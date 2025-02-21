2025春妝新品：SUQQU 12色絲絨唇膏、ESTÉE LAUDER x LADURÉE夢幻聯乘 (持續更新)

踏入2月初春季度，各大品牌都推出春意盎然的彩妝系列，即使衣櫃未能轉季，並亦可率先為妝容添上粉嫩色彩！今次介紹的包括靈感來自於花屏風色彩的SUQQU、ESTÉE LAUDER與LADURÉE的夢幻聯乘，以及以「蜜蜂」為主角的Guerlain。

春妝 2025 ｜ SUQQU 2025 春季彩妝系列 SUQQU的 2025 春季彩妝系列的靈感來自於花屏風的色彩，疊加金銀箔片的屏風上，描繪春天絢爛綻放的花朵與風景。系列包括新款唇膏、4色眼彩盤、眼線筆、胭脂及指甲油，蘊藏如絲綢般優雅含蓄的光芒，在低調中顯現細膩耀目光芒。

春妝 2025 ｜ SUQQU 晶采絲絨唇膏 春季彩妝系列以晶采絲絨唇膏為主打，這款唇膏集合高顯色、耐貼服、長效持色於一身，帶來絲絨般的艷潤光澤。奶油般的滋潤質地可順滑延展，形成均勻的色膜緊密貼合雙唇，高顯色度和絲絨般含蓄的光澤昇華妝容。這款唇膏更是SUQQU現有唇膏產品系列中最為纖巧修長的設計，粗幼度經精心設計，輕輕一劃即可充分上色。

另一款晶采韻妍胭脂，一打開已見華麗雕飾的粉芯，令人心動不已，兩款低調溫暖的漸變色，畫出的紅潤感如同充滿空氣般自然柔和。4色眼影盤以天空耀眼光芒為靈感，使用時先將右上的牛奶質感顏色作為底色，以左下閃耀華麗的顏色作為主色，用右下的眼線色營造深邃感，再以左上的淺色增添輝熠和統一感，不失柔和的濃艷色彩。

春妝 2025 ｜ ESTÉE LAUDER x LADURÉE 限量彩妝系列 Estée Lauder與法國甜點品牌Ladurée合作，推出初春限量彩妝系列，由Ladurée法式甜點的藝術設計、奢華香氣和細緻色彩汲取靈感，巧妙結合高級彩妝與法式糕點，帶來充滿夢幻糖果色彩的聯乘設計。 全新系列每款產品也經過精心設計，配以取材自甜點的精美包裝，由護唇油套裝的Ladurée茶盒，以至高清純色唇膏套裝採用的獨特花紋包裝，每款產品都散發華麗優雅氣息。系列中的限量版眼影盤取材自深受歡迎的馬卡龍，8種全新玫瑰咖啡色調眼影，靈感源自Ladurée經典的馬卡龍口味，具備閃爍和霧面兩種質感，持久顯色。柔和閃亮的粉紅色調塑造法式優雅造型，而深啡色和閃亮金色眼影則刻劃令人驚豔的妝容，一盤眼影打造兩款截然不同的眼妝。

聯乘亦包括兩款唇部套裝：標準裝護唇油套裝及高清純色唇膏套裝。護唇油以滋潤配方，為雙唇抹上透亮水感光澤。配方更加入淡淡的玫瑰花和雲呢拿香味，令人想起Ladurée的經典玫瑰花和雲呢拿味馬卡龍。而高清純色唇膏套裝包括一款Pure Color 高清純色唇膏標準裝及一款高清純色晶亮唇膏補充裝，展現兩款初春大熱色調，採用天然護膚品級的鎖水複合物配方，一抹修護及滋潤雙唇，為雙唇添上濃豔光感色彩。唇膏外殼、唇膏芯和禮盒包裝設計均糅合Ladurée的經典優雅印花圖案。

春妝 2025 ｜ GUERLAIN 春日彩妝系列 守護環境是GUERLAIN至今的承諾，「蜜蜂」今季再度成為春日彩妝的主角。具高效修護的唇妝產品，採用豐富的蜂蜜配方及取自蜂巢產物的天然成分。全新春日彩妝系列中的眼妝及面部妝品亦同步登場，包括KISSKISS 親親蜂燦珠光亮彩潤唇膏、四色眼影及古銅仿曬胭脂等。

全新系列重新演繹王牌經典的亮彩潤唇膏，設計出擁有細膩珠光妝效的KISSKISS BEE GLOW PEARLY親親蜂澤珠光護唇膏，全新6款珠光色調，靈感源自蜜蜂眼中的花花世界。護唇膏以清新的晨露為靈感，塑造晶瑩剔透的效果，一抹細緻光澤，散發柔和的珍珠光；同時透過具提亮效果的天然成分，賦予健康的亮采唇妝效果。含有98%天然成分的護唇膏擁豐潤質感，保濕效果長達24 小時，喚醒唇部肌膚再生，更令雙唇回復滋養紓緩，更加柔潤飽滿。

春妝2025｜GUERLAIN KISS KISS 親親蜂燦珠光亮彩潤唇膏 $340

另一款OMBRES G鎏金四色眼影組合，注入蜂蜜的琥珀色調元素，包括暖色系的緞面栗棕色調、啞光粉紅色，及兩款帶有金屬色調的金銅色與深棕色眼影，可單獨或自由搭配使用。緞面與啞光色調適合清新日常妝容，而金屬色則能塑造深邃且神秘的眼神。

春妝 2025 ｜ Serge Lutens 春日眼影 Serge Lutens以細膩的色調和玩味色彩，推出4款全新的眼影組合，包括深邃藍色、神秘紫色、溫暖棕色和閃耀金色，配合輕盈粉末，為雙眸增添迷人魅力。閃耀、緞面、啞光和低調閃爍的質感，賦予眼影一種微妙而輕盈的效果，彷彿在眼瞼上輕輕舞動，展現光與色彩的完美交融，帶來微妙而夢幻的效果。

春妝2025｜Serge Lutens 自然疊化四色眼影組合 $1,100

而Fard à joues 亮采煥顏胭脂亦於今年春季回歸，絲滑細緻的粉末輕若羽翼，與肌膚完美契合，輕柔地為雙頰添上柔和色彩。兩款色調包括Idée rose及Sunset shadow，前者如曙光輕拂，綻放出溫暖的金色光澤；而後者如黃昏時分的一縷柔風，為肌膚披上一層薄紗，低調地散發一抹深邃神秘。

春妝2025｜Serge Lutens 亮采煥顏胭脂 $1,280