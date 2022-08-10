熱門搜尋:
C觀點 MIRROR演唱會意外 紅黃碼 天氣 消費券第二期 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
生活
2022-08-10 12:00:00

3+4酒店隔離｜9大泰國本地高質Spa+按摩推介 曼谷/清邁/布吉都有！

分享：
3+4酒店隔離｜9大泰國本地高質Spa+按摩推介 曼谷/清邁/布吉都有！

3+4酒店隔離｜9大泰國本地高質Spa+按摩推介 曼谷/清邁/布吉都有！

港府日前正式宣布，將於星期五縮短抵港者檢疫期，將7天酒店防疫改為3天酒店防疫，加4天家居醫學監察。不少香港人都蠢蠢欲動，急不及待到外地旅遊。其中泰國更是大熱旅行地點之一，以下為大家整理9大泰國本地高質Spa及按摩推介，已經買好機票去泰國的你一定不能錯過！

由即日至930日，經KKday預訂泰國戶外活動及觀光行程，訂購金額須滿 HK$800，輸入優惠碼【BACKTH40】即減HK$40

泰國本地按摩｜1. 曼谷：Let's Relax Spa

位於曼谷的Let's Relax Spa2015年榮獲最受歡迎泰式按摩，一共有13間分館，大家可以體驗到泰國按摩產業17年豐富經驗的專業團隊技術，提供多

樣化SPA療程，包括草本、香氛、精油、熱石等。必試招牌90分鐘香氛精油熱石按摩套餐，使用火山熱石配合按摩油，減輕疲勞之餘，更可活化身體的每個細胞。部分套餐更包全身去角質、臉部放鬆等，一次過滿足你N個願望！

足底按摩Foot Massage (60分鐘)

KKday優惠: HK$129/

肩背按摩Back and Shoulder (60分鐘)

KKday優惠: HK$150/

夢中按摩Dream Package (90分鐘)

-足底按摩 45分鐘+手部按摩15分鐘+肩背按摩30
KKday 優惠: HK$182/

天堂享受Heavenly Relax (165分鐘)

-足底按摩45分鐘+泰式熱早本按摩120分鐘
KKday優惠: HK$343/

運動後舒緩 Golfer's Heaven (135分鐘)

-足底按摩 45分鐘+泰式熱早本按摩 90 分鐘
KKday優惠: HK$536/

生命之花 Blooming Life (180分鐘)

-全身去角質60分鐘+香氛精油按摩60分鐘+臉部放鬆60分鐘
KKday優惠: HK$772/

泰式按摩Thai Massage (120分鐘)

-舒展筋骨+指壓按摩+腿部+背部按摩
KKday優惠: HK$236/

泰式熱草本按摩Thai Massage with Hot Herbal Compress (120分鐘)

KKday優惠: HK$279/

兩人四手泰式按摩 Four-Hands Thai Massage

KKday優惠: (60分鐘)HK$279/
KKday優惠: (120分鐘)HK$429/

兩人四手熱草本按摩Four-Hands Thai Massage with Hot Herbal Compress (120分鐘)

KKday優惠: HK$472/

香氛精油按摩Aroma Oil Massage (60分鐘)

KKday 優惠: HK$257/

香氛精油熱石按摩Aromatic Hot Stone Massage (90分鐘)

KKday 優惠: HK$472/

全身磨砂去角質Body Scrub (60分鐘)

KKday優惠: HK$257/

就是泰Simply Thai (150 分鐘)

-泰式熱草本蒸氣30分鐘+泰式熱草本按摩120分鐘
KKday優惠: HK$386/

身心融合Body and Soul (120分鐘)

-全身去角質60分鐘+香氛精油按摩60分鐘
KKday優惠: HK$493/

曼谷Let's Relax Spa 在專業按摩師的巧手幫助下，體驗傳統的泰式按摩。 在曼谷的任何地方選擇你的水療中心，讓你的心靈、身體和精神恢復活力。

泰國本地按摩｜2. 曼谷：Divana Divine Spa 聖潔水療館 (通羅分館)

