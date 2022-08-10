3+4酒店隔離｜9大泰國本地高質Spa+按摩推介 曼谷/清邁/布吉都有！

港府日前正式宣布，將於星期五縮短抵港者檢疫期，將7天酒店防疫改為3天酒店防疫，加4天家居醫學監察。不少香港人都蠢蠢欲動，急不及待到外地旅遊。其中泰國更是大熱旅行地點之一，以下為大家整理9大泰國本地高質Spa及按摩推介，已經買好機票去泰國的你一定不能錯過！ 由即日至9月30日，經KKday預訂泰國戶外活動及觀光行程，訂購金額須滿 HK$800，輸入優惠碼【BACKTH40】即減HK$40。

泰國本地按摩｜ 1. 1. 曼谷： Let's Relax Spa 位於曼谷的Let's Relax Spa於2015年榮獲最受歡迎泰式按摩，一共有13間分館，大家可以體驗到泰國按摩產業17年豐富經驗的專業團隊技術，提供多 樣化SPA療程，包括草本、香氛、精油、熱石等。必試招牌90分鐘香氛精油熱石按摩套餐，使用火山熱石配合按摩油，減輕疲勞之餘，更可活化身體的每個細胞。部分套餐更包全身去角質、臉部放鬆等，一次過滿足你N個願望！ 足底按摩 Foot Massage (60 分鐘 ) KKday優惠: HK$129/位 肩背按摩 Back and Shoulder (60 分鐘 ) KKday優惠: HK$150/位 夢中按摩 Dream Package (90 分鐘 ) -足底按摩 45分鐘+手部按摩15分鐘+肩背按摩30分鐘

KKday 優惠: HK$182/位 天堂享受 Heavenly Relax (165 分鐘 ) -足底按摩45分鐘+泰式熱早本按摩120分鐘

KKday優惠: HK$343/位 運動後舒緩 Golfer's Heaven (135 分鐘 ) -足底按摩 45分鐘+泰式熱早本按摩 90 分鐘

KKday優惠: HK$536/位 生命之花 Blooming Life (180 分鐘 ) -全身去角質60分鐘+香氛精油按摩60分鐘+臉部放鬆60分鐘

KKday優惠: HK$772/位 泰式按摩 Thai Massage (120 分鐘 ) -舒展筋骨+指壓按摩+腿部+背部按摩

KKday優惠: HK$236/位 泰式熱草本按摩 Thai Massage with Hot Herbal Compress (120 分鐘 ) KKday優惠: HK$279/位 兩人四手泰式按摩 Four-Hands Thai Massage KKday優惠: (60分鐘)HK$279/位

KKday優惠: (120分鐘)HK$429/位 兩人四手熱草本按摩 Four-Hands Thai Massage with Hot Herbal Compress (120 分鐘 ) KKday優惠: HK$472/位 香氛精油按摩 Aroma Oil Massage (60 分鐘 ) KKday 優惠: HK$257/位 香氛精油熱石按摩 Aromatic Hot Stone Massage (90 分鐘 ) KKday 優惠: HK$472/位 全身磨砂去角質 Body Scrub (60 分鐘 ) KKday優惠: HK$257/位 就是泰 Simply Thai (150 分鐘 ) -泰式熱草本蒸氣30分鐘+泰式熱草本按摩120分鐘

KKday優惠: HK$386/位 身心融合 Body and Soul (120 分鐘 ) -全身去角質60分鐘+香氛精油按摩60分鐘

KKday優惠: HK$493/位

泰國本地按摩｜ 2. 2. 曼谷： Divana Divine Spa 聖潔水療館 ( 通羅分館 ) 曼谷 Divana Divine Spa 位於曼谷中心地帶 BTS 通羅站，以高品質貴婦級的按摩體驗聞名。使用當地有機產品，結合傳統泰式按摩，在幽靜的環境下趕走全身疲勞，達到身心靈的舒緩及放鬆。提供清晨水療、傳統泰式按摩及精油按摩等不同選擇。 清晨水療 Morning Spa (120 mins) -Achiyu足浴按摩+身體磨砂+暖暖精油按摩和牛奶浴KKday優惠: HK$618/位

