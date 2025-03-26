2025藝術三月好去處｜Art Basel/Art Central/HKwalls街頭藝術節 一睹畢卡索、莫奈、梵高畫作！

踏入藝術3月，城中各處都有舉辦藝文展覽活動，包括Art Basel巴塞爾藝術展、一連X天的Art Central香港藝術展會，另有「升級版」梵高光影體驗展Van Gogh Alive香港站，以及「巴黎1874 ‧ 印象派之夜」展覽等，部分為免費入場，周末假日不妨預留時間前往參觀！ 2025 藝術三月好去處｜ Art Basel Hong Kong 2025 年香港巴塞爾藝術展 香港巴塞爾藝術展（Art Basel Hong Kong）作為每年「藝術三月」的焦點展覽之一，今年將於3月28日至30日在香港會議展覽中心舉行，集合來自42個國家及地區、合共超過240間藝廊參與，回復疫情前規模，其中包括23間首次參展藝廊，帶來多個特別展區以及多樣化的跨機構公眾項目，部份更是免費入場。今年傑出的大型裝置作品將匯聚於「藝聚空間」，屆時可欣賞18件聚焦數碼藝術、設計與建築、紡織、自然數碼藝術、設計與建築、紡織、自然的作品。 Art Basel 巴塞爾藝術展會香港站 2025 地點：香港會議展覽中心（香港灣仔港灣道1號） 開幕之夜：3月27日（星期三）下午4時至晚上8時 公眾開放日： 3月28日（星期四）下午2時至晚上8時 3月29日（星期五）下午2時至晚上8時 3月30日（星期六）下午1時至晚上7時

2025 藝術三月好去處｜ Art Central 2025 Art Central今年來到第十屆，特別展出全新畫廊項目，以「Legend」為專題，致敬1970年前於各地出生的藝術先驅。展覽匯聚108間參展藝廊及500位來自世界各地的藝術家，將帶來一系列大型藝術裝置、本地藝術家聚焦作品、社區為本的藝術工作室。展會特別與Brushstroke AI合作推出全新 AI 導覽，為每位訪客度身訂造參觀路線。本屆展會的表演節目更將注入全新亮點——講述表演，一種以研究為基礎，結合文字、圖像和動作的藝術表演形式，將於展會期間每天於Central Theatre上演。 Art Central 2025 日期：2025年3月26日至30日 日期及開放時間： 3月26日（星期三）：公眾參觀 下午12時 – 下午5時、Night Central 下午5時 – 晚上9時 3月27日（星期四）：公眾參觀 下午12時 – 晚上7時 3月28日（星期五）：公眾參觀 下午12時 – 晚上7時 3月29日（星期六）：公眾參觀 上午11時 – 晚上7時 3月30日（星期日）：公眾參觀 上午11時 – 下午5時 地點：香港中環海濱，龍和道9號 票價：$260起

2025 藝術三月好去處｜ M+ 博物館「畢加索——與亞洲對話展覽」 M+博物館舉行的「香港賽馬會呈獻系列：畢加索——與亞洲對話」特別展覽，展出六十多件西班牙藝術家巴勃羅．畢加索（1881–1973）的傑作，同場亦展示逾八十件出自三十位亞洲及海外亞洲藝術家之手的M+藏品。今次展覽由M+與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦，是該收藏首次與亞洲博物館藏品同場展示，亦是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽，以前所未有、獨一無二的視角，探索畢加索無遠弗屆的影響力。 今次展覽展出的畢加索主要作品，是來自巴黎國立畢加索藝術館館藏、享負盛名的代表作，包括《男子肖像》（1902–1903）、《《技演員員》（1930）、《海邊的人像》（1931）、《台座上的靜物》（1931）、《多拉．瑪爾肖像》（1937）、《朝鮮大屠殺》（1951），以及雕塑系列《游泳者》（1956）。 M+ 博物館「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」 地點： M+ 二樓西展廳 活動日期：2025年3月15日至7月13日 門票發售日期：即日起起公開發售 門票價錢： 成人：港幣240元 特惠門票：港幣120元* 大小同樂 - 二人同行（一位成人及一位小童）：港幣300元 大小同樂 - 三人同行（兩位成人及一位小童）：港幣480元 M+會員額外門票：港幣168元 M+贊助人額外賓客門票：港幣120元 *適用於全日制學生、7至11歲的小童、60歲或以上的長者、殘疾人士（與一名同行照料者），以及綜合社會保障援助受助人

