2024農曆新年必食年糕推介 早鳥優惠75折/臘味蘿蔔糕/椰汁年糕 持續更新！

2024農曆新年初一是2月11日，不少酒店中菜廳和本地商店已陸續推出賀年糕點，如過年必備臘味蘿蔔糕、椰汁年糕等，全部真材實料，更是香港製造，品質有保證，預早訂購更有高達75折的早鳥優惠，有興趣的話不妨趁早入手！

2024農曆新年年糕推介｜米芝蓮星級粵菜食府明閣 鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕

米芝蓮星級粵菜食府明閣（香港康得思酒店）的賀年糕點向來有口碑，鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕誠意十足，明閣（香港康得思酒店）廚藝團隊今年再次選用本地自種的白蘿蔔，於粉嶺的本地農場限量耕種，實現「農場到餐桌」的綠色餐飲概念，嚴選上乘材料包括特級玫瑰臘腸、鮮製臘肉、瑤柱等，再配上寓意「包羅萬有」的原隻鮑魚，鹹鮮香兼備！鮑魚瑤柱臘味蘿蔔糕原價每盒港幣358元，現正進行早鳥優惠，於2024年1月22日或之前預訂每盒港幣298元，值得一試。另外棗皇椰汁糕每盒港幣348元，預訂優惠每盒港幣288元，以新彊極品紅棗皇及濃郁滋潤的椰汁製成，棗味甘甜醇厚，年糕軟滑煙韌，亦有養血補氣和養顏功效，非常滋補。

明閣（香港康得思酒店）年糕訂購網站