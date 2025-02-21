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2025-02-21 18:00:00

2025春妝新品：SUQQU 12色絲絨唇膏、ESTÉE LAUDER x LADURÉE夢幻聯乘 (持續更新)

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2025春妝新品：SUQQU 12色絲絨唇膏、ESTÉE LAUDER x LADURÉE夢幻聯乘 (持續更新)

2025春妝新品：SUQQU 12色絲絨唇膏、ESTÉE LAUDER x LADURÉE夢幻聯乘 (持續更新)

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踏入2月初春季度，各大品牌都推出春意盎然的彩妝系列，即使衣櫃未能轉季，並亦可率先為妝容添上粉嫩色彩！今次介紹的包括靈感來自於花屏風色彩的SUQQUESTÉE LAUDERLADURÉE的夢幻聯乘，以及以「蜜蜂」為主角的Guerlain

春妝2025SUQQU 2025 春季彩妝系列

SUQQU 2025 春季彩妝系列的靈感來自於花屏風的色彩，疊加金銀箔片的屏風上，描繪春天絢爛綻放的花朵與風景。系列包括新款唇膏、4色眼彩盤、眼線筆、胭脂及指甲油，蘊藏如絲綢般優雅含蓄的光芒，在低調中顯現細膩耀目光芒。

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春妝2025｜SUQQU 2025 春季彩妝系列 春妝2025｜SUQQU 2025 春季彩妝系列

春妝2025SUQQU 晶采絲絨唇膏

春季彩妝系列以晶采絲絨唇膏為主打，這款唇膏集合高顯色、耐貼服、長效持色於一身，帶來絲絨般的艷潤光澤。奶油般的滋潤質地可順滑延展，形成均勻的色膜緊密貼合雙唇，高顯色度和絲絨般含蓄的光澤昇華妝容。這款唇膏更是SUQQU現有唇膏產品系列中最為纖巧修長的設計，粗幼度經精心設計，輕輕一劃即可充分上色。

 

春妝2025｜SUQQU 晶采絲絨唇膏 $430 春妝2025｜SUQQU 晶采絲絨唇膏 $430

另一款晶采韻妍胭脂，一打開已見華麗雕飾的粉芯，令人心動不已，兩款低調溫暖的漸變色，畫出的紅潤感如同充滿空氣般自然柔和。4色眼影盤以天空耀眼光芒為靈感，使用時先將右上的牛奶質感顏色作為底色，以左下閃耀華麗的顏色作為主色，用右下的眼線色營造深邃感，再以左上的淺色增添輝熠和統一感，不失柔和的濃艷色彩。

春妝2025｜SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 $500 春妝2025｜SUQQU 晶采韻妍胭脂 $500 春妝2025｜SUQQU 晶采韻妍胭脂 $500 春妝2025｜SUQQU 晶采艷色眼線筆 $220 春妝2025｜SUQQU 晶采光透定妝蜜粉餅 $530 春妝2025｜SUQQU 晶采妍色指甲油 $190

春妝2025ESTÉE LAUDER x LADURÉE限量彩妝系列

Estée Lauder與法國甜點品牌Ladurée合作，推出初春限量彩妝系列，由Ladurée法式甜點的藝術設計、奢華香氣和細緻色彩汲取靈感，巧妙結合高級彩妝與法式糕點，帶來充滿夢幻糖果色彩的聯乘設計。

全新系列每款產品也經過精心設計，配以取材自甜點的精美包裝，由護唇油套裝的Ladurée茶盒，以至高清純色唇膏套裝採用的獨特花紋包裝，每款產品都散發華麗優雅氣息。系列中的限量版眼影盤取材自深受歡迎的馬卡龍，8種全新玫瑰咖啡色調眼影，靈感源自Ladurée經典的馬卡龍口味，具備閃爍和霧面兩種質感，持久顯色。柔和閃亮的粉紅色調塑造法式優雅造型，而深啡色和閃亮金色眼影則刻劃令人驚豔的妝容，一盤眼影打造兩款截然不同的眼妝。

春妝2025｜ESTÉE LAUDER x LADURÉE限量彩妝系列 春妝2025｜Estée Lauder x Ladurée限量版眼影盤 $530 春妝2025｜Estée Lauder x Ladurée限量版眼影盤 $530

