2024 DSE明日放榜 做好應對計劃迎接多元出路

明天(7月17日)是香港中學文憑試(HKDSE)放榜的大日子，各位同學是心情緊張？還是心中有數？連同自修生在內，今年的考生總人數共有50,803人，想要順利入讀本地大學，最少需考獲「332A33」的成績，即中及英文達3級水平、數學達2級，公民和社會發展科取得A級，以及另外兩選修科達3級，才可因應自己取得的實際成績和興趣，決定是否接納獲派的學位。
各位考生無論對自己的成績是否有信心，都應預先做好計劃，建議準備3個行動方案，無論取得的成績是「優於預期」、「合乎預期」或是「比預期差」，都可以立即作出相應行動，就算成績真的較預期遜色，亦可跟據方案立即報讀如文憑課程或其他職業導向課程等。考生要準備好必需的文件，如身份證的正副本、學生證件相、有家長簽名的高中成績表正副本、學習概覽（SLP）正副本、 其他學習經歷（OLE）正副本、曾參與比賽/活動（OLE）的證明/成就的正副本、學校的推薦信正副本等，如同學已獲個別院校的有條件錄取資格，亦要預備好正副本，以便有需要時使用。
帶齊所需物件 以備不時之需
同學最好預備好足夠的現金、八達通、電子支付工具或信用卡，以便有需要時可作車資及交報名費外，亦可作為影印費。在取得成績單後，同學應立即到附近的文具/影印舖，影印多份副本備用。同學亦要備適量文具，如鉛子筆、膠水、文件夾和萬字夾、塗改液等，可以在前往不同院校報名填表時用。由於踏入盛夏天氣炎熱，同學可預備足夠清水、飲品及手提電風扇等，以便隨時可補充水分及減低中暑機會。同學亦要為手機充滿電，並預備好充電寶，以便隨時查看最新資訊和與家長保持聯繫。同時，由於考生於明天到院校報名時，可能需要即場面試，故需要注意保持儀容整潔及衣著得體，有助面試官留下良好印象。
留意天氣消息及惡劣天氣安排
學校考生需留意，明天各學校會於上午7時派員領取成績通知書，而考生則必須按照學校的安排回校領取成績單。由於天氣不穩定，同學宜隨時留意天文台公佈的消息，如在明早6時或之前掛8號風球或黑雨，且訊號正在生效，將會延遲發放成績通知書、網上查閱成績及以手機短訊發放成績的服務。如有關訊號於明日下午1時或以前取消，考生則可以於訊號取消後２至３小時回校或經網上查閱成績。如訊號於明日下計１時後取消，則成績發放、網上查閱成績及手機短訊發放成績服務，都會延至7月18日進行。此外，考生需注意如天文台發出紅雨警告，就算教育局已宣布學校停課，考評局仍會如期發放成績。
自修生領取成績通知書安排
自修生則可於明早留意信箱，因成績通知單已經郵遞寄出，如明天仍未收到成績的自修生，可於7月18日上午8時30分至下午5時30分，親身到灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓考評局辦事處櫃台，或致電公開考試資訊中心：3628 8860查詢。此外，自修生及夜校考生亦可於明天（17日）早上7時起至8月31日期間，於網上查閱成績（登入密碼已於7月初郵寄予夜校考生）。已在「短訊發送人登記制」提供手機號碼的考生，雖會收到考評局以「#HKEAA」發送的短訊，但該SMS訊不能代替「成績通知書」，故考生仍需回校或於信箱領取成績通知書。