2025 Met Gala 懷孕Rihanna 天后Diana Ross及BLACKPINK最具媒體價值

母儀天下——縱橫樂壇60年的81歲天后Diana Ross，一襲18呎白色鑲鑽拖地長裙出場，以母儀天下的氣勢降臨Met Gala。

被譽為「時尚界奧斯卡」的紐約大都會博物館慈善晚宴(Met Gala)，於美東時間5月5日晚間6時舉行，活動吸引一眾娛樂圈、時尚界、體育界及政商名流齊聚一堂，展現他們的時尚風采。整個活動最具媒體價值，包括懷孕的Rihanna、天后Diana Ross，以及女團BLACKPINK的Jennie、Lisa及Rosa，獲得最多媒體流量。

今年Met Gala主題與大都會博物館服裝學院(MET Costume Institute)全新春季展覽《Superfine：Tailoring Black Style》(極致剪裁：黑人風的藝術造型)密切相關。展覽將於5月10日至10月26日在大都會藝術博物館展出。藉得一提是展覽自2003年以來，首次聚焦男裝。