3+4酒店隔離｜9大泰國本地高質Spa+按摩推介 曼谷/清邁/布吉都有！

港府日前正式宣布，將於星期五縮短抵港者檢疫期，將7天酒店防疫改為3天酒店防疫，加4天家居醫學監察。不少香港人都蠢蠢欲動，急不及待到外地旅遊。其中泰國更是大熱旅行地點之一，以下為大家整理9大泰國本地高質Spa及按摩推介，已經買好機票去泰國的你一定不能錯過！
由即日至9月30日，經KKday預訂泰國戶外活動及觀光行程，訂購金額須滿 HK$800，輸入優惠碼【BACKTH40】即減HK$40。
泰國本地按摩｜1. 曼谷：Let's Relax Spa
位於曼谷的Let's Relax Spa於2015年榮獲最受歡迎泰式按摩，一共有13間分館，大家可以體驗到泰國按摩產業17年豐富經驗的專業團隊技術，提供多
樣化SPA療程，包括草本、香氛、精油、熱石等。必試招牌90分鐘香氛精油熱石按摩套餐，使用火山熱石配合按摩油，減輕疲勞之餘，更可活化身體的每個細胞。部分套餐更包全身去角質、臉部放鬆等，一次過滿足你N個願望！
足底按摩Foot Massage (60分鐘)
KKday優惠: HK$129/位
肩背按摩Back and Shoulder (60分鐘)
KKday優惠: HK$150/位
夢中按摩Dream Package (90分鐘)
-足底按摩 45分鐘+手部按摩15分鐘+肩背按摩30分鐘
KKday 優惠: HK$182/位
天堂享受Heavenly Relax (165分鐘)
-足底按摩45分鐘+泰式熱早本按摩120分鐘
KKday優惠: HK$343/位
運動後舒緩 Golfer's Heaven (135分鐘)
-足底按摩 45分鐘+泰式熱早本按摩 90 分鐘
KKday優惠: HK$536/位
生命之花 Blooming Life (180分鐘)
-全身去角質60分鐘+香氛精油按摩60分鐘+臉部放鬆60分鐘
KKday優惠: HK$772/位
泰式按摩Thai Massage (120分鐘)
-舒展筋骨+指壓按摩+腿部+背部按摩
KKday優惠: HK$236/位
泰式熱草本按摩Thai Massage with Hot Herbal Compress (120分鐘)
KKday優惠: HK$279/位
兩人四手泰式按摩 Four-Hands Thai Massage
KKday優惠: (60分鐘)HK$279/位
KKday優惠: (120分鐘)HK$429/位
兩人四手熱草本按摩Four-Hands Thai Massage with Hot Herbal Compress (120分鐘)
KKday優惠: HK$472/位
香氛精油按摩Aroma Oil Massage (60分鐘)
KKday 優惠: HK$257/位
香氛精油熱石按摩Aromatic Hot Stone Massage (90分鐘)
KKday 優惠: HK$472/位
全身磨砂去角質Body Scrub (60分鐘)
KKday優惠: HK$257/位
就是泰Simply Thai (150 分鐘)
-泰式熱草本蒸氣30分鐘+泰式熱草本按摩120分鐘
KKday優惠: HK$386/位
身心融合Body and Soul (120分鐘)
-全身去角質60分鐘+香氛精油按摩60分鐘
KKday優惠: HK$493/位
泰國本地按摩｜2. 曼谷：Divana Divine Spa 聖潔水療館 (通羅分館)
曼谷 Divana Divine Spa 位於曼谷中心地帶 BTS 通羅站，以高品質貴婦級的按摩體驗聞名。使用當地有機產品，結合傳統泰式按摩，在幽靜的環境下趕走全身疲勞，達到身心靈的舒緩及放鬆。提供清晨水療、傳統泰式按摩及精油按摩等不同選擇。
清晨水療Morning Spa (120 mins)
-Achiyu足浴按摩+身體磨砂+暖暖精油按摩和牛奶浴KKday優惠: HK$618/位
訂購期限：即日起至 2022年8月15日
使用期限：即日起至 2022年9月30日
傳統泰式按摩 Siamese Relax
-足浴按摩+傳統泰式按摩
KKday優惠: (100分鐘)HK$375/位
KKday優惠: (120分鐘)HK$417/位
有機芳香精油按摩 Organic Aromatic Massage
-足浴按摩、有機芳香精油按摩
KKday優惠: (90分鐘)HK$417/位
KKday優惠: (120分鐘)HK$524/位
營業時間：上午11時至下午11時(週二至週五)
上午10時至下午11時(週六至週一)
地點：103 Thonglor 17 Sukhumvit 55, North Klongtun, Wattana, Bangkok 10100
