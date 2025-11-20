3COINS第二分店明年2月進駐葵芳 官方網店同步開幕/迷你相機推香港版限定色

日本生活雜貨品牌3COINS將於2026年2月落戶葵芳新都會廣場，開設香港第二家分店，香港官方網店同步啟動！為慶祝這兩大重要里程碑，3COINS日本特別為香港市場獨家打造香港限定配色的長期熱銷「迷你相機」，預期將掀起新一輪熱潮！
開幕日創單日銷售紀錄 促成葵芳新店
自銅鑼灣希慎廣場首間香港店舖開業以來，3COINS深受香港消費者歡迎，更在開幕首日創下品牌自1994年成立以來的全日本單日銷售最高紀錄。今次是3COINS登陸香港僅7個月後，便能籌備開設葵芳新店，品牌期待未來日子開設更多實體分店。
驚喜1︰「買$168送$18」購物禮遇 延續「與日同價」
由11月20日起，為感謝顧客支持，3COINS 特別推出「買$168送$18」優惠。顧客於單一交易中購買滿$168，即可免費獲贈店內價值$18產品乙件。有關優惠至11月30日，讓顧客能以更相宜的價格選購心儀商品。
驚喜2︰3COINS全球獨家香港限定版「迷你相機」
為慶祝品牌登陸香港後獲得的熱烈支持，3COINS特別為香港市場量身訂製備受追捧的「迷你相機」作獨家發售，「香港版」專屬的「晨曦色」為全球獨家限定，亮黃色設計象徵活力與陽光，同時代表「希望」，更是呼應了谷日百貨標誌中擁抱晨曦的概念，旨在為港人注入正能量。「香港版」專屬的「晨曦色」即日開始於3COINS官方網店接受預訂，並預期將於2026年首季正式推出。
「迷你相機」自開幕以來在網上爆紅，相機僅重34.5克輕巧便攜，而且功能多樣，支援照片及影片拍攝，配備24種濾鏡、閃光燈及計時拍攝功能，並支援高達64GB的microSDXC記憶卡，內置450mAh鋰電池，充電約1.5小時即可使用。引入3COINS的YAICHI集團特別向日本 3COINS 本社爭取4款標準配色，現已於3COINS門市及網店發售。