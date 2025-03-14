3種天然中藥材 助你夜夜好眠到天光

由古至今，中醫一直將紫靈芝用於治療睡眠問題，這種珍貴的藥材以其性平味甘，歸心、肺、肝、腎經，廣受推崇。紫靈芝的主要功效包括補氣安神、寧心益胃，特別適合用於治療心神不寧、入睡困難等症狀，能有效改善睡眠質量。在眾多靈芝中，紫芝和赤芝均被記載在《中國藥典》中，其功效得到了廣泛的肯定。對於生活或工作壓力大、難以入睡、淺睡易醒及過早起床的都市人來說，紫靈芝是一種理想的選擇，因為它是天然的中藥材，不會對身體造成依賴性。

除了單獨服用紫靈芝之外，從中醫的角度來看，將紫靈芝與赤芝及靈芝孢子一同食用，可以更顯著地提升睡眠質素。《神農本草經》中記載，赤靈芝能夠益心氣。而赤靈芝及靈芝孢子亦含有豐富的靈芝多糖及三萜類等物質，這兩種中藥材可以輔助紫芝發揮更佳的療效，紓緩精神緊張，同時提高免疫力，讓身體在面對壓力時，能夠得到放鬆，令睡眠過程可以得到充分休息。

選擇睡眠保健品的小貼士︰第一，查看產品的配方，確保是天然中藥草本成分，無依賴性；第二，選擇有靈芝精華︰紫芝﹑赤芝﹑孢子的3合1成分，具藥典認可效用；第三，真實用家體驗，具備獨一無二的產品體驗後感，而非廣告式宣傳。