訂購期限：即日起至 2022年8月15日

使用期限：即日起至 2022年9月30日 傳統泰式按摩 Siamese Relax -足浴按摩+傳統泰式按摩

KKday優惠: (100分鐘)HK$375/位

KKday優惠: (120分鐘)HK$417/位 有機芳香精油按摩 Organic Aromatic Massage -足浴按摩、有機芳香精油按摩

KKday優惠: (90分鐘)HK$417/位

KKday優惠: (120分鐘)HK$524/位 營業時間：上午11時至下午11時(週二至週五)

上午10時至下午11時(週六至週一) 地點：103 Thonglor 17 Sukhumvit 55, North Klongtun, Wattana, Bangkok 10100

泰國本地按摩｜ 3. 曼谷： Bhawa Spa on the 8 3. Bhawa Spa on the 8靠近Ploen Chit BTS站，交通非常方便。它們提供多個按摩療程，包括養生溫泉、寶石熱力按摩等。更為專為從未接觸SPA而設的「首次接觸Spa套餐」，包括芳香泡腳和磨砂、身體去角質及芳香身體按摩。 寧靜養生溫泉 (180 分鐘 ) KKday優惠: HK$618/位 Bhawa 水療精華 (160 分鐘 ) KKday優惠: HK$738/位 首次接觸 Spa (150 分鐘 ) KKday優惠: HK$685/位 特色整體按摩療法 (160 分鐘 ) - 泰式按摩+芳香療法按摩+熱石療法+草藥敷料

KKday優惠: HK$738/位 天堂般享受的寶石熱力按摩 KKday優惠: (100分鐘)HK$492/位

KKday優惠: (140分鐘)HK$642/位 營業時間：上午10時至下午11時

地點：34/1 Sukhumvit Soi 8, Klong Toei, Bangkok 10110

泰國本地按摩｜ 4. 曼谷： Divana Scentuara Spa 4. 位於曼谷市中心的高級水療中心，提供各種身體護理套餐，例如括足浴、全身磨砂、精油按摩等。更會透過替換瑜伽姿勢增加你的靈活性，使你的身體恢復活力並改善血液循環。 晨喚按摩 Morning Spa (120 分鐘 ) -足浴+全身磨砂+精油按摩+牛奶浴體驗

KKday優惠: HK$618/位 暹羅按摩 Siamese Massage (100 分鐘 ) -泡腳+足部爽膚水+傳統泰式按摩

KKday優惠: HK$375/位 香氛身體按摩 Aromatherapy Body Massage -泡腳+足部爽膚水+香薰身體按摩

KKday優惠: (90分鐘)HK$417/位

KKday優惠: (120分鐘)HK$524/位 和諧按摩 Spa Harmony (210 分鐘 ) -泡腳+足部爽膚水+身體刷+康乃馨油覆蓋+草藥蒸氣+身體磨砂膏+身體泥漿+香薰身體按摩+抗壓面部護理

KKday優惠: HK$1,059/位 營業時間：上午11時至下午11時(週二至週五)

上午10時至下午11時(週六至週一) 地點：16/15 Soi Somkid, PloenChit R1oad, Pathumwan, Bangkok 10330

泰國本地按摩｜ 5. 清邁： Fah Lanna Spa 5. Fah Lanna Spa獲網友一致好評，被稱為清邁環境最高檔、品質最佳之按摩去處。店內的按摩環境充滿泰北特色蘭納風格，預訂任一按摩方案，皆包含市區飯店接送、清邁機場送機服務。特別設私人按摩體驗空間，無須與陌生旅客共用。 泰式傳統按摩 Traditional Thai Massage KKday優惠: (60分鐘)HK$105/位

