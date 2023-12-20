2024農曆新年必食年糕推介 早鳥優惠75折/臘味蘿蔔糕/椰汁年糕 持續更新！

2024農曆新年初一是2月11日，不少酒店中菜廳和本地商店已陸續推出賀年糕點，如過年必備臘味蘿蔔糕、椰汁年糕等，全部真材實料，更是香港製造，品質有保證，預早訂購更有高達75折的早鳥優惠，有興趣的話不妨趁早入手！
2024農曆新年年糕推介｜米芝蓮星級粵菜食府明閣 鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕
米芝蓮星級粵菜食府明閣（香港康得思酒店）的賀年糕點向來有口碑，鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕誠意十足，明閣（香港康得思酒店）廚藝團隊今年再次選用本地自種的白蘿蔔，於粉嶺的本地農場限量耕種，實現「農場到餐桌」的綠色餐飲概念，嚴選上乘材料包括特級玫瑰臘腸、鮮製臘肉、瑤柱等，再配上寓意「包羅萬有」的原隻鮑魚，鹹鮮香兼備！鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕原價每盒港幣358元，現正進行早鳥優惠，於2024年1月22日或之前預訂每盒港幣298元，值得一試。另外棗皇椰汁糕每盒港幣348元，預訂優惠每盒港幣288元，以新彊極品紅棗皇及濃郁滋潤的椰汁製成，棗味甘甜醇厚，年糕軟滑煙韌，亦有養血補氣和養顏功效，非常滋補。
2024農曆新年年糕推介｜明閣（灣仔）必食沖繩黑糖椰汁年糕＋瑤柱臘味蘿蔔糕
位於灣仔的明閣（灣仔）亦為食客準備好一系列賀年糕點，如沖繩黑糖椰汁年糕、瑤柱臘味蘿蔔糕、桂花馬蹄糕等。沖繩黑糖椰汁年糕原價每盒港幣288元，預訂優惠每盒港幣238元，以優質健康的黑糖取替蔗糖，製作時再加入絲滑的椰汁，入口香甜煙韌，大人小朋友都一定喜歡！而瑤柱臘味蘿蔔糕原價每盒港幣358元，預訂優惠每盒港幣298元，特意選用上乘食材如上等瑤柱、臘味以及優質蘿蔔製作，啖啖足料，每一口都是蘿蔔的清甜味道。
2024農曆新年年糕推介｜皇家太平洋酒店新春賀年糕點早鳥優惠8折
皇家太平洋酒店餐廳團隊將推出兩款精心炮製的新春賀年糕點，分別為傳統手工蘿蔔糕及香辣川麻蘿蔔糕，每盒更會附送Or Tea? TM品牌多款口味茗茶，現在凡購買賀年糕點即可享8折，滿4盒以上更可享高達75折優惠，送禮自用都同樣適合。傳統手工蘿蔔糕(HK$298)，採用新鮮蘿蔔製作，並以手工切成蘿蔔條，做法能保留蘿蔔的飽滿多汁和豐富的口感，更特別選用味道鮮甜色澤金黃的優質日本元貝，加上臘肉、臘腸和蝦米等配料，用料扎實。如果喜歡川菜麻辣剌激的口感，香辣川麻蘿蔔糕(HK$298)亦值得一試，以花椒、 麻椒和辣椒粉等香辣調味料調製而成，入口啖啖辛香，辣得過癮！