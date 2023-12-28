熱門搜尋:
李善均 黎淑賢去世 除夕倒數2024 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-28 08:00:00

2024自助餐優惠｜香港柏寧酒店PLAYT自助餐買二送一！任食生蠔/龍蝦/蟹腳/和牛

分享：
2024自助餐優惠｜香港柏寧酒店PLAYT自助餐買二送一！任食生蠔/龍蝦/蟹腳/和牛

2024自助餐優惠｜香港柏寧酒店PLAYT自助餐買二送一！任食生蠔/龍蝦/蟹腳/和牛

2024自助餐優惠｜新一年又有酒店自助餐優惠！香港柏寧酒店 PLAYT 推出自助餐買二送一優惠，自助午餐最平人均只需$292！海鮮自助晚餐仲可以任食生蠔、龍蝦、鱈場蟹腳、和牛、鮑魚等。12月28日中午12點開搶，立即睇內文詳情！

香港柏寧酒店 PLAYT 推出自助餐買二送一優惠

香港柏寧酒店 PLAYT 推出自助餐買二送一優惠

體驗香港柏寧酒店 PLAYT 自助餐，與親朋好友迎接 2024 年。酒店全日自助餐均可無限任 食凍海鮮，以及各種環球佳餚如西冷扒。於富藝術感及時代感的餐廳，享用海鮮主題的 自助早、午、晚餐，一同分享冬日滋味。

「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐精選（星期一至五 12:00 – 14:30 供應）

冷盤：鱈蟹腳及凍海鮮、即製泰式精選沙律及芒果糯米飯、泰式生蝦刺身、精選魚生/壽 司、煙三文魚及多款精美沙律、精選芝士及凍肉拼盤

熱盤：籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、燒西冷扒 及 燒羊脾、即蒸中式點心/鑊氣小炒、 印度天馬尼菜式、即煮特色湯底粉麵

甜品：自家製意式雪糕如茅台雪糕及多款精緻甜點

【KKday 快閃限量搶 - 買二送一】「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐

KKday 優惠: HK$963/3 位，平均 HK$321/位 (原價 HK$1,380/3 位)

以上價錢已包括加一服務費

【KKday 快閃限量搶 - 第二位半價】「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐

KKday 優惠: HK$712/2 位，平均 HK$356/位 (原價 HK$920/2 位)

以上價錢已包括加一服務費

優惠網址

和牛生蠔龍蝦海鮮自助餐精選（星期一至日 18:30 – 21:30 供應）

海鮮：即開時令生蠔、龍蝦、鱈蟹腳、青口、蝦

刺身：帶子、鯛魚、三文魚、希靈魚、八爪魚、鯖魚

熱盤：西班牙烤脆皮乳豬、法式寶雲酥羊架、和牛壽喜燒、美國燒牛肋骨、泰式生蝦、 中式是令燉湯、點心、鑊氣小炒

甜品：雪燕楊枝金露、即制拿破崙、時令中式糖水、自家製 Gelato 雪糕、多款精緻甜點

飲品：無限添飲台式果茶

【買二送一】「和牛鮑魚・生蠔龍蝦」海鮮自助晚餐

KKday 優惠: HK$1,743/3 位，平均 HK$581/位 (原價 HK$2,502/3 位)

以上價錢已包括加一服務費

【第二位半價】「和牛鮑魚・生蠔龍蝦」海鮮自助午餐

KKday 優惠: HK$1,290/2 位，平均 HK$645/位 (原價 HK$1,668/2 位)

以上價錢已包括加一服務費

優惠網址

預訂日期 : 2023 年 12 月 28 日 12:00 至 1 月 3 日 23:59

用餐日期：2024 年 1 月 2 日至 1 月 31 日

地址：香港銅鑼灣告士打道 310 號

優惠網址

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受