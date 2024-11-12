3大Sanrio人氣角色化身音樂家奏響「MOST-Fluffy冬日交響曲」全球首座7米高巨型Fluffy音樂盒聖誕樹陪你過聖誕

由即日起至明年1月1日，3大 Sanrio人氣角色Pochacco、Pompompurin及Little Twin Stars化身音樂家，在馬鞍山MOSTown新港城中心與你一起奏出「MOST-Fluffy冬日交響曲」。6大音樂主題打卡區及2大玩樂區讓人樂而忘返，當中最受矚目必定是全球首座7米高「巨型Fluffy音樂盒聖誕樹」及由台灣織品藝術家廖翊丞和插畫家謝佳淇攜手合作的「簇織樂章藝術展」，展出3幅以Sanrio characters為主題的各高1.3米、闊2米簇織畫作。商場更準備時下流行的戳戳繡工作坊，讓粉絲們製作專屬自己的Sanrio characters 毛毛掛件！

MOSTown 新港城中心 x Sanrio characters「MOST-Fluffy 冬日交響曲

全球首座7米高的「巨型 Fluffy 音樂盒聖誕樹」 今個聖誕，Sanrio超人氣角色Pochacco、Pompompurin及Little Twin Stars化身音樂家齊聚MOSTown新港城中心，粉絲可盡情探索6大音樂主題打卡區及2大玩樂區，最為吸睛必屬全球首座7米高的「巨型 Fluffy 音樂盒聖誕樹」，聖誕樹上掛滿彩色毛茸茸線球及閃亮音符，每15分鐘七彩琴鍵便會隨旋律閃耀，奏出美妙樂曲。音樂盒聖誕樹內的「簇織樂章藝術展」更獨家展出由台灣織品藝術家及插畫家的匠心創作，共3幅各高1.3米及闊2米的簇織畫作，將音樂家 Pochacco、Pompompurin和Little Twin Stars以毛茸茸織品畫作形態呈現大家眼前。3幅作品將於展覽活動後捐贈予香港失明人協進會作慈善義賣用途，將Sanrio愛心散播給更多人。

粉絲欣賞簇織畫作後，不妨到「Sanrio characters聖誕彩光拱門」、「Little Twin Stars星光演奏廳」、「Pompompurin聖誕布甸鼓樂」及「Pochacco聖誕木琴滑梯」再與至愛拍照打卡，留下冬日回憶。L3活動區將會特設「Sanrio characters巨型夢幻留聲機」打卡區及3大角色精品自動售賣機，將Sanrio角色帶回家。

MOST-Fluffy 夢幻毛茸茸戳戳繡工作坊 MOST-Fluffy 夢幻毛茸茸戳戳繡工作坊H．COINS 會員以電子貨幣即日單一消費滿HK$600，即可換領「MOST-Fluffy 夢幻毛茸茸戳戳繡工作坊」入場券，於指定活動日期及時段參加「MOST-Fluffy 夢幻毛茸茸戳戳繡工作坊」，織出可愛Sanrio characters毛毛掛件。

MOST-Fluffy 夢幻毛茸茸戳戳繡工作坊

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