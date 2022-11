3大名牌CHANEL+Hermes+LV旗艦店進駐機場 推全新會員獎賞計劃 必買免稅商品推介

CHANEL+Hermes+Louis Vuitton 新店開幕 買滿 $1,000 免費本地送貨

3家尊尚品牌Hermes、Louis Vuitton及CHANEL的雙層旗艦店相繼隆重開幕。其他重開尊尚品牌更包括Burberry、Cartier、Gucci、OMEGA 、PRADA及Tiffany & Co.。美妝商店BEAUTY&YOU by The Shilla Duty Free及煙酒免稅店Duty Zero by cdf亦已重新開業。其中於Duty Zero by cdf購買百富三桶系列16 / 25年單一麥芽威士忌,即可獲贈百富迷你酒禮盒一套;購買52度國窖1573 經典裝 500毫升2支,即可獲贈國窖冰飲分酒器單壺禮盒裝一套。

為方便旅客享受輕鬆購物樂趣,現凡單一消費滿港幣 $1,000,即可享免費本地送貨服務;若單一消費滿港幣$2,500,更可享免費送貨服務至全球15個目的地。有關詳情,請瀏覽https://www.hongkongairport.com/tc/shop-dine/highlights-promotions/free-delivery