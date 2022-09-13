30分鐘完成！6款學童健康營養便當

開學不久，家長是否已經開始為每天應該煮甚麼快捷方便又有營養的午餐，給小朋友帶上學而煩惱呢？為此，本報特別訪問了資深營養師，搜羅了6款健康營養便當的製作方法，讓家長參詳一下，製作適合孩子上學食用的營養午餐便當。 圖：蘇文傑 文：袁雅婷

西蘭花粟米汁豬肉飯

材料：

白飯 大半碗

西蘭花 半個 (6小棵)

免治豬肉 約60克 (2湯匙)

紅蘿蔔 半小條

粟米忌廉湯 1湯匙

橙 1/4個

粟米粒 適量

做法：

西蘭花切小件，用清湯灼五分鐘，熟透軟身瀝乾。 紅蘿蔔去皮切片灼至軟身，用模具吸出圖案。 免治豬肉炒香，加入少量鹽調味。 粟米湯加入適量水份量開稀，橙切小件。

營養小貼士：