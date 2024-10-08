2024聖誕限定彩妝盤點 Clé de Peau、Hourglass、Charlotte Tilbury 絕美夢幻新品推介(持續更新)

踏入10月，各大品牌如Clé de Peau Beauté、HOURGLASS、Bobbi Brown 、NARS及CHARLOTTE TILBURY，紛紛陸續推出聖誕限量彩妝，特別版的設計包裝，加上只得一次的限定色調，充滿濃濃節日氣氛，無論是年尾送給閨蜜禮物，或是犒賞一下辛苦了一整年的自己，都適合不過！以下看看今年的限量彩妝有哪些！ 聖誕限量彩妝 2024 ｜ Cl é de Peau Beaut é City of Dreamlight 光幻夢城限量系列 Clé de Peau Beauté今年以故事形式貫穿整個系列，講述女孩在夢幻飛馬的領航下，在空中翩躚飛翔，探索在巴黎喜悅而幸福的旅程，體驗每個瞬間的無限可能。 系列與法國藝術家Mr. Jean Dalin合作，以想像力為每件產品創作不同場景，糅合節日氛圍的同時，讓人沉浸在巴黎的變奏之美。光幻夢城限量系列包括高效亮膚精華、四色眼影組合、迷你全效修護精華油套裝、柔亮唇膏、亮膚光映粉及最具標誌性的臻緻再生高效面霜。

聖誕限量彩妝 2024 ｜ Cl é de Peau Beaut é 光幻夢城限量系列 四色眼影組合 細緻優雅的四色眼影組合，宛如飛馬優雅穿梭於迷人的色調，閃爍金、柔和米、綠藍及玫瑰赤啡交織而成的眼影調色盤，喚醒斑斕之夢。

聖誕限量彩妝 2024 ｜ Cl é de Peau Beaut é 光幻夢城限量系列 柔亮唇膏 唇膏偏粉紅的柔和紅色調代表著無限創意中綻放的馬卡龍花，色彩與唇部及肌膚色澤完美融合，極致舒適質感，提供6小時保濕力。

聖誕限量彩妝 2024 ｜ Cl é de Peau Beaut é 光幻夢城限量系列亮膚光映粉 靈感源自寶石光芒，閃爍的粉紅色調宛如那奇幻的冰封河流，詮釋無限喜悅。亮膚光映粉締造由內而外的菱動光芒，肌膚在光影變化下躍動原生光采。

聖誕限量彩妝 2024 ｜ HOURGLASS 2024 節日限量版調色盤 主張純素及零動物測試的美妝品牌 Hourglass Cosmetics，今季再度與倫敦藝術家Katie Scott 合作，推出兩款象徵「幸運」的Ambient Lighting Edit Unlocked限量版調色盤。 全新柔光亮采六色限定彩盤特別注入Hourglass標誌性全新柔光亮采配色，塑造更精緻立體的效果，讓肌膚從多角度折射出光澤感。兩款調色盤的靈感來自古老神話，「龍」 (The Dragon) 象徵著超自然力量、智慧和好運；而「希望之眼」(The Evil Eye) 帶著普世隱喻，以敏銳洞察力留意自身周圍的能量，以擁抱正能量和帶來好運。

聖誕限量彩妝2024｜HOURGLASS 2024節日限量版調色盤

全新調色盤採用光效亮澤技術，從蜜粉、腮紅、修容及高光4大化妝步驟入手，每款均含5大新色，打造更光澤盈潤且提亮的高質感妝效。透過不同色調打造3D光澤感和平滑飽滿的細緻膚質，各色調可單獨或多層疊加使用，呈現紅潤且無瑕自然的妝容。品牌同時推出限量版 Veil便攜式蜜粉掃，採用獨特高質的Taklon纖維刷毛，觸感柔軟，特別設計的刷毛能更精準控制取粉用量。 今個系列亦是Unlocked系列之一，品牌會將產品淨利潤的5%捐贈予Nonhuman Rights Project，以支持其為動物爭取基本權益的工作，解救世界各地被囚禁於牢籠內的野生動物，令這份聖誕禮物更添意義。