曼谷 Divana Divine Spa 位於曼谷中心地帶 BTS 通羅站，以高品質貴婦級的按摩體驗聞名。使用當地有機產品，結合傳統泰式按摩，在幽靜的環境下趕走全身疲勞，達到身心靈的舒緩及放鬆。提供清晨水療、傳統泰式按摩及精油按摩等不同選擇。

清晨水療Morning Spa (120 mins)

-Achiyu足浴按摩+身體磨砂+暖暖精油按摩和牛奶浴KKday優惠: HK$618/
訂購期限：即日起至 2022815
使用期限：即日起至 2022930

傳統泰式按摩 Siamese Relax

-足浴按摩+傳統泰式按摩
KKday優惠: (100分鐘)HK$375/
KKday優惠: (120分鐘)HK$417/

有機芳香精油按摩 Organic Aromatic Massage

-足浴按摩、有機芳香精油按摩
KKday優惠: (90分鐘)HK$417/
KKday優惠: (120分鐘)HK$524/

營業時間：上午11時至下午11(週二至週五)
上午10時至下午11(週六至週一)

地點：103 Thonglor 17 Sukhumvit 55, North Klongtun, Wattana, Bangkok 10100

沉浸Divana Divine Spa 自然舒適的氛圍 按摩前可依喜好選擇有機芳香按摩油 融合泰國皇室與東方風格裝潢 Divana Divine Spa 舒適環境中放鬆一下

泰國本地按摩｜3. 曼谷：Bhawa Spa on the 8

Bhawa Spa on the 8靠近Ploen Chit BTS站，交通非常方便。它們提供多個按摩療程，包括養生溫泉、寶石熱力按摩等。更為專為從未接觸SPA而設的「首次接觸Spa套餐」，包括芳香泡腳和磨砂、身體去角質及芳香身體按摩。

寧靜養生溫泉 (180分鐘)

KKday優惠: HK$618/

Bhawa水療精華 (160分鐘)

KKday優惠: HK$738/

首次接觸 Spa (150分鐘)

KKday優惠: HK$685/

特色整體按摩療法 (160分鐘)

- 泰式按摩+芳香療法按摩+熱石療法+草藥敷料
KKday優惠: HK$738/

天堂般享受的寶石熱力按摩

KKday優惠: (100分鐘)HK$492/
KKday優惠: (140分鐘)HK$642/

營業時間：上午10時至下午11
地點：34/1 Sukhumvit Soi 8, Klong Toei, Bangkok 10110

曼谷Bhawa Spa on the 8 水療按摩體驗 曼谷Bhawa Spa on the 8 水療按摩體驗 曼谷Bhawa Spa on the 8 水療按摩體驗 曼谷Bhawa Spa on the 8 水療按摩體驗 曼谷Bhawa Spa on the 8 水療按摩體驗 曼谷Bhawa Spa on the 8 水療按摩體驗 曼谷Bhawa Spa on the 8 水療按摩體驗 曼谷Bhawa Spa on the 8 水療按摩體驗 曼谷Bhawa Spa on the 8 水療按摩體驗

泰國本地按摩｜4. 曼谷：Divana Scentuara Spa

位於曼谷市中心的高級水療中心，提供各種身體護理套餐，例如括足浴、全身磨砂、精油按摩等。更會透過替換瑜伽姿勢增加你的靈活性，使你的身體恢復活力並改善血液循環。

晨喚按摩 Morning Spa (120分鐘)

-足浴+全身磨砂+精油按摩+牛奶浴體驗
KKday優惠: HK$618/

暹羅按摩 Siamese Massage (100分鐘)

-泡腳+足部爽膚水+傳統泰式按摩
KKday優惠: HK$375/

香氛身體按摩Aromatherapy Body Massage

-泡腳+足部爽膚水+香薰身體按摩
KKday優惠: (90分鐘)HK$417/
KKday優惠: (120分鐘)HK$524/

和諧按摩 Spa Harmony (210分鐘)

