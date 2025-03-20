2025粉底｜韓國「輕盈柔霧感」vs 歐美「Butter Skin」妝容 附2025粉底推介

來到3月初春季節，各大品牌都推出春夏彩妝，不過底妝一樣不容忽視，今次為大家介紹2025最新的底妝趨勢，包括韓國最新的「輕盈柔霧感」與歐美的「Butter Skin」妝容，到底兩者有何分別？同時介紹2025年最新底妝，由從氣墊粉底、粉餅、粉底液通通都有。 2025韓國底妝趨勢：告別水光 主打輕盈柔霧感 過去提起韓國妝容，總會第一時間想起「水光妝」，不過今年的韓國妝容趨勢不再追求「水光」及厚重妝感，而是著重乾淨、具透明感的妝容，接近原生肌膚質感。因此對於粉底產品的要求依然是「輕、薄、透、貼」，注重輕薄透氣，在光澤與柔霧之間取平衡的「輕盈柔霧感」，亦不再強調遮瑕，而是保留原生的雀斑，打造出似有似無的透亮微光肌。

歐美「 Butter Skin 」妝容 相反，今年歐美則流行講求光澤感的「Butter Skin」妝容，與韓國底妝趨勢一樣，都是追求自然及透薄，強調皮膚天生質感，不過就加入了水潤與亮澤效果，在顴骨加入胭脂及高光，帶來一種如奶油般的柔絲光澤感，同時突顯輪廓。

2025 粉底推介｜ NARS LIGHT REFLECTING 亮肌精華氣墊粉底 SPF 50+ ． PA++ 氣墊粉底結合舒適質感與護膚功效，即時提升肌膚光澤。配方結合三重維他命C亮白複合物(Triple C Brightening Complex)與三種水果萃取，發揮長期使用維他命C的功效，令肌膚亮澤之餘，持續使用更可改善肌膚透亮度。護膚塗層色素粒子融合肌膚的輕透妝感，帶來自然肌膚的光澤感，貼服肌膚，不結塊或卡粉，同時鞏固肌膚防禦屏障，抵抗藍光和污染。獨特水滴型粉撲方便於眼周和鼻翼精準上妝，圓形一邊則令上妝更快捷、妝效更均勻。

2025 粉底推介｜ Dior 恆久貼肌透亮氣墊粉底 SPF 50 ． PA+++ 全新的恆久貼肌透亮氣墊粉底是首款傾注透明質酸與採用「網紗」技術的氣墊粉底，能沾取最適量產品，輕輕一抹，高度親膚且細緻的色層，簡單融入肌膚，讓肌膚自由呼吸。氣墊粉底配方巧妙平衡柔焦色素粒子與反光油份的比例，帶來中遮瑕度與最高光澤度的妝效，隱沒膚色不均、色斑等的肌膚瑕疵，同時提亮肌膚，令底妝全日清新透亮。Dior同時注入透明質酸保濕分子，粉底與肌膚接觸後，如微型感應器持續保濕肌膚，使肌膚表面更豐盈飽滿，並能柔滑豐盈膚質。 Dior同時推出兩款全新的藤格紋圖騰粉盒，包括嫩粉紅色Pink Cannage及金屬銀色Silver Cannage。除兩款全新粉盒之外，還有午夜藍的刺繡藤格紋和漆光藤格紋兩款經典設計。

2025 粉底推介｜ Serge Lutens 柔滑活魅氣墊粉底 SPF 40 ． PA+++ 粉底一抹轉化成輕薄細膩的粉質，具備高遮瑕度，塑造均勻、亮澤啞光的底妝，同時持久保濕，猶如第二層肌膚般自然透薄，展現肌膚光澤。

2025粉底推介｜Serge Lutens 柔滑活魅氣墊粉底 SPF 40．PA+++ $1,090

春日粉底推介｜ SOFINA Primavista 水亮柔光持久粉底液 全新的水亮柔光持久粉底液 ，精準拿揑「遮瑕vs持妝」與「光澤vs控油」的平衡，讓肌膚可以呼吸，同時有如陶瓷般的半霧柔光妝效。粉底液質地如啫喱般彈滑水感，輕透柔滑，延展並融入肌膚。配合Double Coat雙層塗膜結構，透過柔光層與遮瑕層於肌膚表面的交疊，實現緊貼輕透及柔亮舒爽的妝感；再融入品牌獨創的Triangle Keep三角鎖定持妝配方，平衡「遮瑕vs持妝」、「光澤vs控油」：遮瑕力持久細緻，柔滑修飾毛孔及不均膚色之餘，肌膚輕鬆呼吸；加上抗皮脂亮澤油分，在控油同時賦予光澤。

2025 粉底推介｜ MAKE UP FOR EVER 超能亮肌有色底霜 $360 結合護膚及化妝的多效有色底霜，在均勻膚色的同時改善膚質，做到毫不費力的健康妝效。底霜配有方便按壓設計，無論是上妝及補妝都非常方便，並可調控底霜分量，塑造輕薄光澤至中度遮瑕效果，同時保持第二層肌膚的輕盈舒適感。底霜更注入透明質酸等強效護膚成分，使用時可跳過保濕面霜，帶來豐盈飽滿及柔滑肌膚效果。提供9種色調選擇，滿足不同膚色需要。

2025粉底推介｜MAKE UP FOR EVER 超能亮肌有色底霜 $360

2025 粉底推介｜ SUQQU 定妝蜜粉餅 SUQQU今季推出兩款定妝蜜粉餅，提供柔霧啞光和光透珠光兩種妝效，為肌膚添上沒有粉感的清透薄膜，一抹修飾毛孔、暗沉，喚化「純淨美肌」。SUQQU認為，補妝並非通過層層疊塗來遮飾瑕疵，而是利用底妝光澤感，來消去顯露的肌膚瑕疵，營造出一掃瑕疵的純淨。 兩款粉餅分別為「晶采輕霧定妝蜜粉餅」及「晶采光透定妝蜜粉餅」，前者適合泛油和毛孔明顯的肌膚，恬淡的淺薰衣草色為肌膚拭去暗沉，注入光亮和透明感；而後者則適合乾燥和暗沉肌膚，添加8種大、中、小色調各異的珠光，展現細膩的漸變光澤，水霧藍色帶來透明感和潔淨感的妝效。

2025 粉底推介｜ Laura Mercier 柔粉雲石增量版套裝 限定包裝以溫柔優雅的淡粉色為主調，綴以充滿藝術感的大理石暈染花紋，盛載增量45%的柔焦保濕蜜粉，配備限定柔粉天鵝絨粉撲。王牌蜜粉配方糅合高效鎖水的透明質酸及氨基酸粉末，以及有效加強柔焦效果的二氧化矽粉末，於鎖水保濕、柔焦毛孔及極致控油三者中取得平衡，成就長效法式輕感無瑕底妝，更附送限定的柔粉天鵝絨粉撲。

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2025 粉底推介｜ PAUL & JOE BEAUTÉ 糖瓷絲潤防曬隔離乳 N SPF50+ ． PA++++ 品牌經典的「糖瓷絲潤防曬隔離乳」最近全面升級，集防曬、保濕與修飾膚色於一身，新版本不單有紫外線防禦力SPF50+及PA++++，更首度加入藍光防護科技，有效抵禦環境侵害，同時保持肌膚水潤透亮，讓底妝更貼合及持久，全新皮脂吸收成分有效控油，維持肌膚清爽無瑕，而持久膜技術 (Lasting Film) 創造堅固又輕薄的鎖水層，確保底妝更貼服，讓肌膚綻放水潤透亮光采。