聯乘亦包括兩款唇部套裝：標準裝護唇油套裝及高清純色唇膏套裝。護唇油以滋潤配方，為雙唇抹上透亮水感光澤。配方更加入淡淡的玫瑰花和雲呢拿香味，令人想起Ladurée的經典玫瑰花和雲呢拿味馬卡龍。而高清純色唇膏套裝包括一款Pure Color 高清純色唇膏標準裝及一款高清純色晶亮唇膏補充裝，展現兩款初春大熱色調，採用天然護膚品級的鎖水複合物配方，一抹修護及滋潤雙唇，為雙唇添上濃豔光感色彩。唇膏外殼、唇膏芯和禮盒包裝設計均糅合Ladurée的經典優雅印花圖案。

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春妝2025｜Estée Lauder x Ladurée限量版護唇油套裝 $430 春妝2025｜Estée Lauder x Ladurée限量版高清純色唇膏套裝 $400

春妝2025GUERLAIN 春日彩妝系列

守護環境是GUERLAIN至今的承諾，「蜜蜂」今季再度成為春日彩妝的主角。具高效修護的唇妝產品，採用豐富的蜂蜜配方及取自蜂巢產物的天然成分。全新春日彩妝系列中的眼妝及面部妝品亦同步登場，包括KISSKISS 親親蜂燦珠光亮彩潤唇膏、四色眼影及古銅仿曬胭脂等。

法國嬌蘭亞太區護膚及彩妝大使宋慧喬演繹最新親親蜂燦珠光亮彩潤唇膏 法國嬌蘭亞太區護膚及彩妝大使宋慧喬演繹最新親親蜂燦珠光亮彩潤唇膏

全新系列重新演繹王牌經典的亮彩潤唇膏，設計出擁有細膩珠光妝效的KISSKISS BEE GLOW PEARLY親親蜂澤珠光護唇膏，全新6款珠光色調，靈感源自蜜蜂眼中的花花世界。護唇膏以清新的晨露為靈感，塑造晶瑩剔透的效果，一抹細緻光澤，散發柔和的珍珠光；同時透過具提亮效果的天然成分，賦予健康的亮采唇妝效果。含有98%天然成分的護唇膏擁豐潤質感，保濕效果長達24 小時，喚醒唇部肌膚再生，更令雙唇回復滋養紓緩，更加柔潤飽滿。

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春妝2025｜GUERLAIN KISS KISS 親親蜂燦珠光亮彩潤唇膏 $340

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另一款OMBRES G鎏金四色眼影組合，注入蜂蜜的琥珀色調元素，包括暖色系的緞面栗棕色調、啞光粉紅色，及兩款帶有金屬色調的金銅色與深棕色眼影，可單獨或自由搭配使用。緞面與啞光色調適合清新日常妝容，而金屬色則能塑造深邃且神秘的眼神。

春妝2025｜GUERLAIN OMBRES G 鎏金四色眼影組合 N129 $775 春妝2025｜GUERLAIN MÉTÉORITES 幻彩流星彩妝粉盒 $600

春妝2025Serge Lutens 春日眼影

Serge Lutens以細膩的色調和玩味色彩，推出4款全新的眼影組合，包括深邃藍色、神秘紫色、溫暖棕色和閃耀金色，配合輕盈粉末，為雙眸增添迷人魅力。閃耀、緞面、啞光和低調閃爍的質感，賦予眼影一種微妙而輕盈的效果，彷彿在眼瞼上輕輕舞動，展現光與色彩的完美交融，帶來微妙而夢幻的效果。

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春妝2025｜Serge Lutens 自然疊化四色眼影組合 $1,100

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Fard à joues 亮采煥顏胭脂亦於今年春季回歸，絲滑細緻的粉末輕若羽翼，與肌膚完美契合，輕柔地為雙頰添上柔和色彩。兩款色調包括Idée roseSunset shadow，前者如曙光輕拂，綻放出溫暖的金色光澤；而後者如黃昏時分的一縷柔風，為肌膚披上一層薄紗，低調地散發一抹深邃神秘。

春妝2025｜Serge Lutens 亮采煥顏胭脂 $1,280

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