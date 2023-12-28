2024自助餐優惠｜香港柏寧酒店PLAYT自助餐買二送一！任食生蠔/龍蝦/蟹腳/和牛

2024自助餐優惠｜新一年又有酒店自助餐優惠！香港柏寧酒店 PLAYT 推出自助餐買二送一優惠，自助午餐最平人均只需$292！海鮮自助晚餐仲可以任食生蠔、龍蝦、鱈場蟹腳、和牛、鮑魚等。12月28日中午12點開搶，立即睇內文詳情！

體驗香港柏寧酒店 PLAYT 自助餐，與親朋好友迎接 2024 年。酒店全日自助餐均可無限任 食凍海鮮，以及各種環球佳餚如西冷扒。於富藝術感及時代感的餐廳，享用海鮮主題的 自助早、午、晚餐，一同分享冬日滋味。

「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐精選（星期一至五 12:00 – 14:30 供應）

冷盤：鱈蟹腳及凍海鮮、即製泰式精選沙律及芒果糯米飯、泰式生蝦刺身、精選魚生/壽 司、煙三文魚及多款精美沙律、精選芝士及凍肉拼盤

熱盤：籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、燒西冷扒 及 燒羊脾、即蒸中式點心/鑊氣小炒、 印度天馬尼菜式、即煮特色湯底粉麵

甜品：自家製意式雪糕如茅台雪糕及多款精緻甜點

【KKday 快閃限量搶 - 買二送一】「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐

KKday 優惠: HK$963/3 位，平均 HK$321/位 (原價 HK$1,380/3 位)

以上價錢已包括加一服務費

【KKday 快閃限量搶 - 第二位半價】「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐

KKday 優惠: HK$712/2 位，平均 HK$356/位 (原價 HK$920/2 位)

以上價錢已包括加一服務費