泰國本地按摩｜3. 曼谷：Bhawa Spa on the 8
Bhawa Spa on the 8靠近Ploen Chit BTS站，交通非常方便。它們提供多個按摩療程，包括養生溫泉、寶石熱力按摩等。更為專為從未接觸SPA而設的「首次接觸Spa套餐」，包括芳香泡腳和磨砂、身體去角質及芳香身體按摩。
寧靜養生溫泉 (180分鐘)
KKday優惠: HK$618/位
Bhawa水療精華 (160分鐘)
KKday優惠: HK$738/位
首次接觸 Spa (150分鐘)
KKday優惠: HK$685/位
特色整體按摩療法 (160分鐘)
- 泰式按摩+芳香療法按摩+熱石療法+草藥敷料
KKday優惠: HK$738/位
天堂般享受的寶石熱力按摩
KKday優惠: (100分鐘)HK$492/位
KKday優惠: (140分鐘)HK$642/位
營業時間：上午10時至下午11時
地點：34/1 Sukhumvit Soi 8, Klong Toei, Bangkok 10110
泰國本地按摩｜4. 曼谷：Divana Scentuara Spa
位於曼谷市中心的高級水療中心，提供各種身體護理套餐，例如括足浴、全身磨砂、精油按摩等。更會透過替換瑜伽姿勢增加你的靈活性，使你的身體恢復活力並改善血液循環。
晨喚按摩 Morning Spa (120分鐘)
-足浴+全身磨砂+精油按摩+牛奶浴體驗
KKday優惠: HK$618/位
暹羅按摩 Siamese Massage (100分鐘)
-泡腳+足部爽膚水+傳統泰式按摩
KKday優惠: HK$375/位
香氛身體按摩Aromatherapy Body Massage
-泡腳+足部爽膚水+香薰身體按摩
KKday優惠: (90分鐘)HK$417/位
KKday優惠: (120分鐘)HK$524/位
和諧按摩 Spa Harmony (210分鐘)
-泡腳+足部爽膚水+身體刷+康乃馨油覆蓋+草藥蒸氣+身體磨砂膏+身體泥漿+香薰身體按摩+抗壓面部護理
KKday優惠: HK$1,059/位
營業時間：上午11時至下午11時(週二至週五)
上午10時至下午11時(週六至週一)
地點：16/15 Soi Somkid, PloenChit R1oad, Pathumwan, Bangkok 10330
泰國本地按摩｜5. 清邁：Fah Lanna Spa
Fah Lanna Spa獲網友一致好評，被稱為清邁環境最高檔、品質最佳之按摩去處。店內的按摩環境充滿泰北特色蘭納風格，預訂任一按摩方案，皆包含市區飯店接送、清邁機場送機服務。特別設私人按摩體驗空間，無須與陌生旅客共用。
泰式傳統按摩 Traditional Thai Massage
KKday優惠: (60分鐘)HK$105/位
KKday優惠: (90分鐘)HK$150/位
KKday優惠: (120分鐘)HK$195/位
舒壓底按摩 Reflexology Foot Massage (60分鐘)
KKday優惠: HK$120/位
背部及肩頸按摩 Head, Back and Shoulder Massage (60分鐘)
KKday優惠: HK$135/位
泰式香體乳膏按摩 Thai Balm Massage (60分鐘)
KKday優惠: HK$135/位
營業時間：每天中午12時至下午9時
地點：Old City Wiang Kaew Road Si Phum Mueang Chiang Mai District Chiang Mai Thailand
泰國本地按摩｜6. 清邁：Fah Lanna Spa
Fah Lanna Spa另一間分店同樣提供各種按摩套餐，以華蘭納為主題，更提供泰國本地咖啡或自製薑茶配美味小食。
華蘭納智慧按摩 Fah Lanna Wisdom (180分鐘)
KKday優惠: (60 分鐘)HK$674/位
華蘭納命運療程 (60分鐘)
KKday優惠: HK$285/位
華蘭納情調按摩 Fah Lanna Exotic (240分鐘)
-身體去角質+頂級澡浴托克森按摩+芳香精油按摩+傳統泰式按摩+臉部保養
KKday優惠: HK$749/位
華蘭納靈氣療程 Fah Lanna Aura (120分鐘)
KKday 優惠: HK$404/位
華蘭納回春療程 Fah Lanna Rejuvanation (120分鐘)
KKday優惠: HK$404/位
營業時間：每天中午12時至下午9時
地點：57,57/1 Wiang Kaew Road, near corner of Jabhan Road, Sripoom, Ampur Muang, Chiang Mai 50200,THAILAND
