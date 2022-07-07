25、30、40歲女生的抗衰老護膚品推薦 不同肌齡的保養秘訣

踏入25歲後，肌膚老化的速度開始加快，不少女生都開始在這個年紀使用抗衰老護膚品，務求造到「凍齡」，甚至「逆齡」效果。市面有不少標榜可以延緩衰老的護膚品，但其實成分和功效未必適合相關年齡，要真正有效抗衰老，可以先了解不同年紀的肌膚問題與挑戰，做到「分齡保養」，使用不同護膚品對症下藥，才可以真正抗衰老。 25 歲 不少人說25歲是肌膚質素的分水嶺，因為肌膚的自我修復機能開始變慢，加上生活忙碌且睡眠不足，導致肌膚受氧化傷害和細胞能量下降，令膚色暗啞不均又缺乏活力、毛孔粗大，並且出現其他初老徵狀。建議每日塗SPF 30或更高的防曬，並勤力為肌膚補水及美白，並盡量保持充足睡眠。

20+ 歲 抗衰老護膚品推介｜Bioderma Sensibio 紓敏抗氧防禦日霜及晚霜 首創Defensive Technology，加入3重抗氧防禦配方，讓肌膚抵禦氧化壓力、加強皮膚保護屏障及強化底層細胞禦敏力。由根源加強肌膚細胞自身防禦力，不怕外來氧化壓力及刺激物，影響肌膚質素，抗氧同時紓敏。

Sensibio紓敏抗氧防禦日霜及晚霜 各$305

NIVEA 細胞激活提拉抗皺系列日霜($263.9/50ML)及晚霜($287.9/50ML) 20+ 歲 抗衰老護膚品推介｜ NIVEA 細胞激活提拉抗皺系列日霜 及晚霜 系列使用革新的抗皺成分、高純度的補骨脂酚(Bakuchiol)。這種成分由babchi植物的種子中提取得來，是中醫學及印度阿育吠陀醫學上採用多時的天然植物成分，有著極佳的抗炎和抗氧化效能。

20+ 歲 抗衰老護膚品推介｜ ASTALIFT 亮白全效防曬霜 SPF50+ ． PA++++ 輕薄質感，利用FUJIFILM對紫外線的深入研究，提升防曬霜彈性及延伸性，以防止「防曬裂縫」，盡情展現臉部表情。同時全效阻截會導致肌膚衰老的Deep UVA(波長370-400nm)紫外線，全面阻隔紫外線，避免穿透真皮層破壞骨膠原組織，保持肌膚彈性及緊緻度，對抗色素雀斑。

30+ 歲 踏入30多歲，膠原蛋白及彈性纖維也逐漸減少，以大約每年1%的速度慢慢遞減，令皮膚欠缺彈性、鬆馳及容易出現皺紋。肌膚的代謝更生速度亦會減慢，令老舊角角質堆積，容易出現暗沉及泛黃。這個年紀的女生可以選用質地較滋潤的抗衰老護膚品，改善缺水問題；而含有維他命C的護膚品，則可刺激膠原蛋白增生。皮膚科醫生亦建議最少每季進行一次煥膚，同樣可以刺激膠原蛋白增生，還可以針對黑斑和加速細胞的新陳代謝。除了護膚之外，亦可以由飲食著手，多吃含有Omega-3的食物，如深綠色蔬菜、三文魚、牛油果和豆類等，有效延緩肌膚衰老。

30+ 歲 抗衰老護膚品推介｜ Fresh 限量版紅茶酵素抗污染精華水 精華水質地柔滑輕透，能迅速滲透肌膚底層，以核心成分紅茶酵素(Kombucha)，帶來抗氧保護(包括藍光對肌膚的傷害)、提亮膚色、柔嫩膚質、修飾毛孔、淡化細紋、提升彈性、加強後續護膚品功效及長效滋潤8大修護功效。限量版由著名插畫師Oamul Lu(鹵貓)，以自然風景插畫為精華水披上新包裝。

Fresh 限量版紅茶酵素抗污染精華水 $920/250ml

30+ 歲 抗衰老護膚品推介｜ Aesop B 三倍 C 肌膚調理凝露 配方蘊含濃縮抗氧化成分，包括1:3比例調配的維他命B(泛醇)和具有修復功效的維他命C(磷酸酯鎂)，以及綠茶提取物等。質地清爽，能迅速被肌膚吸收，同時為肌膚帶來全面豐富的舒緩、滋養及細緻呵護。特別適合居於炎熱、潮濕和污染環境的人士使用。

Aesop B三倍C肌膚調理凝露 $930/60ml

30+ 歲 抗衰老護膚品推介｜ Drunk elephant Look at That Acid Kit 肌膚是個酸性環境，這套限量版護膚套裝包含肌膚所需的每一種親膚酸性成分，讓肌膚更潔淨亮麗，宛如蜜桃一樣光滑、柔軟且飽滿。套裝包括C-FIRMA 日間精華、PROTINI 強胜肽重塑精華、A-GLOEI 馬魯拉視黃醇美顏油、T.L.C. FRAMBOOS 夜間煥顏精華及F-BALM電解質水凝面膜，可改善膚質及膚色，同時改善幼紋、皺紋及毛孔問題，令肌膚回復健康光采與彈性。

Drunk elephant Look at That Acid Kit $780

40+ 歲 到了40歲，雌激素水平開始出現波動，造成膠原蛋白進一步流失，真皮層失去水分及彈性，表皮隨之而鬆弛及萎縮，輪廓開始模糊，更會形成更深的皺紋。所以這個年紀的女士需要使用能刺激細胞組織修復，以及激活膠原蛋白增生的護膚品，重建真皮層的緊密度，從而拉提緊致續漸鬆弛及下垂的肌膚，淡化皺紋及延緩衰老。塗護膚品時亦可以配合按摩手法，有效加強血液循環及達到提拉肌膚的作用，將手掌搓至微熱後，緊貼在面部兩旁，輕輕地在面頰、前額、眼下、鼻側由內至外、由下至上的按壓。

40+ 歲 抗衰老護膚品推介｜ Amala Advanced Firming Complex 來自德國的護膚品牌，主打遵守道德規範的採集大自然成分，並獲得天然和有機化妝品專屬的高水平國際標準的「NATRUE認證」。這款高強度的撫紋乳霜，蘊含地球最強效的活性成分，支援肌膚的天然修護屏障，達到顯著收緊，注滿毛孔的目標，淡化細紋和皺紋的外觀，撫平參差膚色，留住水份，提升彈性。

Amala Advanced Firming Complex $2,090/50ml

40+ 歲 抗衰老護膚品推介｜ Augustinus Bader 藍鑽水凝精華乳霜 輕啞緻的日常保濕霜，能為肌膚帶來保濕、平衡、煥活及防護作用，修潤膚色同時抑制油光，同時修復同時強化皮膚防護屏障，肌膚煥發健康氣息。加入猴麵包樹葉萃取物，提升肌膚彈力及均勻膚色，減少皺紋和疲勞跡象，提升肌膚彈性。