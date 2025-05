2025 Met Gala 懷孕Rihanna 天后Diana Ross及BLACKPINK最具媒體價值

聚焦黑人男性風格的剪裁

Met Gala今次展覽靈感來自作者Monica Miller,於2009年出版的著作《Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity 》(從奴隸到時尚——黑色紳士主義與黑人散居者身份的塑造)。時尚界的明星們,昨日在紅地氈上大放異彩,當中無論是華麗的晚禮服,還是前衛的造型,都重新定義了時尚的界限。