38歲打工仔靠1技能每日穩賺1萬 工作性質極特殊網民：真係頂唔順

香港人的工時長就人盡皆知，更因為「熱愛工作」而出現了黎生的經典名言「我嘅訴求就係返工」，因而令不少人都會以「黎生」自稱，以表達自己想上班工作的意願。其實又邊會有人真的超級熱愛工作，大家努力緊守崗位只不過為了搵幾餐晏仔。早前，一位38歲在港工作的打工仔就在社交平台上拍片，自爆自己每日只需做1事就能日賺過萬元，更自豪稱自己的收入絕對高過學歷極高的博士生。惟大家得知他的工作內容後，紛紛耍手擰頭，更揚言雖然賺到錢，但真係「你做埋我嗰份」。

38歲打工仔自爆搵錢大計 每日僅接5-6單生意即日賺1萬

大家返工的目的都是為了搵錢維持或提高生活水平，因此人工對於大部分人來說十分重要，有時更會為了獲得更多薪水而周圍跳糟，為日後生活鋪路。早前，一位在港工作的38歲打工仔就在社交平台上拍片自爆搵錢大計，他表示自己每日的工作內容簡單與單一，相比起其他香港人工時長又經常OT，他每日只需要接5-6單生意，就能將過萬元日薪袋袋平安，令不少人為之好奇。