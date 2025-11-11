2025聖誕自助餐推介 早鳥優惠 $348起食龍蝦/生蠔/魚子醬/海膽/和牛（持續更新)

2025聖誕自助餐推介！下個月就是聖誕節，如果想和家人好友共慶佳節，一於去歎食物選擇豐富的自助餐，好好慶祝！全港多間酒店都陸續推出聖誕主題自助餐，部份更有早鳥優惠，愈早訂位愈抵食，下文即睇介紹。

人氣自助餐Food Studio 可可佳節自助餐頌宴 萬麗海景酒店人氣自助餐廳Food Studio首個聖誕自助餐登場！以「可可佳節自助餐」為主題，除了有多款用上海膽、魚子醬、龍蝦、和牛炮製的招牌菜外，更有多款聖誕美食及朱古力創意菜式，非常吸引！時令冰鎮海鮮分別有龍蝦*#、雪蟹腳、麵包蟹、帶子、翡翠螺、鮮蝦及青口等， 新鮮刺身則有帶子、三文魚、吞拿魚、油甘魚及紅蝦#等。重點推介海膽魚子醬紫菜塔可#、招牌魚子醬配小薄餅*^、阿拉斯加帝王蟹腳配香溶牛油^、招牌烤火雞配朱古力栗子燒汁和燒和牛，食材誠意滿分。由即日起至11月18日晚上11時59分前於萬麗網上商店訂座，更可享低至75折的早鳥優惠，有興趣的話不妨提早訂座。



*只限於 2025 年 12 月 25 日及 26 日自助午餐供應

^只限於 2025 年 12 月 24 日及 25 日自助晚餐供應

# 於每日自助晚餐供應



11月18日前訂座 限時優惠價：

自助午餐：港幣$ 567.8 起

自助晚餐：港幣$ 839.8 起

普慶餐廳 聖誕市集主題自助餐 普慶餐廳將於十二月變身聖誕市集，璀璨燈飾、巨型聖誕樹，加上懷舊美食攤位，帶你走進冬日童話！自助餐招牌海鮮冷盤將輪流供應，包括生蠔、麵包蟹、松葉蟹蟹腳、翡翠螺及青口。平安夜、聖誕節正日及翌日、除夕加推波士頓龍蝦；晚市每位客人獲贈味噌龍蝦尾一份。 節日必食烤火雞，搭配肉汁及紅桑子醬。限定澳洲M7和牛肉眼扒、烤蜜汁火腿。平安夜、聖誕節正日及翌日限量威靈頓牛扒。西式區輪流供應澳洲西冷牛扒、脆皮豬腩肉。晚市限定原隻帶骨蜜汁火腿、帶骨牛肋扒。即席意粉區現場烹調海鮮煙肉意粉，可選香辣茄醬或松露醬汁。甜品攤位有立體扑扑蛋糕、巨型樹幹蛋糕、法式泡芙塔、馬卡龍塔、德國聖誕蛋糕、蘋果肉桂麵包布丁。輪流供應西班牙油條、朱古力火鍋、聖誕曲奇及蛋糕，滿載節日氣氛！餐廳於午市及晚市時段，更會設置遊戲專區，每位客人可獲得遊戲券一張，於品嚐自助餐期間到遊戲攤檔一試運氣，有機會贏取小禮物，為聖誕夜增添更多歡樂回憶。 自助餐價錢可參閱普慶餐廳網站

香港康得思酒店 The Place聖誕節日自助餐 香港康得思酒店 The Place將在12月化身聖誕饗宴殿堂，廚師團隊呈獻環球聖誕美饌，帶來多款驚喜美食！冰鎮海鮮一向是酒店招牌，午餐時段將供應加拿大龍蝦鉗、北海道毛蟹、紐西蘭生蠔，晚餐時段更升級加拿大凍龍蝦、俄羅斯蟹腳。節日烤肉每日輪流供應烤火雞、蜜汁火腿、燒紐西蘭原條肉眼牛肉。特色饗贈則於12月24、25及31日晚餐，每位賓客享焗本地（榕樹澳）小龍蝦配香草蒜香牛油汁一份。滋味冷盤每天供應刺身、壽司、日式冷盤、凍肉、芝士、沙律。人氣佳餚每天輪流供應香煎羊扒、海鮮泡飯、蜆肉意大利麵，自助晚餐加推香煎鵝肝配脆麵包片、芒果甜酸醬。甜品盛宴包括黑森林樹頭蛋糕、香芋麻糬蛋撻、鮮果拿破崙等節日糕點，12月24、25及31日晚餐上演火焰雪山秀，12月19至26日設薑餅人製作區，大小朋友都可以玩得盡興！

朗廷卓逸會會員凡經酒店網店預訂節日盛宴並預付全數，可尊享85折優惠，適用於2025年12月晚市時段。

尖沙咀凱悅酒店咖啡廳 節日自助晚餐 尖沙咀凱悅酒店咖啡廳自助晚餐推出聖誕自助餐，食物款式豐富，包括燒火雞、威靈頓牛柳、黑毛豬豬鞍、香燒皇帝蟹腳、花膠冬菇炆鴨掌、日式和牛金菇卷、花膠燉海螺頭湯，為節日帶來驚喜。還有咖啡廳招牌的可持續發展波士頓龍蝦兩味，包括新鮮即烚及西式香燒，每一道均由廚藝團隊精心炮製。冰鎮海鮮區供應皇帝蟹腳、越南凍蝦、翡翠螺；刺身壽司區有油甘魚、加拿大帶子、鮮海膽三文魚子杯、香蔥吞拿魚蓉軍艦。另有即炸天婦羅、凍肉拼盤、即煎鐵板燒、地道印度美饌，多元節慶盛宴。甜品包括聖誕樹頭蛋糕、法式焦糖燉蛋、紐約芝士蛋糕、招牌千層酥，為節日添甜蜜。凡惠顧節日自助晚餐的客人可暢飲紅白酒、汽水或橙汁，盡情投入節慶氛圍。此外，咖啡廳更特設節日臉部彩繪區，為客人的節日體驗添上繽紛趣味，讓歡樂時光更添色彩。 12月20日前經酒店官網預訂並付全款可享75折優惠。