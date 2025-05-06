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生活
2025-05-06 17:00:00

2025 Met Gala 懷孕Rihanna 天后Diana Ross及BLACKPINK最具媒體價值

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母儀天下——縱橫樂壇60年的81歲天后Diana Ross，一襲18呎白色鑲鑽拖地長裙出場，以母儀天下的氣勢降臨Met Gala。

母儀天下——縱橫樂壇60年的81歲天后Diana Ross，一襲18呎白色鑲鑽拖地長裙出場，以母儀天下的氣勢降臨Met Gala。

被譽為「時尚界奧斯卡」的紐約大都會博物館慈善晚宴(Met Gala)，於美東時間55日晚間6時舉行，活動吸引一眾娛樂圈、時尚界、體育界及政商名流齊聚一堂，展現他們的時尚風采。整個活動最具媒體價值，包括懷孕的Rihanna、天后Diana Ross，以及女團BLACKPINKJennieLisaRosa，獲得最多媒體流量。

今年Met Gala主題與大都會博物館服裝學院(MET Costume Institute)全新春季展覽《SuperfineTailoring Black Style(極致剪裁：黑人風的藝術造型)密切相關。展覽將於510日至1026日在大都會藝術博物館展出。藉得一提是展覽自2003年以來，首次聚焦男裝。

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流量女王——一身CHANEL黑白套裝的的Jennie，以《The Great Gatsby》上流打扮亮相，tube cut剪裁突顯其優美一字肩美感，贏盡攝影師的閃光與媒報道，再度成為流量女王。 性感高貴——Lisa以下身消失裝造型亮相，LV喱士布料為她造型增添性感，盤起的金髮令其形像更顯高貴。 高冷貴氣——一身SAINT LAURENT中性套裝亮相的Rosa，配襯Tiffany & Co.鑽飾，一頭金髮加上白色肌膚，造型高冷貴氣。

聚焦黑人男性風格的剪裁

Met Gala今次展覽靈感來自作者Monica Miller，於2009年出版的著作《Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity (從奴隸到時尚——黑色紳士主義與黑人散居者身份的塑造)。時尚界的明星們，昨日在紅地氈上大放異彩，當中無論是華麗的晚禮服，還是前衛的造型，都重新定義了時尚的界限。

帥氣媽媽——三度懷孕的Rihanna，穿上Marc Jacobs的黑灰色西裝造型貼合大會主題，畫龍點晴是頭上的闊邊帽與紅白色dot print領呔，穿搭散發紳士帥氣。 英姿颯爽——Zendaya的三件頭白色西裝剪裁簡單利落，焦點盡在頭上白色闊邊帽，令她造型英姿颯爽、充滿帥氣。 贏足話題——Damson Idris出場時一身F1賽車身製服，配搭鑲滿鑽石的頭盔，助手幫他撕開製服後，內裡是紅色帥氣三件頭西裝，即場變身為他贏盡收視。
貼合身份——Hip hop組合Outkast成員Ander 3000，將一陪Steinway & Sons迷你三角琴孭上身，加上一身jazz琴師打扮配紅色貝雷帽，配合其音樂人身份。 驚喜欠奉——男團Seventeen成員S.Coups，以德國男裝品牌Boss的灰色西裝，配搭長斗篷出戰Met Gala，雖然有型有款卻沒有驚喜。 酒吧侍應——樂壇新貴Sabrina Carpenter同樣以下身消失裝造型亮相，同樣都是一頭金髮，但效果與Lisa相差甚遠，加上哪件棗紅色燕尾服外套，像極脫衣舞酒吧女侍應。 啟發今年Met Gala主題的著作《Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity 》。

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2025 Met Gala
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