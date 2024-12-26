2025年預言｜南海上半年或有地震海嘯/歐洲捲入「殘酷戰爭」傷亡慘重

還有幾日就踏入2025年，不少人都想知道來年的經濟及政治局勢，又或者會不會有大型天災。過去曾有不少預言家準確預測大災難及世界大事，今次為大家綜合整理4位預言家的說法，包括印度神童、日本預言漫畫家竜樹諒、盲眼龍婆及諾查丹瑪斯，4人均不約而同認為2025年會有大災難發生，如日本及台灣可能再次發生大地震，而歐洲則會捲入大型軍事衝突，甚至令世界走向末日。

2025 年預言｜印度神童：南海上半年可能有地震海嘯 印度神童阿南德早前出席ABS亞洲區塊鏈高峰會前，曾接受視訊訪問，他預言南海在2025上半年，會發生3大事件：第一，有機會爆發區域衝突事件；第二，發生天災；第三，4月有可能出現類似種族滅絕的事件，但事件會被隱藏。他指出，占星術指全球衝突將在未來幾年頻繁發生，雖然不是世界大戰，但「全球衝突」堪比大戰，除非人類團結一致。 他又指，2024年末至2025年上半年可能會發生天災，因為這段期間因土星和月球北交點相會，象徵與水有關的區域會有事發生，最先出現的地方是南海，可能會有地震、海嘯等。

他提醒台灣民眾2025年需特別注意地震風險，儘管不會如部分日本專家所預測的「南海超級大地震」般嚴重，但可能出現如2004年或2011年規模的地震，尤其2025年8月前更需提高警覺。

2025 年預言｜日本竜樹諒：大地震波及香港 日本預言漫畫家竜樹諒(Tatsuki Ryo)以預知夢見稱，曾預言了Queen主音Freddie Mercury因傳染病離世、神戶大地震及英國王妃戴安娜之死等。在其漫畫《我所看見的未來》中，提及在2025年7月5日早上5點，日本、台灣、香港、菲律賓等地區會發生天災，她看到日本和菲律賓間的海面，發生巨大爆炸令海底開裂，湧出大量岩漿，她驚訝看見一片陸地從海底升起，更將日本、台灣、香港和菲律賓等區域的陸地連在一起，事件同時引發巨大海嘯，高達40米的海嘯湧向各個陸地。而這場災難發生的時間點。

2025 年預言｜盲眼龍婆： 2025 年是「人類滅絕之始」 保加利亞預言家盲眼龍婆巴巴萬加（Baba Vanga）1996年去世，她一生共留下超過5000個預言，直至5079年為止，外媒指她的預測命中率達到85%，包括戴安娜王妃之死、911事件、奧巴馬當選、英國脫歐，甚至是俄烏戰爭等世界大事。 盲眼龍婆預測人類終結開端，始於2025年「2大歐洲國家」一場衝突，除了造成嚴重人命傷亡，嚴重有機會引發全球性的末日，不過人類會在5079年才會滅亡。另外，她還暗示外星人將在一個全球性的大型活動中現身，可能是如超級盃（Super Bowl）這類大型體育賽事。

2025 年預言｜諾查丹瑪斯：歐洲捲入「殘酷戰爭」 法國16世紀的神祕學家諾查丹瑪斯(Nostradamus)在450多年前出版的《諸世紀》(Les Propheties)，曾預言如希特拉崛起、甘迺迪遇刺，甚至新冠疫情爆發等大事。雖然他與巴巴萬加身處的時空相隔數百年，但兩人的預言有著令人不安的吻合度，他們都預見了全球性的混亂與災難，特別是針對歐洲戰爭及末日預測。諾查丹瑪斯預言，歐洲將捲入「殘酷的戰爭」，並且提到「古老的瘟疫將比敵人更可怕」，意味可能會有一場大瘟疫，未來歐洲來年將面臨嚴峻挑戰。