3+4酒店隔離｜旅行懶人包！ 一文睇清各國通關入境條件+檢疫要求

早前香港政府正式宣佈，放寬7天酒店檢疫期，改為「3+4」檢疫方案，即3天酒店檢疫和4天家居醫學監察。不少港人都急不及待想去旅行，以下為大家整理各國最新入境條件及檢疫要求，大家出行前記得先查好！

入境條件｜日本 日本政府於5月起，試行放寬小型旅行團入境，香港亦有不少旅行團已出發到日本。由於香港已被列入「藍」級別，因此無論是否打齊三針，入境日本都不需要進行檢測以及隔離。此外，大家亦必需購買民間醫療保險，在日本旅遊期間亦必須有預定行程及領隊陪同。換言之，想在日本自由行的旅客，仍需等待日本政府進一步放寬免簽證入境措施。

入境條件｜泰國 由7月1日起，遊客入境泰國毋須申請「免隔離入境泰國簽證」即可入境，亦毋須先買旅遊保險。已接種兩支或以上疫苗人士除可免隔離及免檢測。未接種疫苗人士，則需出示72小時內陰性病毒檢測報告。如果沒有攜帶陰性病毒檢測報告，須現場做檢測，報告呈陰性即可以入境。

入境條件｜台灣 同為港人熱門遊地的台灣，入境措施相對嚴格。港澳人士仍不可以觀光旅遊為目的入境台灣，只有6類人士可申請特別入境許可到台灣，包括義工、傳教弘法、研習宗教教義、國際交流和工作假期。而入境者須接受3天居家檢疫，以及4天自主防疫。

入境條件｜越南 越南早於3月恢復全面通關，並恢復簽證政策。旅客除了需要在入境前申請簽證外，亦需於出發前72小時前行PCR新冠病毒檢測並取得陰性報告，或於入境越南24小時內的快速測試結果為陰性，以及進行健康申報並安裝手機應用程式「PC-Covid」，即可入境免隔離。抵達後10天內旅客須監測個人健康狀況，並在出現新冠病毒症狀時通知醫務人員。打針方面，由於官方並沒有提及打針要求，因此旅客未必需要接種疫苗即可入境。

入境條件｜馬來西亞 由8月1日起，入境馬來西亞的旅客，無論已接種疫苗與否，都毋須在「MySejahtera」應用程式填寫入境卡，出發前及到埗後亦毋須進行病毒檢測及隔離措施。

入境條件｜新加坡 由4月起，已完成最少兩劑指定疫苗接種的短期旅客(停留不超過30日)，不需要申請「航空通行證」或入境許可。另外在登機前72小時前先填寫好新加坡入境電子卡，及出示疫苗接種證明，即可免隔離。入境後需在登機前48小時內，及抵達後接受病毒檢測，建議在手機上安裝TraceTogether應用程序，方便進行公眾場所。

入境條件｜澳洲 澳洲的入境條件相當寬鬆，不用出示接種疫苗證明，亦不用進行病毒檢測。

入境條件｜英國 英國的入境條件相當寬鬆，不論有沒有接種疫苗均可入境。抵境前後毋須做病毒檢測，亦毋須隔離。

入境條件｜美國 持有效簽證人士，並於出發前14天或以上，已完成接種世衛認可的新冠疫苗，即可豁免隔離；未接種疫苗的旅客不准入境。除非過去90天曾染新冠病毒和康復，獲豁免打針入境者須在抵境後第3、第5天接受病毒檢測，並須接受5天居家或酒店隔離。若計劃留在美國60天或以上，須在抵境60天內完成疫苗接種。

入境條件｜加拿大 旅客於出發前最少14天已接種第2劑疫苗，入境時毋須提交隔離安排計劃，惟須接受抽樣檢測。而5至11歲兒童在已打針成年人陪同下入境，則毋須做檢測。另外無打針者須持出發前72小時內陰性PCR檢測，抵境時接受抽樣檢測，並於入境後第8日再做檢測

入境條件｜法國 法國由8月1日起解除邊境管制系統，旅客抵達法國前毋須辦理新冠疫情有關的手續，也不需要出示任何健康證明如疫苗接種記錄，陰性測試報告等。另外亦毋須證明到訪法國理由，抵境後毋須做病毒檢測。