-泡腳+足部爽膚水+身體刷+康乃馨油覆蓋+草藥蒸氣+身體磨砂膏+身體泥漿+香薰身體按摩+抗壓面部護理
KKday優惠: HK$1,059/

營業時間：上午11時至下午11(週二至週五)
上午10時至下午11(週六至週一)

地點：16/15 Soi Somkid, PloenChit R1oad, Pathumwan, Bangkok 10330

曼谷Divana Scentuara Spa 泰式按摩體驗 曼谷Divana Scentuara Spa 泰式按摩體驗 曼谷Divana Scentuara Spa 泰式按摩體驗 曼谷Divana Scentuara Spa 泰式按摩體驗

泰國本地按摩｜5. 清邁：Fah Lanna Spa

Fah Lanna Spa獲網友一致好評，被稱為清邁環境最高檔、品質最佳之按摩去處。店內的按摩環境充滿泰北特色蘭納風格，預訂任一按摩方案，皆包含市區飯店接送、清邁機場送機服務。特別設私人按摩體驗空間，無須與陌生旅客共用。

泰式傳統按摩 Traditional Thai Massage

KKday優惠: (60分鐘)HK$105/
KKday優惠: (90分鐘)HK$150/
KKday優惠: (120分鐘)HK$195/

舒壓底按摩 Reflexology Foot Massage (60分鐘)

KKday優惠: HK$120/

背部及肩頸按摩 Head, Back and Shoulder Massage (60分鐘)

KKday優惠: HK$135/

泰式香體乳膏按摩 Thai Balm Massage (60分鐘)

KKday優惠: HK$135/

營業時間：每天中午12時至下午9

地點：Old City Wiang Kaew Road Si Phum Mueang Chiang Mai District Chiang Mai Thailand

前往Fah Lanna Spa體驗無與倫比的按摩 觀賞Fah Lanna Spa田園風光般的景緻 感受特別的木槌按摩法 在典雅的房間內享受按摩

泰國本地按摩｜6. 清邁：Fah Lanna Spa

Fah Lanna Spa另一間分店同樣提供各種按摩套餐，以華蘭納為主題，更提供泰國本地咖啡或自製薑茶配美味小食。

華蘭納智慧按摩 Fah Lanna Wisdom (180分鐘)

KKday優惠: (60 分鐘)HK$674/

華蘭納命運療程 (60分鐘)

KKday優惠: HK$285/

華蘭納情調按摩 Fah Lanna Exotic (240分鐘)

-身體去角質+頂級澡浴托克森按摩+芳香精油按摩+傳統泰式按摩+臉部保養
KKday優惠: HK$749/

華蘭納靈氣療程 Fah Lanna Aura (120分鐘)

KKday 優惠: HK$404/

華蘭納回春療程 Fah Lanna Rejuvanation (120分鐘)

KKday優惠: HK$404/

營業時間：每天中午12時至下午9

地點：57,57/1 Wiang Kaew Road, near corner of Jabhan Road, Sripoom, Ampur Muang, Chiang Mai 50200,THAILAND

感受特別的泰式草藥球按摩 沈浸在讓人心曠神怡的足部按摩 感受按摩師絕妙的技術

泰國本地按摩｜7. 清邁：Fah Lanna Spa

芳香療法藥草蒸汽 Aromatic Herbal Steam (30 分鐘)

KKday優惠: HK$120/

蘭納頂級澡浴 Fah Lanna Royal Bath (30 分鐘)

KKday優惠: HK$120/

足部磨砂去角質 Exfoliating Foot Scrub (1 小時)

KKday優惠: HK$135/

四手泰式按摩+草藥球熱敷 Four Hands Thai Massage with Herbal Compress (120 分鐘)

