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2022-11-03 18:30:00

3大名牌CHANEL+Hermes+LV旗艦店進駐機場 推全新會員獎賞計劃 必買免稅商品推介

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3大名牌CHANEL+Hermes+LV旗艦店進駐機場 推全新會員獎賞計劃 必買免稅商品推介

3大名牌CHANEL+Hermes+LV旗艦店進駐機場 推全新會員獎賞計劃 必買免稅商品推介

在上機出國前，不少人都會到機場免稅店先購物，以最抵價購買心頭好。隨著香港正式開關，香港國際機場内的免稅店亦重新開業。機場更推出全新會員獎賞計劃「HKairport Rewards」，新會員可獲$100電子現金券！

推迎新優惠 $100迎新現金券及高達12%回贈

免費加入成為「HKairport Rewards」會員後，於香港國際機場内商店、食肆或HKairportShop.com消費即可以港幣 $1換取1獎賞積分，賺取積分可換領機場電子現金券。另外全年優惠、每月出遊賞及生日禮遇陸續推出。為慶祝會員獎賞計劃登場，即日起至20221231日，新登記會員即可獲贈 $100 電子現金券迎新獎賞，於香港國際機場或HKairportShop.com消費滿港幣 $200即可使用。與此同時，每次消費更可享雙倍獎賞，以港幣 $1獲取2獎賞積分，尊享每日高達12% 獎賞，更快更易換取電子現金券或心水禮品。

Duty Zero by cdf Hermes 機場推出全新會員獎賞計劃「HKairport Rewards」。 凡單一消費滿港幣 $1,000，即可享免費本地送貨服務。 BEAUTY&YOU by The Shilla Duty Free

HKairport Rewards限時迎新獎賞 (港幣$1 = 2積分)

積分

機場電子現金券 (港幣)

10,000

$200

20,000

$400

50,000

$1,200

80,000

$2,400

100,000

$3,500

150,000

$6,000

200,000

$9,000

300,000

$15,000

500,000

$30,000

CHANEL+Hermes+Louis Vuitton新店開幕 買滿$1,000免費本地送貨

3家尊尚品牌HermesLouis VuittonCHANEL的雙層旗艦店相繼隆重開幕。其他重開尊尚品牌更包括BurberryCartierGucciOMEGA PRADATiffany  & Co.。美妝商店BEAUTY&YOU by The Shilla Duty Free及煙酒免稅店Duty Zero by cdf亦已重新開業。其中於Duty Zero by cdf購買百富三桶系列16 / 25年單一麥芽威士忌，即可獲贈百富迷你酒禮盒一套；購買52度國窖1573 經典裝 500毫升2支，即可獲贈國窖冰飲分酒器單壺禮盒裝一套。

為方便旅客享受輕鬆購物樂趣，現凡單一消費滿港幣 $1,000，即可享免費本地送貨服務；若單一消費滿港幣$2,500，更可享免費送貨服務至全球15個目的地。有關詳情，請瀏覽https://www.hongkongairport.com/tc/shop-dine/highlights-promotions/free-delivery

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