唇色。同時具備不脫色、不暈染的真實色彩妝效，長達10小時持久鎖色。 聖誕限量化妝品 2024 ｜ Bobbi Brown 持久炫彩眼影筆 $305 王牌彩眼影筆推出全新兩款限量閃亮金屬光及奢華寶石光色調——#Iced及#Copper Prism，為派對妝容增添亮點。顏色易於暈染，不需眼影掃，輕輕一掃便能完成迷人眼妝。質地順滑易推，顯色度高，達至24小時長效持久不脫妝，任何時候都能盡顯光彩！

聖誕限量化妝品 2024 ｜ NARS ‘ 24 KARAT 節日限量版彩妝系列 NARS今年聖誕推出金光璀璨的‘24 KARAT 節日限量版彩妝系列，金色的奪目光澤，讓妝容散發出獨特的耀眼光芒。系列加入全新色調及嶄新配方，包括備受矚目的頰彩眼影組合，王牌的Light Reflecting原生光蜜粉餅推出全新Gold Dust色調，另有節日限量版單色眼影，新推出的Explicit赤吻緞光唇膏亦以換上奪目的金色外殼，為NARS的30周年慶典畫上圓滿句號。

聖誕限量彩妝2024｜NARS ‘24 KARAT 節日限量版彩妝系列

聖誕限量化妝品 2024 ｜ NARS 節日限量版原生光頰彩眼影組合 I 5種全新色調經過精心調配，融合珠光緞面與啞緻質感的頰彩、打亮色及眼影，輕鬆創造不同妝效。當中更添加獨有Light Reflecting配方，粉質如絲般細膩。結合珠光與聚合物，產生光散射效果，妝容持久達 8 小時。

聖誕限量彩妝2024｜NARS 節日限量版原生光頰彩眼影組合 I Pure Luxury Light Reflecting $520

聖誕限量化妝品 2024 ｜ NARS 節日限量版原生光蜜粉餅 Gold Dust 限量的原生光蜜粉餅推出全新Gold Dust色調，獨特的大理石紋設計與香檳金的色調相互輝映，不僅持續完美散射光線，令肌膚在任何角度和光線下都能綻放自然光采，幼細的粉末更讓肌膚看起來細緻無瑕，打造完美光澤感，展現細緻光芒。 聖誕限量化妝品 2024 ｜ NARS 節日限量版 眼影 Gold Rush 限量單色眼影同樣換上Gold Dust色調，散發珠光魅力。採用細緻閃粉、亮片與珍珠成分，營造出柔和的珠光散射效果。眼影質地順滑細膩，易於疊加，閃亮色調令雙眼更明艷動人。

聖誕限量化妝品 2024 ｜ CHARLOTTE TILBURY PILLOW TALK BEAUTYVERSE LOVE PALETTE 星光放閃九色眼影盤 CHARLOTTE TILBURY去年熱賣的聖誕九色眼影盤，今年以全新姿態登場，以全球熱賣的經典PILLOW TALK作為基調，精心打造涵蓋多種色調和質地的眼影盤，包括啞光、鑽光及珠光，加上PILLOW TALK主打的柔粉珊瑚、粉嫩蜜桃、輕柔棕粉、微醺酒紅及星光香檳等色調，滿足不同妝效。不論是柔和的日常妝容，還是奪目的派對造型，都能讓雙眸閃耀如星，成為全場的焦點！