聖誕限量彩妝 2024 ｜ Bobbi Brown 限量鎏金光影節日系列 系列靈感源自於華麗的金屬色調和充滿節日氣息的靈動水晶色調，走在五光十色的冬日紐約街頭，閃爍璀璨的聖誕裝飾點亮整個城市，沉浸於夢幻魔法之中。節日系列同樣加入閃亮金屬色調、奢華寶石色調和神秘煙燻裸色，輕鬆打造耀目妝容！

聖誕限量彩妝2024｜Bobbi Brown 限量鎏金光影節日系列

聖誕限量彩妝 2024 ｜ Bobbi Brown 璀璨夢幻奢華眼影盤 8色眼影盤包含啞緻及金屬質地，搭配易襯的冷暖色調，加上其防脫色、防摺痕獨特配方，長達8小時不脫妝，確保眼妝持久鎖色，保證可以派對至夜深！ 聖誕限量彩妝 2024 ｜ Bobbi Brown 煙燻閃亮眼影盤 眼影盤以冷調中性色配搭柔和碎閃點綴色，配色每款經過精心挑選，提升日常煙燻眼妝造型。

聖誕限量彩妝 2024 ｜ Bobbi Brown 極緻奢華柔絲唇膏 $350 人氣唇膏同樣換上節日包裝，經典正紅色#Parisian Red和奢華暗紅色 #Claret，適合各種膚色使用，一抹即時注入好氣息。唇膏注入高效護膚成分，為雙唇補水及撫平細紋，輕鬆塗抹出鮮明緞光唇色。同時具備不脫色、不暈染的真實色彩妝效，長達10小時持久鎖色。 聖誕限量彩妝 2024 ｜ Bobbi Brown 持久炫彩眼影筆 $305 王牌彩眼影筆推出全新兩款限量閃亮金屬光及奢華寶石光色調——#Iced及#Copper Prism，為派對妝容增添亮點。顏色易於暈染，不需眼影掃，輕輕一掃便能完成迷人眼妝。質地順滑易推，顯色度高，達至24小時長效持久不脫妝，任何時候都能盡顯光彩！

聖誕限量彩妝 2024 ｜ NARS ‘ 24 KARAT 節日限量版彩妝系列 NARS今年聖誕推出金光璀璨的‘24 KARAT 節日限量版彩妝系列，金色的奪目光澤，讓妝容散發出獨特的耀眼光芒。系列加入全新色調及嶄新配方，包括備受矚目的頰彩眼影組合，王牌的Light Reflecting原生光蜜粉餅推出全新Gold Dust色調，另有節日限量版單色眼影，新推出的Explicit赤吻緞光唇膏亦以換上奪目的金色外殼，為NARS的30周年慶典畫上圓滿句號。

聖誕限量彩妝2024｜NARS ‘24 KARAT 節日限量版彩妝系列

聖誕限量彩妝 2024 ｜ NARS 節日限量版原生光頰彩眼影組合 I 5種全新色調經過精心調配，融合珠光緞面與啞緻質感的頰彩、打亮色及眼影，輕鬆創造不同妝效。當中更添加獨有Light Reflecting配方，粉質如絲般細膩。結合珠光與聚合物，產生光散射效果，妝容持久達 8 小時。

聖誕限量彩妝2024｜NARS 節日限量版原生光頰彩眼影組合 I Pure Luxury Light Reflecting $520

聖誕限量彩妝 2024 ｜ NARS 節日限量版原生光蜜粉餅 Gold Dust 限量的原生光蜜粉餅推出全新Gold Dust色調，獨特的大理石紋設計與香檳金的色調相互輝映，不僅持續完美散射光線，令肌膚在任何角度和光線下都能綻放自然光采，幼細的粉末更讓肌膚看起來細緻無瑕，打造完美光澤感，展現細緻光芒。 聖誕限量彩妝 2024 ｜ NARS 節日限量版 眼影 Gold Rush 限量單色眼影同樣換上Gold Dust色調，散發珠光魅力。採用細緻閃粉、亮片與珍珠成分，營造出柔和的珠光散射效果。眼影質地順滑細膩，易於疊加，閃亮色調令雙眼更明艷動人。