KKday優惠: (90分鐘)HK$150/位

KKday優惠: (120分鐘)HK$195/位 舒壓底按摩 Reflexology Foot Massage (60 分鐘 ) KKday優惠: HK$120/位 背部及肩頸按摩 Head, Back and Shoulder Massage (60 分鐘 ) KKday優惠: HK$135/位 泰式香體乳膏按摩 Thai Balm Massage (60 分鐘 ) KKday優惠: HK$135/位 營業時間：每天中午12時至下午9時 地點：Old City Wiang Kaew Road Si Phum Mueang Chiang Mai District Chiang Mai Thailand

泰國本地按摩｜ 6. 6. 清邁： Fah Lanna Spa Fah Lanna Spa另一間分店同樣提供各種按摩套餐，以華蘭納為主題，更提供泰國本地咖啡或自製薑茶配美味小食。 華蘭納智慧按摩 Fah Lanna Wisdom (180 分鐘 ) KKday優惠: (60 分鐘)HK$674/位 華蘭納命運療程 (60 分鐘 ) KKday優惠: HK$285/位 華蘭納情調按摩 Fah Lanna Exotic (240 分鐘 ) -身體去角質+頂級澡浴托克森按摩+芳香精油按摩+傳統泰式按摩+臉部保養

KKday優惠: HK$749/位 華蘭納靈氣療程 Fah Lanna Aura (120 分鐘 ) KKday 優惠: HK$404/位 華蘭納回春療程 Fah Lanna Rejuvanation (120 分鐘 ) KKday優惠: HK$404/位 營業時間：每天中午12時至下午9時 地點：57,57/1 Wiang Kaew Road, near corner of Jabhan Road, Sripoom, Ampur Muang, Chiang Mai 50200,THAILAND

泰國本地按摩｜ 7. 清邁： Fah Lanna Spa 7. 芳香療法藥草蒸汽 Aromatic Herbal Steam (30 分鐘 ) KKday優惠: HK$120/位 蘭納頂級澡浴 Fah Lanna Royal Bath (30 分鐘 ) KKday優惠: HK$120/位 足部磨砂去角質 Exfoliating Foot Scrub (1 小時 ) KKday優惠: HK$135/位 四手泰式按摩 + 草藥球熱敷 Four Hands Thai Massage with Herbal Compress (120 分鐘 ) KKday優惠: HK$468/位 Night Bazaar 分店限定 皮膚護理 -五步驟幫你完成全臉部的保養：清潔 - 去角質 - 臉部按摩 - 敷面膜 - 最後抹上滋潤乳霜，回復肌膚原有的活力 KKday優惠: HK$210/位 營業時間：每天中午12時至下午9時 地點：Fah Lanna Spa - Old City Wiang Kaew Road Si Phum Mueang Chiang Mai, District Chiang Mai Thailand

泰國本地按摩｜ 8. 清邁： Let's Relax Spa 8. Let's Relax Spa清邁有3間分店，包括Chiang Mai Pavillion branch, Tha Pae Gate Branch and Chiang Mai One Nimman。提供各種療法，包括體驗結合中國和印度治療技術的正宗泰式按摩，有 60 或 120 分鐘的套餐可供選擇。注意皮膚保養的人士，不妨一試這裡的身體磨砂，利用海鹽、精油等幫助去除死皮和碎屑時，同時，滋養肌膚，讓肌膚重燃光澤；對旅行到累了的人，利用精油和瑞典按摩技術舒緩一身疲勞，沉浸清邁的慢活節奏，讓身心靜下來，享受放鬆之感。 泰式按摩 Thai Massage (120 分鐘 ) KKday優惠: HK$232/位 四手泰式按摩 Four-Hands Thai Massage KKday優惠: (60分鐘) HK$274/位 KKday優惠: (120分鐘) HK$413/位 泰式按摩 + 草藥球熱敷 Thai Massage with Hot Herbal Compress (120 分鐘 ) KKday 優惠: HK$278/位 四手泰式按摩 + 草藥球熱敷 Four Hands Thai Massage with Herbal Compress (120 分鐘 ) KKday優惠: HK$468/位 芳香精油按摩 Aromatherapy Oil Massage (60 分鐘 ) KKday優惠: HK$246/位 營業時間：每天上午10時至下午11時59分 地點：1st Nimmanhemin Road Soi 1, Su Thep, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50200, Thailand