27載老字號西班牙餐廳Ole新廚上場 「西版陳豪」推巴斯克+加泰羅尼亞家鄉菜

香港老字號西班牙餐廳Olé屹立中環雪廠街27年之久，多年來由西班牙大廚掌廚，將正宗地道西班牙家鄉風味帶給本地食客。最近，餐廳迎來新上任行政總廚，來自西班牙加泰羅尼亞巴塞隆拿的Salvador Benedicto。記者以前曾訪問他，真人有幾分似「西班牙陳豪」，為大家帶來糅合現代手法的經典加泰羅尼亞風情美食。



延續老字號真正西班牙人味道 新任行政總廚Chef Salvador Benedicto自小受媽媽薰陶，8歲便跟母親學習烹調家常菜，長大後畢業於著名的 Barcelona Hospitality Academy，隨即加入巴塞隆拿米芝蓮一星餐廳Saüc，雕琢廚藝。他對甜品抱有濃厚興趣，多次在國際烹飪及甜品比賽中獲獎。如今加盟Olé延續老字號「真正西班牙人味道」的烹調原則，除了保存餐廳多道經典招牌菜式外，更推出10道全新西班牙地方菜。其中四道新菜式靈感來自西班牙北部的家鄉加泰羅尼亞地區及巴斯克地區，受到山脈、海洋及鄰近的法國飲食文化影響，重視本地食材，烹調手法敢於創新。



西班牙北部菜 洋蔥蒜蓉番茄汁煮鮮大蜆，是總廚依照加泰羅尼亞區慣常的做法製作，並加入煙熏紅椒、白酒和適量辣椒慢煮而成，醬汁惹味。Sanfaina 醬鱈魚焗豆是融合了加泰羅尼亞及傳統鱈魚菜式，鱈魚面層上的蒜蓉蛋黃忌廉醬微微焦香，與魚油豐腴的鱈魚非常匹配。源自巴斯克的Santurce風格焗原條比目魚、巴斯克地區沿岸城市Getaria的巴斯克式青豆燉小魷魚，也本地少見。



安達盧西亞風豬肉串 西班牙南部的安達盧西亞菜式，除了皇帝蟹肉三文魚子薯仔沙律配多士之外，亦有安達盧西亞風格醃製豬肉串，因受到由摩爾人管治的歷史典故及文化影響，用上大量中東與北非的香料、孜然粉、辣椒、紅椒粉等香料，將伊比利亞豬肉醃味，製作成香口肉串。

伊比利亞豬稀有部位 葡萄牙中部地區 Castile-La Mancha擁有廣闊高原及豐腴的土壤，盛產羊奶芝士及羊肉，原隻羊仔肩配切片薯仔選用當地伊比利亞羊仔肩，幼羊以全羊奶的方式餵飼，肉質非常嫩滑，羶味較少，經過20小時的慢煮工序，令羊肉非常軟綿。香烤西班牙黑毛豬配自家製薯條，嚴選每頭伊比利亞豬只能取得兩片大約400克重的「pluma」稀有部位製作，脂肪與瘦肉比例恰到好處，油花細膩，帶有橡果及堅果幽香，入口即融，猶如享用頂級牛扒的滋味。

餐廳晚餐時段有兩位結他歌手現場為食客彈奏及獻唱多首西班牙樂曲，情調氣氛一流，甚有置身於西班牙的感覺。



Olé 地址：中環雪廠街 24-30 號順豪大廈 1 樓

電話：2523 8624

營業時間：

星期一至五12nn–2:30pm，6pm-10pm

星期六、日及公眾假期11:30am–2:30pm，6pm-10pm

網上訂座