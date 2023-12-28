2024自助餐優惠｜香港柏寧酒店PLAYT自助餐買二送一！任食生蠔/龍蝦/蟹腳/和牛

2024自助餐優惠｜新一年又有酒店自助餐優惠！香港柏寧酒店 PLAYT 推出自助餐買二送一優惠，自助午餐最平人均只需$292！海鮮自助晚餐仲可以任食生蠔、龍蝦、鱈場蟹腳、和牛、鮑魚等。12月28日中午12點開搶，立即睇內文詳情！
體驗香港柏寧酒店 PLAYT 自助餐，與親朋好友迎接 2024 年。酒店全日自助餐均可無限任 食凍海鮮，以及各種環球佳餚如西冷扒。於富藝術感及時代感的餐廳，享用海鮮主題的 自助早、午、晚餐，一同分享冬日滋味。
「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐精選（星期一至五 12:00 – 14:30 供應）
冷盤：鱈蟹腳及凍海鮮、即製泰式精選沙律及芒果糯米飯、泰式生蝦刺身、精選魚生/壽 司、煙三文魚及多款精美沙律、精選芝士及凍肉拼盤
熱盤：籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、燒西冷扒 及 燒羊脾、即蒸中式點心/鑊氣小炒、 印度天馬尼菜式、即煮特色湯底粉麵
甜品：自家製意式雪糕如茅台雪糕及多款精緻甜點
【KKday 快閃限量搶 - 買二送一】「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐
KKday 優惠: HK$963/3 位，平均 HK$321/位 (原價 HK$1,380/3 位)
以上價錢已包括加一服務費
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和牛生蠔龍蝦海鮮自助餐精選（星期一至日 18:30 – 21:30 供應）
海鮮：即開時令生蠔、龍蝦、鱈蟹腳、青口、蝦
刺身：帶子、鯛魚、三文魚、希靈魚、八爪魚、鯖魚
熱盤：西班牙烤脆皮乳豬、法式寶雲酥羊架、和牛壽喜燒、美國燒牛肋骨、泰式生蝦、 中式是令燉湯、點心、鑊氣小炒
甜品：雪燕楊枝金露、即制拿破崙、時令中式糖水、自家製 Gelato 雪糕、多款精緻甜點
飲品：無限添飲台式果茶
【買二送一】「和牛鮑魚・生蠔龍蝦」海鮮自助晚餐
KKday 優惠: HK$1,743/3 位，平均 HK$581/位 (原價 HK$2,502/3 位)
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【第二位半價】「和牛鮑魚・生蠔龍蝦」海鮮自助午餐
KKday 優惠: HK$1,290/2 位，平均 HK$645/位 (原價 HK$1,668/2 位)
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預訂日期 : 2023 年 12 月 28 日 12:00 至 1 月 3 日 23:59
用餐日期：2024 年 1 月 2 日至 1 月 31 日
地址：香港銅鑼灣告士打道 310 號