泰國本地按摩｜7. 清邁：Fah Lanna Spa
芳香療法藥草蒸汽 Aromatic Herbal Steam (30 分鐘)
KKday優惠: HK$120/位
蘭納頂級澡浴 Fah Lanna Royal Bath (30 分鐘)
KKday優惠: HK$120/位
足部磨砂去角質 Exfoliating Foot Scrub (1 小時)
KKday優惠: HK$135/位
四手泰式按摩+草藥球熱敷 Four Hands Thai Massage with Herbal Compress (120 分鐘)
KKday優惠: HK$468/位
Night Bazaar分店限定 皮膚護理
-五步驟幫你完成全臉部的保養：清潔 - 去角質 - 臉部按摩 - 敷面膜 - 最後抹上滋潤乳霜，回復肌膚原有的活力
KKday優惠: HK$210/位
營業時間：每天中午12時至下午9時
地點：Fah Lanna Spa - Old City Wiang Kaew Road Si Phum Mueang Chiang Mai, District Chiang Mai Thailand
泰國本地按摩｜8. 清邁：Let's Relax Spa
Let's Relax Spa清邁有3間分店，包括Chiang Mai Pavillion branch, Tha Pae Gate Branch and Chiang Mai One Nimman。提供各種療法，包括體驗結合中國和印度治療技術的正宗泰式按摩，有 60 或 120 分鐘的套餐可供選擇。注意皮膚保養的人士，不妨一試這裡的身體磨砂，利用海鹽、精油等幫助去除死皮和碎屑時，同時，滋養肌膚，讓肌膚重燃光澤；對旅行到累了的人，利用精油和瑞典按摩技術舒緩一身疲勞，沉浸清邁的慢活節奏，讓身心靜下來，享受放鬆之感。
泰式按摩 Thai Massage (120分鐘)
KKday優惠: HK$232/位
四手泰式按摩 Four-Hands Thai Massage
KKday優惠: (60分鐘) HK$274/位
KKday優惠: (120分鐘) HK$413/位
泰式按摩+草藥球熱敷 Thai Massage with Hot Herbal Compress (120分鐘)
KKday 優惠: HK$278/位
四手泰式按摩+草藥球熱敷 Four Hands Thai Massage with Herbal Compress (120 分鐘)
KKday優惠: HK$468/位
芳香精油按摩 Aromatherapy Oil Massage (60分鐘)
KKday優惠: HK$246/位
營業時間：每天上午10時至下午11時59分
地點：1st Nimmanhemin Road Soi 1, Su Thep, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50200, Thailand
泰國本地按摩｜9. 布吉：Let's Relax Spa
布吉島知名的 Let's Relax Spa絕對是放鬆身心之選！可在布吉島上任個一間Let's Relax Spa嘗試一個地道的泰式按摩，有60-180分鐘等不同套餐選擇，體驗揉合中國和印度的古放鬆療法的泰式按摩。不建議患有下列疾病或其他不宜受到過度刺激的旅客參加此項目。
泰式按摩Thai Massage (120分鐘)
KKday優惠: (下午10時)HK$232/位
KKday優惠: (上午10時至下午9時)HK$214/位
泰式按摩+草藥球熱敷Thai Massage with Hot Herbal Compress (120分鐘)
KKday優惠: HK$278/位
四手泰式按摩 Four Hands Thai Massage
KKday優惠: (60分鐘) HK$274/位
KKday優惠: (120分鐘) HK$413/位
四手泰式按摩+草藥球熱敷Four Hands Thai Massage with Herbal Compress (120分鐘)
KKday優惠: HK$468/位
芳香精油按摩 Aromatherapy Oil Massage (60分鐘)
KKday優惠: HK$246/位
地點：20/64 Thepkasattri Road, Muang, Phuket/ 1st Floor Porto de Phuket Room No 509 19/ 72 Kata Road, Karon District, Muang, Phuket 83100/ 224, 2-3 Karon