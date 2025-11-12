30載老字號多彩皇宮酒樓 $19.8燒鵝瀨粉/脆皮BB鴿限定優惠

自1998年在石硤尾扎根的多彩皇宮酒樓，不用預製菜，堅持每日手工包製點心，即叫即蒸；明爐烤製燒味。為回饋多年街坊食客的支持，特別推出下午茶優惠，$19.8平歎燒鵝瀨粉或脆皮BB鴿，每日限量供應。



第三代傳承 不用預製菜 酒樓由家族第三代阮希正傳承經營，堅持傳統匠心手藝製作點心燒味、小菜宴席，不為經濟環境不明朗而偷工減料，亦不因價格而妥協。點心主廚輝哥每天凌晨三時便回到酒樓準備，製作點心。蝦餃最受街坊歡迎，每日包製過千隻，澄麵皮搓揉得夠薄，每個捏出勻稱的13褶，內藏足五隻蝦，飽滿而蝦肉爽彈多汁。酥皮叉燒包及椰皇燉鮮奶也深受熟客歡心，前者以鬆化酥皮包裹蜜汁叉燒，鹹甜交融；後者用以原個椰皇燉製，椰香清甜，燉奶嫩滑入口融化。



每日下午茶時段享優惠 除了點心之外，現場即燒、晚市供應的明爐脆皮燒豬同樣是酒樓鎮店之寶，每日限量供應兩至三隻，以醬料醃製至少8小時，烤製後外皮均勻酥脆，鎖著肉香。脆皮BB鴿及燒鵝也燒至外皮香脆，肉汁豐盈。由即日起至12月30日每日下午2時至4時茶市時段，燒鵝瀨粉及脆皮BB鴿特價$19.8，每人限點一款。



多彩皇宮酒樓 地址：九龍石硤尾南昌街美彩樓地下

電話：27780278

