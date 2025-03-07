3月生日優惠｜精選10間3月壽星餐飲著數 免費自助餐/生日蛋糕/GODIVA朱古力

生日一年只有一次，當然要和親朋好友一齊慶祝！港九不少餐廳和酒店自助餐都特別提供多項精彩生日禮遇，以下為大家精選10間 3月份壽星專享優惠，各位一於揀定心水餐廳，預早訂座慶祝啦！ 3月生日優惠｜都會海逸酒店西餐廳 四人同行 生日之星半價 都會海逸酒店內的西餐廳推出新生日優惠，3 月生日之星可享半價優惠，及免費獲贈生日甜品拼盤乙份，同行之 3 位成人可享 7 折優惠！一定要把握這個優惠，與親朋好友聚首一起舉杯慶祝、共享生日饗宴。



eShop 預訂 3月生日優惠｜GODIVA購物送巧克力鐵盒2顆裝 3月份生日的顧客可享額外尊貴禮遇（須出示香港身份證或有效護照），凡惠顧任何GODIVA Celebrative巧克力禮盒系列，可獲贈GODIVA雅致巧克力鐵盒2顆裝乙盒。此外，3月份生日的GODIVA VIP顧客單次消費折實淨金額滿HK$600，即可免費獲贈黑巧克力軟雪糕禮券乙張。

3月生日優惠｜黑膠唱片主題餐廳Mercury Recalls 送免費雞尾酒 位於銅鑼灣的黑膠唱片主題餐廳Mercury Recalls適逢開業周年慶，為客人送上限定生日優惠，即日起至4月30日，當月生日之食客出示生日證明予店員確認，即可於「Corsican Stars」免費獲得原價HK$168的雞尾酒一杯，優惠每人限用一次。



Mercury Recalls by Lost Stars

地址：銅鑼灣百德新街51號華爾大廈地下A號舖

電話：2416 7503 3月生日優惠｜THE MATCHA TOKYO 免費抹茶軟雪糕 人氣THE MATCHA TOKYO亦有生日優惠，只要下載KABU PASS並登記成為會員，生日當天即可領取優惠，到任何一間分店都可以免費換領抹茶軟雪糕。

3月生日優惠｜城景國際樂雅軒 送壽蟠桃 城景國際樂雅軒由即日至2025年3月31日期間惠顧樂雅軒散點菜式，可尊享8折^優惠。生日客人及同行賓客，每人可獲贈賀壽蟠桃一客。



城景國際樂雅軒

地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓 (港鐵油麻地站A2出口)

3月生日優惠 ｜居酒屋杉玉SUGIDAMA 生日免費杯壽司/即影即有相 杉玉SUGIDAMA是人氣連鎖壽司店壽司朗旗下的居酒屋，生日壽星只需於生日正日，到任何杉玉SUGIDAMA分店惠顧滿$70，並追蹤杉玉Facebook/Instagram，即可免費獲贈生日驚喜杯壽司，以及免費即影即有乙張，優惠有限，先到先得。 3月生日優惠︱歷山餐廳 6位成人 送一位生日壽星免費自助餐 歷山酒店內的自助餐廳亦有生日優惠，每六位付費成人，一位當月生日之壽星，即可免費享用； 2位或以上付費客人，可獲贈半磅生日精選蛋糕乙個；7位或以上付費客人，可獲贈一磅生日精選蛋糕乙個。免費用餐客人需另付以原價計算之加一服務費，免費生日蛋糕須於最少2日前預訂。 訂座電話：3893 2868

3月生日優惠︱The Tiffany Blue Box Cafe送蛋糕 如果你是Tiffany粉絲，生日當然要到位於尖沙咀的The Tiffany Blue Box Cafe慶祝生日！凡於生日月內訂座，及兩位或以上客人惠顧各一份全日供應菜單上的三道菜套餐，即可免費獲贈一份迷你 Blue Box Cake，及Tiffany & Co.旗艦店導覽體驗。 *需於至少48小時前訂座，及輸入優惠碼「Birthday」

*下午2時至6時不適用 訂座網站 3月生日優惠︱西樹泡芙送泡芙 生日壽星只需在生日當日向店員出示有效生日證明，掃瞄QR code並加入WhatsApp群組，即可領取指定口味一個（僅限領取一次），數量有限，送完即止。 3月生日優惠︱Starbucks送免費中杯裝手調飲品/蛋糕 3月份生日的Starbucks綠星會員，可於生日月份獲享1杯免費中杯裝手調飲品^或1件蛋糕 (獎賞有效期為獲享獎賞後起計1個月)。此外，購買任何特濃咖啡手調飲品，即可額外獲享1份特濃咖啡。 ^免費中杯裝手調飲品獎賞不適用於換取酒精類、樽裝及罐裝飲品。