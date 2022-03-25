3、4月酒店下午茶推介 四季酒店櫻花下午茶/港麗酒店士多啤梨主題下午茶 打卡必食！

正值春天，不同酒店都推出期間限定主題的下午茶套餐！以下為大家整理4個不同下午茶，有以櫻花下午茶、亦有以士多啤梨為主題的下午茶。現在在KKDay預訂更有優惠！

酒店下午茶推介｜ 香港四季酒店—櫻花下午茶套餐 （堂食） 春天就是賞櫻的季節！香港四季酒店推出櫻花下午茶套餐，讓大家在香港都可以感受到賞櫻的氣氛。下午茶以三層架呈上，鹹點及甜點都加入了櫻花元素，包括櫻花漬物迷你撻、櫻花香檳白桃寒天、士多啤梨櫻花忌廉卷等，櫻花控絕對不能錯過。 香港四季酒店 櫻花下午茶套餐（兩位用） KKday優惠: HK$724起

訂購期限：3月16日至4月28日

使用期限：3月18日至4月30日

地點：香港四季酒店大堂 The Lounge

酒店下午茶推介｜ 香港港麗酒店—樂聚廊盎然春日下午茶 （堂食） 香港港麗酒店行政總廚李文祺師傅聯同糕餅主廚David Puig Zaragoza，以時令士多啤梨入饌炮製一系列精緻粉紅鹹甜美點。鹹點及甜點都加入了士多啤梨元素，包括火雞芝士配士多啤梨紅酒果醬、士多啤梨卡布里、士多啤梨香檸芝士撻、西西里開心果伴士多啤梨朱古力慕斯等。每份雙人份下午茶每人配有士多啤梨莫希托、TeaWG或Lavazza Coffee一杯。 樂聚廊盎然春日下午茶（2位用） KKday優惠: HK$560起

購買日期：由即日起至2022年4月30日

供應日期：2022年3月21日至4月14日；4月19日至30日

地點：香港金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂樓層—樂聚廊 (Lobby Lounge)

用餐時間：星期一至五 3pm-5:30pm；星期六、日及公眾假期 2pm-3:30pm

酒店下午茶推介｜ 意大利百年烘焙品牌 Giovanni Pina 自選精緻蛋糕 （堂食 / 外賣） 除了酒店之外，意大利百年烘焙品牌Giovanni Pina亦推出下午茶套餐的雙人下午茶套餐，客人可自選2款由Chef Pina匠心製作的招牌件裝蛋糕，並配有6款意大利式手工迷你撻、精緻小吃拼盤（魚子蟹肉焗布甸、香煎鵝肝脆多士、36個月巴馬火腿伴鮮無花果），加上正宗的米蘭咖啡或任選茶，讓大家身在香港，同樣品嘗到地道的意大利風味佳餚。 Giovanni Pina 雙人下午茶套餐 KKday優惠: HK$330

供應日期：至2022年4月30日

供應時間：2:30pm-6:00pm

供應分店：中環華懋廣場分店、尖沙咀K11 Musea 分店、北角匯分店、荃灣如心廣場分店

酒店下午茶推介｜ Library Restaurant and Bar- Library Tea Set （堂食） 位於尖沙咀的Library Restaurant and Bar推出Library Tea Set，包括多款finger food的鹹點及甜品，例如煙薰車里茄水牛芝士咸撻、新吞拿魚他他多士、、伯爵茶馬卡龍。飲品方面可選擇2杯sparkling wine或2杯升級精品咖啡。想打卡的你一定要坐室外座位區，一整排能讓你賴在上方的舒適沙發椅。室外放置許多綠意盎然的植物點綴，還可以遙望到潔白壯觀的清真寺！ Library Afternoon Tea Set 2 人份 KKday優惠: HK$515

用餐日期：由即日起至2022年5月31日

用餐時間：星期一至日下午12時至6時

用餐地點：尖沙咀彌敦道74-78號文遜大廈3樓B室（清真寺斜對面）

酒店下午茶｜ Vivienne Westwood Caf é 外賣英式下午茶 （外賣自取） 位於銅鑼灣的Vivienne Westwood Café向來都是打卡熱點，它們全新推出「秘密花園主題英式下午茶」，華麗打造具有英式龐克風格的外賣自取下午茶禮盒。下午茶多達10款鹹甜點，包括煙三文魚迷你鬆餅、意式蕃茄伴水牛芝士多士、招牌星球窩夫等。食物特別加入了不少春日元素如蝴蝶、小花盤等多款特色甜品，充滿著春日氣息。每份雙人份下午茶配有精選茶包。 Vivienne Westwood Caf é外賣英式下午茶（ 2 位用） KKday優惠：HK$496

購買日期：由即日起至2022年5月27日

領取日期：由即日起至2022年5月30日

領取地點：銅鑼灣百德新街27-47號Fashion Walk 1樓F-8號舖

領取時間：星期一至日 12:00-17:00