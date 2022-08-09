3妹郭嘉盈處女美容廣告 小吊帶大曬健康性感 193都話正

3妹(郭嘉盈)自「造星 4」成為廣告界新寵，密密接Job，近日更「處女下海」，接拍了首個美容廣告，3妹表示心情興奮又期待，坦言：「因為自己平時都好貪靚，所以對於肌膚保養有一定要求，揀選skin care產品同facial服務時都不會『求求其其』」， 剛好這次合作正可以將嗜好變成工作，可以說是雙倍開心。而拍攝期間3妹亦嘗試了不同造型，除了清純露肩裝扮，當中的白色小吊帶長裙更大派冰淇淋，毫不吝惜地露出白滑玉背，3妹非常期待廣告出街後的反應。

初嘗素顏示人感尷尬 性感小吊帶造型193都話正 拍攝期間3妹需要在眾目睽睽下素顏示人，親身體驗美容療程，讓專家用儀器幫她的皮膚作深入分析，令她大為緊張。「Facial做得多，但喺咁多人面前做咁大個人都係第一次，都有啲尷尬，但過程都好舒服同享受，同埋事前仲要將皮膚深入分析比人睇，好彩平時都有護膚，無嚇死隔離」。

除了體驗療程，3妹亦要換上白色小吊帶長裙上陣，她坦言雖然平時衣著也會有些小性感，但就較少穿這類型長裙。「個側身都開得幾低，差唔多到腰位，事後都有俾啲相阿哥193(郭嘉駿)睇過，佢仲講笑咁講：『正喎！遲啲書展要幫你出返本寫真，應該都賣到十本八本』，但我知佢口硬心軟，其實係真心覺得我著得靚。」