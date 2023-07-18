3周年優惠│黑木亭居酒屋3周年推出 全新龍蝦三食/A5宮崎和牛系列6折起/半價馬糞海膽 店慶期間全線晚市88折

由即日起至10月30日，黑木亭居酒屋舉行「3周年活動優惠」，全線晚市88折優惠、日本直送馬糞海膽(40g)半價優惠、$3即享Q 熊杯 乙份。另「牡蠣の月」優惠亦同步推出，法國、日本時令生蠔 買一 送一優惠，高質生蠔平均低至$24一隻，優惠適用於黑木亭居酒屋所有分店，一齊嘆盡日本美食！

3周年特選龍蝦盛宴 +A5 宮崎和牛 限定期間低至 6 折 黑木亭居酒屋以日本美食為藍本的新派居酒屋，帶領食客越過日本街道，加上神秘燈光音效，讓食客彷彿置身其中，在沉浸式的氛圍下享用各式各樣的日本美食。於今年，黑木亭居酒屋再次為大家帶來全新視覺及味覺的新衝擊，隆重推出「龍蝦刺身三食」、「龍蝦刺身──魔法二食」及A5宮崎和牛系列，包括厚燒 A5 宮崎吉列和牛、蔥鹽厚燒 A5 宮崎和牛A5宮崎和牛酥皮PIZZA等等創新菜式，限定期間低至6折，另同步推出3周年限定熊仔冰飲品，包括紅火龍佛手柑熊茶、藍蝶花佛手柑熊茶及綠茶鮮奶熊脆脆。

3週年特選 龍蝦刺身三食（元朗及尖沙咀店限定） 限時7折優惠 波士龍蝦為每日由海鮮市場直送，務求食客能吃到最新鮮的味道，價錢絕不取巧。目前優惠期可享7折優惠，鍾情龍蝦人士一定要試試，不能錯過！ 龍蝦刺身三食（元朗及尖沙咀店限定） 7折優惠價HK$598 (原價 HK$854) 第一食是龍蝦刺身，約一斤重原隻波士頓龍蝦，連腳約15cm，每日由海鮮市場直送，日日新鮮，嚐盡新鮮滋味；第二食有龍蝦蜆肉濃汁燴飯，完成一食後，大廚取其一食充滿蝦膏的龍蝦頭及殼身烹製，並採用法式龍蝦濃湯熬製成燴飯，配以蜆肉提升鮮味；第三食是龍蝦鉗蒸蛋，而龍蝦鉗則配以蒸蛋烹製，創新煮法讓食客完整地品嚐整隻波士頓龍蝦，鮮上加鮮！ 龍蝦刺身──魔法二食 ( 全線供應 ) 7折優惠價HK$468 (原價HK$669) 夏日想消暑，吃一碗冷蕎麥麵最滋味！被施展魔法使蕎麥麵懸浮半空，二食為蕎麥麵龍蝦刺身冷蕎麥麵配龍蝦頭麵豉湯，以蘸麵形式進食，口感冰涼帶鹹鮮，消暑一流！

創新 A5 宮崎和牛系列美饌 6 折 起 A5 宮崎和牛舞茸野菌薄燒 7折優惠價HK$288 (原價HK$411) 和牛包裹著舞茸野菌，一口咬下全是和牛肥美的油脂，外香內爽，簡直是肥牛金菇的天花板。 厚燒 A5 宮崎吉列和牛 7折優惠價HK$368 (原價HK$526) 師傅選用A5宮崎和牛，以吉列方式炸至酥香，外酥內嫩，可自行調配4種不同調味，並將和牛置於熱石上燒製。口味包括酸汁辣椒蘿蔔肉、蔥花、蒜片、燒汁，食客可同時享受烹製和調味過程，和牛香脆多汁，愈吃愈過癮！ 蔥鹽厚燒 A5 宮崎和牛 7折優惠價HK$368 (原價HK$526) 簡單配以蔥花和鹽調味，簡單調味更能細緻品嚐和牛的原始風味，口感厚實有嚼勁，蔥花帶出 的香濃感滿滿。 A5 宮崎和牛酥皮 PIZZA 6折優惠價HK$188 (原價HK$313) 以宮崎和牛及PIZZA為主題的創新菜式，酥皮餅底配以芝士、車厘茄、栗米、芝士及宮崎和牛，和牛香嫩配上酥脆餅底，口感豐富惹味，啖啖滿足！

活海鰻系列 海鰻愛好者必吃！ 玉子燒汁脆活海鰻 7折優惠價HK$188 (原價 HK$269) 日本人摯愛食材——活海鰻，肉質肥美嫩彈，更會滲出香濃魚油，配上一小口玉子燒，堪稱完美夢幻組合。 鐵板活海鰻 7折優惠價HK$268 (原價 HK$383) 傳出滋滋聲的鐵板活海鰻，色香味俱全，極度符合 香港人口味。

夏日清涼必點 3週年限定全新口味熊仔冰飲品 $3 即歎 Q 熊杯 黑木亭得到不少家庭的支持，藉著今次３周年活動，只需$3即享Q熊杯乙份，每日隨機一款口味（共三款），每人限叫一杯。另推出３周年限定的熊仔冰飲品，賣相趣緻吸引，與家人一同渡過一個清涼夏日！

半價優惠馬糞海膽 日本直送馬糞海膽期間限定半價優惠踏入夏天，正正是馬糞海膽的當造季節，海膽愛好者有福了！以HK$198半價即可享用日本直送原板海膽40g(原價$396)，口感綿密，非常鮮甜！

日本直送馬糞海膽

牡蠣の 月 法國日本時令生蠔買一送一 平均低至 $24 一隻 踏入牡蠣月，黑木亭同步推出法國、日本時令生蠔買一送一優惠，平均低至$24一隻，高質生蠔如法國凱撒、日本岩手縣、宮城縣、兵庫縣等每日不同款式選擇，海水味濃郁，配清酒一流，生蠔迷不要錯過！ ● 法國生蠔—凱撒十五 $48/2隻 ● 日本岩手縣牡蠣—令和之怪物 $128/2隻 ● 日本宮城縣牡蠣—獨眼龍 Dokuganryu $128/2隻 ● 日本兵庫縣牡蠣—武士 $128/2隻