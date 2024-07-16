2024 DSE明日放榜 做好應對計劃迎接多元出路

明天(7月17日)是香港中學文憑試(HKDSE)放榜的大日子，各位同學是心情緊張？還是心中有數？連同自修生在內，今年的考生總人數共有50,803人，想要順利入讀本地大學，最少需考獲「332A33」的成績，即中及英文達3級水平、數學達2級，公民和社會發展科取得A級，以及另外兩選修科達3級，才可因應自己取得的實際成績和興趣，決定是否接納獲派的學位。

各位考生無論對自己的成績是否有信心，都應預先做好計劃，建議準備3個行動方案，無論取得的成績是「優於預期」、「合乎預期」或是「比預期差」，都可以立即作出相應行動，就算成績真的較預期遜色，亦可跟據方案立即報讀如文憑課程或其他職業導向課程等。考生要準備好必需的文件，如身份證的正副本、學生證件相、有家長簽名的高中成績表正副本、學習概覽（SLP）正副本、 其他學習經歷（OLE）正副本、曾參與比賽/活動（OLE）的證明/成就的正副本、學校的推薦信正副本等，如同學已獲個別院校的有條件錄取資格，亦要預備好正副本，以便有需要時使用。