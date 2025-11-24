2025國際濟公文化節 濟公服飾體驗/導賞團/手工扇形肥皂工作坊

香港最早出現的濟公廟，曾位於灣仔皇后大道東迪龍里一條狹窄的巷道內。相傳濟公曾在此驅瘟除病，因此香火鼎盛，被稱為「勝地」。不過隨着市區重建，這條小巷已被拆卸，許多相關的社區回憶也逐漸淡去。
由國際濟公文化協會與東華三院合辦的「2025國際濟公文化節」，今年特意將活動地點移師灣仔，並以「濟公文化在灣仔」為主題。將於11月29日至12月6日，一連七天於距離迪龍里舊址不遠的創活MM2 Cafe舉行，透過不同形式的導賞與展覽，帶領市民重新認識濟公在灣仔的歷史足跡。
「濟公文化在灣仔」活動詳情
1. 濟公文化在灣仔展覽
活動期間，場內設有濟公文化展覽，透過文字、圖片與資料，介紹濟公在華人文化中的形象，以及他與灣仔一帶的歷史連結。現場亦提供濟公服飾供參加者試穿，當中包括濟公帽、破蒲扇、酒葫蘆、濟公袋和羅漢鞋等配件。參加者可以穿上服裝，在灣仔街頭拍照，為這趟文化之旅留下紀錄。
日期：11月29日- 12 月 6 日
時間：10:00 – 16:00
地點：創活MM2 Café
2. 濟公文化在灣仔導賞 （需預先報名）
除了展覽外，主辦單位亦安排了兩場導賞活動，帶領參加者沿着灣仔多個歷史地點步行，包括洪聖古廟、集善醫院、舊大押、利東街、胡忠大廈（即昔日迪龍里舊址一帶）、舊灣仔郵局、舊灣仔街市、藍屋及北帝廟。透過導賞員的講解，參加者可以了解這些地方昔日的角色與故事，拼湊出灣仔在不同年代的城市面貌。
日期：11 月 29 日 ； 12 月 6 日
時間：14:00 – 16:00
路線：洪聖古廟 – 集善醫院 – 舊大押 – 利東街 – 胡忠大廈 （迪龍里舊址）- 舊灣仔郵局 – 舊灣仔街市 – 藍屋 – 北帝廟
3. 手工扇形肥皂製作工作坊（需預先報名）
濟公的形象離不開他手中的破扇。主辦單位特別安排了手工扇形肥皂製作工作坊，讓參加者在輕鬆的手作過程中，接觸濟公文化的象徵意義。「扇者善也」，亦正好呼應濟公濟世為懷的精神。
日期：12 月 6 日
時間：10:30 – 12:00; 14:30 – 16:00
地點：創活MM2 Cafe
此外，創活 MM2 Cafe 在活動期間亦會供應期間限定的「濟公茶」，讓市民在參觀或散步過後，可以坐下來稍作休息，感受一下廟宇與社區交織而成的獨特氛圍。
日期：11月29日 - 12月6日
地點：創活MM2 Cafe