2025 藝術三月好去處｜巴黎 1874 ‧印象派之夜 睇莫奈名畫 香港知專學院主辦的「巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅」，展覽融合VR及3D技術，將印象派的起源與影響重現在觀眾眼前。觀眾在42分鐘的VR體驗當中，訪尋藝術史上多個重要時刻，例如「穿越」到1874年4月15日在攝影師納達爾（Nadar）位於巴黎的工作室舉行的首個印象派展覽開幕之夜，其後到藝術家經常聚會的巴齊耶（Jean Frédéric Bazille）的工作室，又或者在勒阿弗爾（Le Havre）近距離欣賞莫奈（Oscar-Claude Monet）繪畫其名作《印象・日出》（Impression, Sunrise）。VR體驗設有不同語言，包括廣東話、普通話、英語及法語。 巴黎 1874 ‧ 印象派之夜：一場沉浸式探索虛擬之旅 展覽日期：即日至5月11日 開放時間：上午10時至晚上8時，每天設有19個開放時段；逢星期二休館 展覽地點： 將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院（港鐵調景嶺站A2出口） 入場費用：港幣80元正（不可取消或退款） 參加者必須年滿8歲，身高至少四呎六吋（137厘米）

2025 藝術三月好去處｜再見梵高—光影體驗展 印象派畫家梵高作為舉世知名的畫家，他的不少作品均家傳戶曉。近日有被喻為「全球最經典」及「最令人期待」的梵高主題沉浸式展覽回歸香港！展覽特設近30座巨幕，透過流動光影，加上舒伯特及巴哈等經典樂曲，帶領觀眾重回梵高迷幻瑰麗的世界之中。「AI梵高」亦首次亮相，觀眾可度身訂造梵高風格的專屬肖像畫。 再見梵高—光影體驗展（香港站） 日期：即日起至6月8日 開放時間：11am-8pm (最後入場時間7:30pm) 地點：鰂魚涌英皇道728號K11 HACC 2樓 票價：成人 HK$190 / 全日制學生 HK$175 小童（12歲以下）/殘疾人士/65歲以上長者 $95，3歲以下兒童免費 ＊展覽門票價格不包含 「AI梵高」 體驗，可於現場即場加購參觀。

2025 藝術三月好去處｜ ArtisTree Selects: The Jewel System 太古地產的ArtisTree今年邀得全球知名跨媒體藝術家Sara Shakeel，攜手呈獻「ArtisTree Selects: The Jewel System」展覽，邀請參觀者參與一場藝術與浩瀚宇宙的對話。Shakeel廣集天文理念與文化等知識，透過民間傳統紡織技藝呈現人類對宇宙星系的好奇，引領參觀者探索自然界的奧秘。Shakeel巧妙糅合現代科技、歷史文化和傳統工藝，貫徹其大膽創新風格，創作跨時代和觸動心靈的視覺藝術。 Shakeel與身在巴基斯坦的80人團隊合作，按可持續發展的模式搜羅超過3.9百萬件水晶，用工序繁複的古老工藝技術，以全人手縫製不同的神話故事及重新詮釋太陽系。 Shakeel的兩件作品「The Jewel System」與「Genesis in Jewels」超越地域和文化信仰，是對擁抱自然生態及傳承人類傳統的核心價值的詮釋。作品亦同時向大眾宣揚彼此互相尊重和共建和諧的價值觀，以生命影響生命，縱使看似微不足道的舉動也可以帶來深遠的影響。 「 ArtisTree Selects: The Jewel System 」展覽 開放日期：即日至4月27日 開放時間： 中午12時至下午8時（星期一至五） 上午11時至下午8時（星期六、日及公衆假期） 地點： 「The Jewel System」：鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈1樓ArtisTree 「Genesis in Jewels」：鰂魚涌英皇道979號太古坊二座1樓大堂 費用：免費

2025 藝術三月好去處｜ PMQ 街頭藝術節 HKwalls 第十屆HKwalls街頭藝術節將由即日起至3月30日回歸，帶來充滿活力的壁畫及數碼藝術作品，將中西區轉化一新。今年PMQ將作為藝術節的總部，舉辦一系列全方位的藝術展覽、工作坊、導賞團和更多特別活動，透過充滿活力的街頭藝術文化體驗，讓社區和遊客參與其中。重頭戲包括嶄新的展覽企劃「HKWALLS ROOMS」，旨在推廣不同畫廊、藝術家以及壁畫藝術家。而「師友藝術計劃」則由香港專業藝術家指導新晉藝術家創作大型壁畫，並將在新建成的啟德體育園區內亮相。 HKwalls 街頭藝術節 2025 日期：即日至3月30日 時間：中午12點至晚上8點 地點：中環鴨巴甸街35號PMQ地下庭院