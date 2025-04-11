2025復活節點過好？香港8大商場玩樂購物推介

德福廣場 4.4狂歡【德福購物節】開鑼

德福廣場4.4狂歡【德福購物節】開鑼 復活節及五一黃金周假期將至，德福廣場於即日起至5月5日舉行「德福購物節2025」，並匯聚了75個國際品牌，推出超過200項優惠，商品低至3折，讓顧客輕鬆購物。德福廣場亦特別為MTR Mobile用戶準備「Shopping有『德』賞」，消費滿指定金額可獲高達HK$2,400的電子優惠券及「必獎扭蛋機」抽獎券，有機會贏取HK$30,000的時裝電子禮券或iPhone 16 Pro Max，保證能滿載而歸！ 德福購物節

日期：即日起至5月5日

MCP新都城中心 全港首個室內水陸雙重遊玩體驗

MCP新都城中心 全港首個室內水陸雙重遊玩體驗 MCP新都城中心聯同Kiztopia攜手推出逾3,000呎「MCP×Jumptopia漂流尋寶樂園」，邀請小小探索家展開叢林探險。現場特設5大遊玩關卡，包括36米的漂流水道和多個挑戰，考驗勇氣與膽量。此外，復活節主角萌兔Raby將於指定日子現身與粉絲見面。門票即日起可於KLOOK發售，優惠價低至HK$58。H．COINS會員更可享獨家兌換及購物優惠，讓全家人盡情享受假期樂趣！ MCP新都城中心×Jumptopia「Jungle Adventure漂流尋寶樂園」

日期：即日起至5月11日

時間：(星期一至五)中午12時至晚上8時；(週末及公眾假期)上午10時至晚上8時

地點：MCP CENTRAL(新都城中心2期)L1天幕廣場

恒隆商場「hello! Chill賞3重賞」、Fashion Walk FOOD STREET 由即日起至5月31日，恒隆地產旗下商場隆重推出「hello! Chill賞 3重賞」及「CHEER-FOOD STREET」。活動包括「Chill賞抓運」夾彩蛋、「5.1 最高消費『賞』」、「『賞』你遊山頂廣場」，hello會員只要於指定商戶單日消費滿指定金額，有機會贏取贏取豐富禮品。Fashion Walk更推出「CHEER-FOOD STREET暢遊．食佳」美饌寶藏，hello會員掃描二維碼，即可免費換領HK$20恒隆電子餐飲優惠券。

Fashion Walk–Chil「賞」抓運

日期：即日起至5月31日

Fashion Walk–CHEER-FOOD STREET美饌寶藏

日期：即日起至5月31日

時間：上午10時至下午10時

雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心–5.1最高消費「賞」

日期：5月1至31日

山頂廣場–「賞」你遊山頂廣場

日期：即日起至5月31日

時間：上午8時至下午10時

荷里活廣場 全港最大積木王國震撼登場

荷里活廣場全港最大積木王國震撼登場 即日起至5月5日，荷里活廣場與新加坡Kiztopia再次合作，打造佔地超過5,000呎「Fantasy Castle Journey 童趣城堡大冒險」！現場將設有7個互動遊玩區，讓小朋友在夢幻城堡內外挑戰各種遊戲，包括波波海洋、積木夢工廠和平衡闖關挑戰，以及復活節創意工作坊，讓小朋友製作手工藝品。VIC會員可用積分換領門票，公眾可於Klook以低至$58入場暢玩各大遊戲專區。 荷里活廣場×Kiztopia「Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險」

日期：即日起至5月5日

時間：(星期一至五)中午12時至晚上8時；(周末及公眾假期)上午10時至晚上8時

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

Mikiki 必玩巨型充氣扭蛋機

Mikiki必玩巨型充氣扭蛋機 Mikiki於即日起至5月5日，與世界冠軍氣球藝術師彭思泰共同打造「復活節扭蛋氣球樂園」，場內設超過20,000個環保氣球製作出四大打卡場景，以及3米高的巨型充氣扭蛋機。The Point 會員即日以電子貨幣消費滿換定金額，即可換領「扭蛋兌換券」一張。此外，商場中庭B區則會舉辦「LBuy DGG扭扭購物節」，限量發售多款主題精品，粉絲們萬勿錯過！ Mikiki×彭思泰

「復活節扭蛋氣球樂園」

日期：即日起至5月5日

時間：上午10時至下午10時

地點：Mikiki地下中庭A區

life@KCC及joy@KCC周末「趣遊搗蛋市集」陪你食買玩 春天最適合帶同主子約朋友去玩！life@KCC及joy@KCC推出「搗蛋大冒險」，並設有7大搗蛋柴犬打卡趣拍區、3大「星級毛孩工作坊」，更精心安排了5大「萌趣文青工作坊」，讓你親手製作獨特的復活節和母親節禮物。與此同時，ife@KCC亦會於指定周末及公眾假期舉行「趣遊搗蛋市集」，購物後大家可參加「春日獻禮激賞」，獲得餐飲禮券或乾花禮盒。 life@KCC及joy@KCC「搗蛋大冒險」

日期：即日起至6月30日

時間：上午10時至下午10時

地點：life@KCC 3樓及9樓空中花園Green@KCC、joy@KCC 2樓中庭

東港城 暢玩全港首個伊恩兔抓蛋機

東港城暢玩全港首個伊恩兔抓蛋機 復活節點少得與兔兔打卡！東港城於4月17日至5月6日舉辦「東港城×伊恩兔復活節尋蛋市集」，首次聯乘人氣插畫角色伊恩兔，打造超過3米高巨型復活節造型裝置。市集匯聚超過40個人氣文創品牌，更設有期間限定的伊恩兔專賣店，以及引入全港首個「伊恩兔幸運抓蛋機」，The Point會員消費滿HK$100即可獲代幣一個，機會夾走限量版匙扣。 東港城×伊恩兔復活節尋蛋市集

日期：4月17日至5月6日

時間：中午12時至晚上9時

地點：坑口東港城1樓中庭

D．Park 走進田園化身小農夫

D．Park走進田園化身小農夫 華懋集團旗下D．PARK將於4月14日至21日舉行「Happy Bunny Farm」，並與本地藝術家Busymama及Busyart團隊合作，利用可回收物料打造逾2米高的復活兔裝置，以及設有十個農莊主題展區，讓大小朋友享受農場生活的樂趣，並培養環保意識。大家亦可參加尋蛋活動及草帽工作坊，激發創意。期間還推出「Happy Bunny Farm一掃即賞」，於指定商戶消費，即可享38折優惠！ D．Park「Happy Bunny Farm」

日期：4月14日至4月21日

時間：下午1時至晚上7時(14至17日)；中午12時至晚上7時(18日至21日)

地點：荃灣D．Park L1室內草地