3大名牌CHANEL+Hermes+LV旗艦店進駐機場 推全新會員獎賞計劃 必買免稅商品推介

在上機出國前，不少人都會到機場免稅店先購物，以最抵價購買心頭好。隨著香港正式開關，香港國際機場内的免稅店亦重新開業。機場更推出全新會員獎賞計劃「HKairport Rewards」，新會員可獲$100電子現金券！

推迎新優惠 $100 迎新現金券及高達 12% 回贈 免費加入成為「HKairport Rewards」會員後，於香港國際機場内商店、食肆或HKairportShop.com消費即可以港幣 $1換取1獎賞積分，賺取積分可換領機場電子現金券。另外全年優惠、每月出遊賞及生日禮遇陸續推出。為慶祝會員獎賞計劃登場，即日起至2022年12月31日，新登記會員即可獲贈 $100 電子現金券迎新獎賞，於香港國際機場或HKairportShop.com消費滿港幣 $200即可使用。與此同時，每次消費更可享雙倍獎賞，以港幣 $1獲取2獎賞積分，尊享每日高達12% 獎賞，更快更易換取電子現金券或心水禮品。

HKairport Rewards 限時迎新獎賞 ( 港幣 $1 = 2 積分 ) 積分 機場電子現金券 (港幣) 10,000 $200 20,000 $400 50,000 $1,200 80,000 $2,400 100,000 $3,500 150,000 $6,000 200,000 $9,000 300,000 $15,000 500,000 $30,000