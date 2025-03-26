2025亞洲50最佳餐廳｜大班樓升第二 永列第三 香港7餐廳上榜（附完整上榜名單）

2025年度 「亞洲50最佳餐廳」上榜名單昨晚出爐，今屆由曼谷食府「Gaggan」榮登No.1寶座，香港區的「大班樓」升上兩級躋身第2位、「永」位列第3位。



No.1亞洲最佳餐廳「Gaggan」 由名廚Gaggan Anand開設的曼谷同名餐廳「Gaggan」曾創下四度蟬聯「亞洲最佳餐廳獎」的紀錄，今屆上升兩名登上榜首。招牌嘗味菜單由20多道菜組成，糅合前衛印度料理與日式、法式和泰式風味，餐饗體驗更融入沉浸式互動元素，加上搭配天然葡萄酒、炫目視覺效果和獨特選曲，為食客帶來一場精彩美食劇場般。



Vicky Cheng獲「Inedit Damm廚師之選獎」 今年香港共有7間餐廳上榜，新打入榜單有排行32位的現代意大利餐廳「Estro」，由來自那不勒斯的主廚Antimo Maria Merone掌舵，主理精緻的嘗味餐單從家鄉中獲取靈感，每道菜埋藏了他對故人、歷史和童年回憶。中菜廳「永」創辦人兼總廚Vicky Cheng（鄭永麒）同時榮獲由同業票選的「Inedit Damm廚師之選獎」。「Caprice」躍升14位至No.18；「Neighborhood」排名No.21；「Mono」位列No.24；「Ando」排行No.41。而澳門「譚卉」（No.9）躍升40位，榮獲「最佳進步獎」。



首爾「Eatanic Garden」奪「最佳新上榜餐廳獎」 主辦城市首爾共有4間餐廳上榜，榮獲「韓國最佳餐廳獎」的Mingles（No.5），其創意時令韓國料理融入港式與歐陸風味。「最佳新上榜餐廳獎」由首爾「Eatanic Garden」（No.25）獲得，餐廳主打自然餐飲體驗。「亞洲最佳糕點師獎」得主由曼谷「Gaggan at Louis Vuitton」（No.31）的Dej Kewkacha獲選。已故主廚Margarita Forés獲追頒「Woodford Reserve標誌人物獎」。

東京「Crony」首度上榜 曼谷和東京於本年度各有9間餐廳入選，並列榜單之冠。上年度「亞洲50最佳餐廳」No.1的東京「Sézanne」今屆位居No.4；東京「Crony」以No.30首度躋身名單，店主兼侍酒師小澤一貴更贏得「亞洲最佳侍酒師獎」，其出色調酒技巧充分襯托出每道菜餚的味道、香氣和背後故事。壽司名店Sushi Saito（No.33）今屆重返榜單。

