2025澳門永利星級餐廳 四手聯乘停不了 「永利客席名廚饗宴」系列 精彩美食新篇章

2025年，永利將延續其備受矚目的「永利客席名廚饗宴」系列，開啟新一年的精彩美食篇章。在一月至三月期間，來自各地的頂級名廚和新晉星廚將齊聚澳門，於永利澳門及永利皇宮呈獻九場的滋味盛宴，透過各地多樣風味與菜系打開春日舌尖之旅，以進一步提升澳門作為「創意城市美食之都」的地位。

「永利客席名廚饗宴」的餐廳及名廚陣容 ( 部分 ) 如下

斯里蘭卡Ministry of Crab主廚兼主理人Dharshan Munidasa

曾多次入選「亞洲50最佳餐廳」榜單的高人氣斯里蘭卡餐廳Ministry of Crab由國際名廚Dharshan Munidasa主理，旨在展現斯里蘭卡的豐富海鮮物產，選用新鮮捕獲的螃蟹烹製菜式。在永利澳門的海鮮餐廳「九鯤」，Dharshan主廚將嚴選新鮮食材炮製一場鮮味十足的海鮮盛宴，為永利賓客展現斯里蘭卡的獨有風味。 日期：2025年1月17日至18日晚上7時 地點：永利澳門 – 九鯤

澳門永利扒房行政總廚Hélder Sequeira Amaral ╳ 台北餐廳「A」主廚兼主理人黃以倫

永利皇宮的招牌扒房餐廳的永利扒房，以巧手匠心為賓客呈獻優質牛扒及上乘海鮮。開業一年內摘下米芝蓮一星的台北餐廳「A」，以法國菜為基礎，呈獻創意獨特的美味菜餚。是次合作，兩位星級大廚將為賓客締造創新的極致味蕾之旅。日期：2025年1月24日至25日晚上7時 地點：永利皇宮永利扒房

澳門永翠宮行政總廚朱光盼╳上海雍福會廚師長任文文

永利皇宮永翠宮行政總廚朱光盼將其卓越廚藝和創新精神注入餐廳，打造一系列結合創意和傳統風味的江南美饌。是次與朱總廚合作的是來自上海的雍福會廚師長任文文，其餐廳專注於精緻上海菜，以炮製多道古法本幫珍饌而享負盛名，更連續多年蟬聯米芝蓮星級殊榮。是次兩晚限定饗宴期間，朱總廚將與任廚師長聯袂炮製色香味俱全的精緻江南風味盛宴。日期：2025年2月7日至8日晚上7時 地點：永利皇宮 –

永翠宮澳門永利軒行政總廚陳德光 ╳ 北京魯上魯共同創始人及行政總廚王浩全

永利澳門米芝蓮二星餐廳永利軒的行政總廚陳德光匠心打造經典粵菜，為賓客呈獻地道廣府風味。陳總廚將與來自北京、同樣為米芝蓮二星餐廳的魯上魯共同創始人及行政總廚王浩全攜手，兩位星級大廚將共同打造一系列融合中國不同地方風味的菜餚，呈獻兩晚精彩盛宴，一次過品嘗粵菜和魯菜的獨特滋味。日期：2025年2月21日至22日晚上7時 地點：永利澳門永利軒