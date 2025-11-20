3COINS第二分店明年2月進駐葵芳 官方網店同步開幕/迷你相機推香港版限定色

開幕日創單日銷售紀錄 促成葵芳新店

自銅鑼灣希慎廣場首間香港店舖開業以來，3COINS深受香港消費者歡迎，更在開幕首日創下品牌自1994年成立以來的全日本單日銷售最高紀錄。今次是3COINS登陸香港僅7個月後，便能籌備開設葵芳新店，品牌期待未來日子開設更多實體分店。

驚喜 1 ︰「買 $168 送 $18 」購物禮遇 延續「與日同價」

由11月20日起，為感謝顧客支持，3COINS 特別推出「買$168送$18」優惠。顧客於單一交易中購買滿$168，即可免費獲贈店內價值$18產品乙件。有關優惠至11月30日，讓顧客能以更相宜的價格選購心儀商品。