KKday優惠: HK$468/

Night Bazaar分店限定 皮膚護理

-五步驟幫你完成全臉部的保養：清潔 - 去角質 - 臉部按摩 - 敷面膜 - 最後抹上滋潤乳霜，回復肌膚原有的活力

KKday優惠: HK$210/

營業時間：每天中午12時至下午9

地點：Fah Lanna Spa - Old City Wiang Kaew Road Si Phum Mueang Chiang Mai, District Chiang Mai Thailand

在典雅的房間內享受按摩 沈浸在讓人心曠神怡的足部按摩 前往Fah Lanna Spa體驗無與倫比的按摩 感受按摩師絕妙的技術 讓您的身心靈獲得解放

泰國本地按摩｜8. 清邁：Let's Relax Spa

Let's Relax Spa清邁有3間分店，包括Chiang Mai Pavillion branch, Tha Pae Gate Branch and Chiang Mai One Nimman。提供各種療法，包括體驗結合中國和印度治療技術的正宗泰式按摩，有 60 120 分鐘的套餐可供選擇。注意皮膚保養的人士，不妨一試這裡的身體磨砂，利用海鹽、精油等幫助去除死皮和碎屑時，同時，滋養肌膚，讓肌膚重燃光澤；對旅行到累了的人，利用精油和瑞典按摩技術舒緩一身疲勞，沉浸清邁的慢活節奏，讓身心靜下來，享受放鬆之感。

泰式按摩 Thai Massage (120分鐘)

KKday優惠: HK$232/

四手泰式按摩 Four-Hands Thai Massage

KKday優惠: (60分鐘) HK$274/

KKday優惠: (120分鐘) HK$413/

泰式按摩+草藥球熱敷 Thai Massage with Hot Herbal Compress (120分鐘)

KKday 優惠: HK$278/

四手泰式按摩+草藥球熱敷 Four Hands Thai Massage with Herbal Compress (120 分鐘)

KKday優惠: HK$468/

芳香精油按摩 Aromatherapy Oil Massage (60分鐘)

KKday優惠: HK$246/

營業時間：每天上午10時至下午1159

地點：1st Nimmanhemin Road Soi 1, Su Thep, Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50200, Thailand

Let’s Relax Spa清邁萬寧曼 Let’s Relax Spa清邁萬寧曼 與親朋好友一起來CHILL一CHILL 靜謐空間內恢復活力和動力 體驗Let’s Relax Spa清邁各樣療程 享受清邁經驗豐富的水療治療師的專業按摩

泰國本地按摩｜9. 布吉：Let's Relax Spa

布吉島知名的 Let's Relax Spa絕對是放鬆身心之選！可在布吉島上任個一間Let's Relax Spa嘗試一個地道的泰式按摩，有60-180分鐘等不同套餐選擇，體驗揉合中國和印度的古放鬆療法的泰式按摩。不建議患有下列疾病或其他不宜受到過度刺激的旅客參加此項目。

泰式按摩Thai Massage (120分鐘)

KKday優惠: (下午10)HK$232/
KKday優惠: (上午10時至下午9)HK$214/

泰式按摩+草藥球熱敷Thai Massage with Hot Herbal Compress (120分鐘)

KKday優惠: HK$278/

四手泰式按摩 Four Hands Thai Massage

KKday優惠: (60分鐘) HK$274/
KKday優惠: (120分鐘) HK$413/

四手泰式按摩+草藥球熱敷Four Hands Thai Massage with Herbal Compress (120分鐘)

KKday優惠: HK$468/

芳香精油按摩 Aromatherapy Oil Massage (60分鐘)

KKday優惠: HK$246/

地點：20/64 Thepkasattri Road, Muang, Phuket/ 1st Floor Porto de Phuket Room No 509 19/ 72 Kata Road, Karon District, Muang, Phuket 83100/ 224, 2-3 Karon

舒適的按摩空間 寬敞而寧靜的環境使人放鬆 從芳香療法和草本療法挑選合適的療程
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受