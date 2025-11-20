2025聖誕限定香氛推介：JML英倫復古派對、Maison Margiela星塵包裝

聖誕節就快到，各大品牌都推出充滿治癒感的限定香氣，以浪漫溫暖的蠟光點亮家居，大大提升節日氣氛。限定的節日包裝也是每年限定，收藏級別，香迷鐵粉也不要錯過，用來送禮亦非常合適！今次為大家介紹多個香氛品牌，包括Jo Malone London、Diptyque、Maison Francis Kurkdjian、Penhaligon’s及Maison Margiela等，更會持續更新，準備買聖誕禮物的就要留意了！

聖誕限定香氛推介｜ Jo Malone London 英倫復古遊戲派對 Jo Malone London今年的Fun & Games聖誕系列，以經典玩味的英倫派對遊戲為靈感，推出一系列聖誕香氛盛禮，多款限量節日古龍水換上圓球瓶蓋，4款人氣節日經典香調亦一同回歸，包括苦橙、薑餅、午夜麝香與琥珀，以及松木與桉樹。盛載於全新佳節限量版包裝，涵蓋古龍水、居家香氛及香氛禮盒套裝。

聖誕限定香氛 2025 ｜ Jo Malone London 限定檀香木與暖杏香古龍水 聖誕限定檀香木與暖杏香古龍水，帶來柔暖甜蜜美食香氣，經典方形玻璃瓶綴以藍綠暈染圓球瓶蓋，充滿節日玩味。佳節與親朋摯愛沉浸於良夜氛圍，圍坐聖誕樹旁享受遊戲歡樂時刻，搭配暖暖的節日香草特調飲品，與溫暖的檀香木一同歡慶。

兩款聖誕倒數日曆 品牌同時推出兩款聖誕倒數日曆，分別有25格及12格可選，適合不同需要。25格倒數日曆披上復古飛鏢鏢靶節日限定新裝，內有一系列經典與節日獨家古龍水、迷你香氛蠟燭與奢寵身體護理，最終以節日限定古龍水30ml及旅行裝香氛蠟燭作繽紛驚喜。精緻盒子更可重用作為飾品或文具盒。 另一款月曆則精選12款英倫迷你古龍水、香氛蠟燭及沐浴與身體產品，藏於12個經典奶白聖誕掛飾中。每天拆開一份芬芳驚喜，更可裝備聖誕樹，增添優雅暖意。

聖誕限定香氛 2025 ｜ Maison Francis Kurkdjian 除夕倒數日曆 倒數日曆是每年聖誕的主打，品牌今年特意打破傳統，推出除夕倒數日曆，彌補聖誕節與新年之間的空隙，集合7款品牌的創作以及一份特別驚喜，例如Baccarat Rouge 540 香氛身體油和香精版香氛、大小各一的標誌性香氛蠟燭、OUD satin mood 髮香噴霧，以及迷你版的經典香氛如Grand Soir，比以往的倒數日曆更豐富。 系列另一個亮點是迷你禮品套裝，雖然不少品牌都會推出迷你版香水套裝，不過這款迷你裝瓶子完美地複製了70ml標誌性香氛瓶的比例，更具收藏價值。套裝搭配5款品牌經典香氛，包括OUD satin mood、APOM、l’Homme À la rose、gentle Fluidity Gold和Baccarat Rouge 540香精，讓人探索Francis Kurkdjian多面的香氛世界。另一款限定版香氛乾花乾果盒，靈感是來自 Francis Kurkdjian 童年，混合松果、肉桂棒、肉豆蔻、玫瑰果、八角、阿拉伯膠和尤加利的香氣。

聖誕限定香氛 2025 ｜ Maison Margiela Fragrances 聖誕星塵限定系列 Maison Margiela Fragrances推出全新聖誕星塵限定系列，系列靈感源自品牌2022年Artisanal高級定製發布會，秀場上獨特的「Sandstorming」沙暴植絨工藝，化身為金色星塵，令閃爍的聖誕回憶在香氣中重現，全新限定包裝如同夜空中的星光，讓人重溫珍貴的節日瞬間。 星塵限定系列重現REPLICA復刻系列的兩款代表作——Lazy Sunday Morning慵懶周末和Jazz Club爵士酒廊，皆披上由深邃夜色與明亮金色交織而成的星塵限定包裝，仿如璀璨金星灑落，捕捉閃爍節日回憶。

聖誕限定香氛 2025 ｜ Diptyque 燭金夜語節日系列 Diptyque今年推出「燭金夜語」節日系列，以在巴黎聖日耳曼德佩區(Saint-Germain-des-Prés)的書店為靈感，不少節日套裝都包裝成書，系列重頭戲——聖誕倒數日曆亦化身成魔法之書，書頁之間是一座巴黎風格書店的縮影，內有25份驚喜禮物，包括Sapin冷杉香氛蠟燭(70g)、Baies漿果香氛蠟燭(70g)及Philosykos希臘無花果香氛身體乳液(50ml)等。 另外，Diptyque節日系列的靈魂香氛Sapin(冷杉)亦告回歸，以多種限定形式現身，包括特大香氛蠟燭、倒數香氛餐燭及香氛蠟。品牌近年亦推出不少家居精品，今年的節日裝飾精品系列，也包括限量版直紋燭罩配橢圓托盤，金光微閃的橢圓瓷盤，配搭經典蠟燭專用燭蓋，即時為家居添時尚感。手工吹製玻璃球三重奏，內含松樹、松果與今年主角——貓咪Archibald。