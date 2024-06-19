3款兒童湯水 夏天必飲！保養脾胃/清心火/治流感、感冒

夏天仍然是流感高峰期，天氣時濕時熱，稍有不慎就會生病。小朋友體質較弱，更加容易中招。流感好完又患感冒，病後又咳嗽無斷尾；有時孩子又嫌藥苦，吃不下嚥，令家長對調理子女身體感到束手無策怎麼辦？以下有3款由中醫分享，適合2歲或以上兒童飲用的湯水，可口之餘，更有助小朋友調養心氣、清心火、補益脾胃、潤肺除痰。 文：袁雅婷 攝：董立華 天衡醫館中醫師宋芷昕指，中醫學理論認為小兒禀賦肺氣不足，病邪未有完全解除。肺虛咳嗽日久變得乾咳無痰，疲乏無精神，如果虛及脾臟之氣，身體水濕不能運化，就會有咳白痰的情況。

青欖鮮石斛梨乾瘦肉湯 (2至3人分量) 青欖 10粒 鮮石斛 1扎 陳皮 1瓣 雪梨乾 10片 南北杏 20克 蜜棗 2粒 豬𦟌 600克 水 1,500毫升 做法： 1. 所有材料洗淨，豬𦟌汆水洗淨備用，陳皮浸軟刮囊，鮮石斛切段； 2. 青欖用刀背拍扁青欖至有微微裂口； 3. 水滾後加入所有材料，用中小火煲一個半小時； 4. 適量鹽調味即可。 注意：如有感冒、發燒等症狀不宜。 此湯水有潤肺、止咳化痰功效。適合肺燥，氣虛伴有痰濕的人，症狀包括咳小量白色痰，或日久乾咳無痰，咽乾口乾等。 夏季以暑熱為主，在炎熱的天氣下，除了出汗特別多外，心火旺盛，又會容易覺得心煩氣躁，胃口差，睡眠質量差。 心藏神，神安則臟和，夜間才能穩睡。而小兒心火旺盛，暑熱天氣又會令小兒火旺的表現更加明顯，心火上炎，積熱上擾，就會出現煩躁不安、眠時輾轉反側、哭啼不休、發噩夢等夜啼症狀，繼而亦容易出現胃口差等。 因此，調養心氣、清心火、健脾開胃，可以改善小兒夜啼，食慾不振問題。

淡竹葉燈芯草養心安神湯 (2至3人分量) 淡竹葉 10克 燈芯草 2扎 麥冬 10克 蓮子 25克 山楂 10克 陳皮 1瓣 海玉竹 37.5克 蘋果 2個 水 1,000毫升 做法： 1. 所有材料洗淨，蘋果去芯切件，陳皮浸軟刮囊； 2. 水滾後加入所有材料，用中小火煲一小時。 注意：孕婦不宜飲用。 此湯水有清心火、除煩安神、生津開胃功效。適合心火旺盛，火熱擾亂傷神引起的小兒夜啼，小便色黃；又因暑熱加劇心火，耗傷津氣，使人疲乏，出現胃口差、汗出過多、口乾等。 「內傷脾胃，百病由生」，脾胃出現虛弱，會容易引起疾病。而甜味生冷寒涼的飲食如果過量，會令身體濕邪增加，減弱脾胃運化功能，容易出現腹瀉等症狀。「長夏養脾」，夏季是保養脾胃的好時機。