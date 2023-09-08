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生活
2023-09-08 16:00:00

38歲打工仔靠1技能每日穩賺1萬 工作性質極特殊網民：真係頂唔順

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38歲打工仔靠1技能每日穩賺1萬 工作性質極特殊網民：真係頂唔順

38歲打工仔靠1技能每日穩賺1萬 工作性質極特殊網民：真係頂唔順

香港人的工時長就人盡皆知，更因為「熱愛工作」而出現了黎生的經典名言「我嘅訴求就係返工」，因而令不少人都會以「黎生」自稱，以表達自己想上班工作的意願。其實又邊會有人真的超級熱愛工作，大家努力緊守崗位只不過為了搵幾餐晏仔。早前，一位38歲在港工作的打工仔就在社交平台上拍片，自爆自己每日只需做1事就能日賺過萬元，更自豪稱自己的收入絕對高過學歷極高的博士生。惟大家得知他的工作內容後，紛紛耍手擰頭，更揚言雖然賺到錢，但真係「你做埋我嗰份」。

38歲打工仔自爆搵錢大計 每日僅接5-6單生意即日賺1萬

大家返工的目的都是為了搵錢維持或提高生活水平，因此人工對於大部分人來說十分重要，有時更會為了獲得更多薪水而周圍跳糟，為日後生活鋪路。早前，一位在港工作的38歲打工仔就在社交平台上拍片自爆搵錢大計，他表示自己每日的工作內容簡單與單一，相比起其他香港人工時長又經常OT，他每日只需要接5-6單生意，就能將過萬元日薪袋袋平安，令不少人為之好奇。

在港工作的打工仔日賺1萬元。（圖片來源：抖音＠丁鵬輝 天台人在香港） 在港工作的打工仔日賺1萬元。（圖片來源：抖音＠丁鵬輝 天台人在香港）

靠1事發家致富 自豪稱收入高過博士生

原來這位日進斗​​金的打工仔從事通渠行業，而且主打幫客人通便便渠，每次的收費約$1,800至$2,000不等，而他揚言每日平均都會做到5-6宗生意，即日薪平均都近乎1萬元。他又指如果客人的渠務問題較緊急，更可以將價錢叫得更高，而每次通渠約需半小時左右，名副其實工時短、人工高。發文者笑容滿臉地指自己比一般打工仔更能賺錢，更自豪地表示自己的收入比學歷高的博士生更高。

靠通便便渠發家致富。（圖片來源：抖音＠丁鵬輝 天台人在香港） 靠通便便渠發家致富。（圖片來源：抖音＠丁鵬輝 天台人在香港） 靠通便便渠發家致富。（圖片來源：抖音＠丁鵬輝 天台人在香港） 靠通便便渠發家致富。（圖片來源：抖音＠丁鵬輝 天台人在香港） 靠通便便渠發家致富。（圖片來源：抖音＠丁鵬輝 天台人在香港）

行內幾乎無競爭 網民：你做埋我嗰份

他指這個行業需要忍受難聞的氣味，不是一般人能夠忍受，因此行內的競爭好細，而入行的話亦要靠「人脈」互相介紹。被問到會否覺得這份工作「好無面」時，他就樂觀回應道：「你有錢去邊都有面，面子唔重要」，獲不少網民大讚思想夠正面。雖然他的工作工時短、人工高，但大批網民就表示「真係唔係個個頂得順」、「絕對係辛苦錢」、「好搵過地盤同洗碗工」，亦有網民直指發文者「能人所不能」、「平時架車經過路面都覺臭，仲要近距離日日對住真係唔得」、「呢D大錢我真係搵唔到，呢個大哥都勁」。

（圖片來源：Facebook@大埔TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔TAI PO） （圖片來源：Facebook@大埔TAI PO）
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