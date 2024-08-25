2024-2025年度開學 ｜6招開學前準備必殺技 同採購物資/帶家庭相 助孩子適應新身份

新學年即將開始，小朋友轉換新環境，不論是第一次上幼稚園，還是升讀小學，對他們來說都可能是一種壓力！作成家長，到底可以如何為他們做好準備，幫助他們身心靈都能更融入校園呢？不用頭痕，以下介紹6招開學前準備貼士，從生活入手為小朋友打定底，自然能減低他們對新環境的不適應，也能舒緩父母對新學年開始的焦慮！

第一招：陪孩子到新學校周圍逛逛

對首次上幼稚園或讀小學的小朋友來說，容易對陌生、未知的環境感到抗拒，家長不妨趁開學前的周末，提早帶孩子到新校園外的周圍環境走走，邊逛邊告訴他們，未來要在這裡上學，也可透露上學期間的時間表等。讓他們從中熟悉校園環境外，也可以了解未來家中到學校的接送交通路線，打定底，有定心理準備！

第二招：一同採購上學用品

到新校園學習，自然要採購不少新物資，如校服、茶點盒、書包、黑鞋等，不妨與小朋友一同外出購買，並讓他們自己選擇喜歡的圖案及款式，讓他們主動參與選擇，增加歸屬感之餘，也可以培養自己對上學的責任感。

第三招：齊齊貼上姓名貼

學校莘莘學子繁多，物品容易丟失或撈亂，不少學校均要求需在物品上貼上姓名貼，可以邀請小朋友一同為水樽、茶點盒等貼上自己的名字，也可一同準備攝在書包外的卡紙，一起貼上小朋友照片，再邀請他／她在旁畫畫等，增加其參與感，也能趁機教導認自己姓名、要保護好個人物品等，一舉幾得！

第四招：調整作息

第五招：準備玩偶或家庭相

對幼稚園學生來說，最怕面對新環境時失去安全感，可以準備孩子熟悉的玩具或玩偶一齊上學，並可準備一張家庭相，讓其隨身帶著，告訴小朋友：「掛住爸爸媽媽可以望吓張相！」增加他們在學校時的安全感和陪伴感。上學初期也可以和小朋友約約定好接送時間並守時，讓他們知道獨自上學後會有人接回，也能增加他們的自信！

第六招：多聆聽孩子感受

開學後，記得要多留時間興小朋友聊天，了解他們在學校過得開心嗎？認識到朋友嗎？也可多與老師了解孩子情況，並在老師面前讚賞孩子，也會讓孩子更愛上學！ 其實不少學校（主要是幼稚園～）在正式開學前都有新生適應日，可讓家長陪同一起上課，初期上學時間會逐步遞增，家長應積極配合，多與小朋友互動，雙方也能更快適應新生活，減低焦慮！