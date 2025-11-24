2025國際濟公文化節 濟公服飾體驗/導賞團/手工扇形肥皂工作坊

香港最早出現的濟公廟，曾位於灣仔皇后大道東迪龍里一條狹窄的巷道內。相傳濟公曾在此驅瘟除病，因此香火鼎盛，被稱為「勝地」。不過隨着市區重建，這條小巷已被拆卸，許多相關的社區回憶也逐漸淡去。

由國際濟公文化協會與東華三院合辦的「2025國際濟公文化節」，今年特意將活動地點移師灣仔，並以「濟公文化在灣仔」為主題。將於11月29日至12月6日，一連七天於距離迪龍里舊址不遠的創活MM2 Cafe舉行，透過不同形式的導賞與展覽，帶領市民重新認識濟公在灣仔的歷史足跡。