3米巨型Chill Guy登陸香港 全球首個官方活動/港式memes打卡位/期間限定店

今個4月想過至Chill復活節假，一定要到又一城！爆紅Memes角色Chill Guy即將登陸香港，於又一城舉行全球首個官方活動「Chill Guy . Chill Walk期間限定店」。除了3米高巨型Chill Guy外，更有獨家港式Memes打卡位，打完卡記得到期間限定店入手過百款官方商品，即睇詳請。

4月11日至5月5日期間，Chill Guy即將登陸香港又一城，舉行首個全球官方活動。打卡必影於中庭位置的3米高巨型「Chill Guy」，活動現場更設有多個瘋獨家港式Memes打卡牆，一系列幽默香港網絡潮語結合Chill Guy風格，如「淡定」小巴牌、「Chill迫巴士」打卡牆等。

打完卡當然不少得揀選心水Chill Guy周邊產品，期間限定店將販售超過100款官方授權主題商品，當中包括潮玩公仔、T恤、棒球帽、即棄菲林相機、啤牌、旅遊產品、生活周邊用品以及其他精品，既實用又玩味十足。

主題限定自拍館

不能錯過與Memes角色一起拍一張專屬自己的Memes圖！位於又一城LG2層的DITTO.SNAP自拍館將換上全港獨家「Chill Guy」主題，參觀者可以與Chill Guy一同拍照，創造專屬Memes圖。

Chill Guy 熱潮席捲全球

「Chill Guy」由美國數碼藝術家Phillip Bankss創作，總是雙手插袋，面帶微笑，展現出淡定的態度，展現了新一代Gen Z的生活方式，旋即於全球網絡帶來熱潮，成為全球爆紅的Memes。

Chill Guy . Chill Walk 期間限定店

日期：2025年4月11日至5月5日

時間：11am - 9pm

地址：又一城LG2層