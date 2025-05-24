2025日本花火大會合集 沖繩北部最大盛典/熱海海上花火/九州最悠久匯演！附日期及套票優惠

踏入夏季，日本各地的花火大會亦陸續開始。當中有不少被稱為「一生必看一次」的日本盛大煙火匯演，已推出一日遊套票，部份更有優惠，計劃到日本旅行，不妨趁早規劃！一文睇熱海、沖繩、九州以及北海道的花火大會詳情。
沖繩海洋博公園夏祭花火大會
沖繩北部最盛大的煙火秀，每年夏天在國營海洋博公園舉行，以「海與空的祭典」為主題，約10,000發煙火在海岸線夜空綻放，吸引無數遊客欣賞這個夏日煙火美景。
海洋博公園花火大會一日遊
行程重點：
- 暢遊沖繩本島著名自然景觀「萬座毛」。由珊瑚礁形成的懸崖延伸至海中，獨特的象鼻狀岩石造型與碧藍海水相映成趣，被指定為沖繩縣紀念物。
- 到訪海洋博公園。公園從1975年沖繩國際海洋博覽會會場發展至今，是日本國營公園之一。主題環繞海洋生物、海島文化的演變、熱帶及亞熱帶植物的展示等。
- 欣賞沖繩北部最大規模花火大會，行程包含花火大會「付費觀賞席」，輕鬆坐擁最佳視角
優惠價：成人HK$623/位，小童HK$515/位， 幼童免費
出發日期：2025年 7月 5日
費用包括：停車費、過路費、交通、司機、萬座毛入場費
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沖繩海洋博公園花火大會一日遊連沖繩美麗海水族館門票
優惠價：成人HK$737/位，小童HK$552/位， 幼童免費
出發日期：2025年 7月 5日
費用包括：停車費、過路費、交通、司機、美麗海水族館入場、萬座毛入場費
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熱海花火大會
關東地區四季皆有的煙火盛事，每逢夏季7至8月最多人前往觀看，非常熱鬧。獨特的「簸箕狀」三面環山地形讓煙火聲響更震撼，視覺效果十分驚艷。遊客可乘船近距離觀賞，壓軸的「空中尼加拉瓜瀑布」如銀河傾瀉，氣勢磅礴，令人難忘。
85折搭船欣賞｜熱海花火+鎌倉一日遊
行程重點：
- 到訪鎌倉高校站，打卡《灌籃高手》場景鎌倉高校站，品嚐特色小點心
- 遊覽江之島，江之島作為東京近郊的海島秘境，以豐富的歷史文化、壯麗的海景與悠閒氛圍，展現獨特的魅力。
- 到達熱海海灘，搭船欣賞花火大會，由導遊帶領坐船
優惠價：HK$863/位 (原價HK$1,016/位)
出發日期：2025年 8月 5、8、18、25日；9月 15日
費用包括：停車費、過路費、交通、司機、熱海花火大會船票
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8折優惠｜熱海花火+箱根一日遊
行程重點：
- 蘆之湖遊船 ，帶領旅客悠遊於箱根群山環繞的湖光山色之中，結合富士山美景與箱根自然風光，搭乘仿古海賊船暢遊湖面，沉浸於自然與歷史交織的優雅航程。
- 箱根神社，箱根神社坐落於蘆之湖畔，以歷史悠久的靈氣能量與湖畔紅色鳥居聞名，是融合自然美景與心靈祈福體驗的代表性景點。
- 到達熱海海灘，搭船欣賞花火大會
優惠價：HK$575/位 (原價HK$677/位)
出發日期：2025年 7月25日；8月 5、8、18、25日；9月 15日
費用包括：停車費、過路費、交通、司機
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熱海、伊豆、大室山及海上花火大會一日遊
行程重點：
- 到訪大室山，靜岡縣伊東市一座海拔580 公尺高的獨立山峰，倒扣大碗的特殊造型也是伊豆高原的象徵。山頂的淺間神社供奉保佑順產和結緣之神，深受大眾喜愛
- 自由體驗熱海商店街，聚集了創業已有60年、70年歷史的老字店，可以體驗到日本獨特的風格
- 抵達熱海花火大會會場「熱海灣」欣賞花火大會
優惠價：HK$594/位
出發日期: 2025年7月 25日；8月5、18、25日
費用包括：停車費、過路費、交通、司機、導遊
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九州筑後川花火大會
九州規模最大、歷史最悠久的煙火盛典，起源於江戶時代，擁有360年歷史。每年8月在福岡久留米市舉行，逾15,000發煙火於寬廣河畔夜空綻放。設篠山與京町雙會場，煙火交錯齊放，視覺效覺極震撼。周邊有夏日市集、傳統藝能表演，體驗當地文化風情。
筑後川花火大會及柳川遊船體驗一日遊
行程重點：
- 於柳川市漫步及體驗遊船，由穿著傳統服飾的船夫邊唱歌邊撐篙而行，在柳川的河道上漫遊，欣賞兩岸的風光
- 欣賞筑後川花火大會
優惠價：HK$677/位
出發日期：2025年8月 5日
費用包括：停車費、過路費、司機、柳川遊船票
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北海道真駒內花火大會
北海道夏季最具代表性盛典，每年札幌真駒內綠地運動場舉行。結合音樂同步的煙火與雷射燈光秀，超過22,000發煙火打造現代感十足的戶外匯演。地鐵直達「真駒內站」，便有接駁巴接送，離市中心不遠，方便全家出遊參與。
小樽運河、真駒內花火大會及白色戀人公園
行程重點：
- 暢遊白色戀人公園，能參觀夢幻城堡般的工廠，還能親自體驗餅乾DIY 和享用限定冰淇淋
- 參觀小樽運河，漫步在百年紅磚倉庫與復古瓦斯燈下，感受時光流動的浪漫。白天可體驗玻璃工坊、甜點店，夜晚燈光倒映水面，是打卡的絕佳地點
- 體驗北海道真駒內花火大會
優惠價：HK$542/位
出發日期: 2025年7月 12日
費用包括：停車費、過路費、交通、司機、導遊
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